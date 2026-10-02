Xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng: Hé lộ nguyên nhân gia đình chồng cũ ra tay sát hại và phân xác nạn nhân

Công tố viên cho biết “nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến vụ án mạng liên quan tới một căn hộ xa xỉ trị giá gần 200 tỷ VND.

Một tranh chấp tài chính trong gia đình là “nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến vụ sát hại và phân xác người mẫu Hồng Kông (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng (Abby Choi), các công tố viên cho biết trước tòa vào ngày 30/9, khi phiên tòa xét xử chồng cũ và gia đình chồng cũ bị cáo buộc sát hại cô bắt đầu.

Vụ sát hại dã man xảy ra năm 2023 đối với Thái Thiên Phượng - người thường xuyên giao thiệp với giới tinh hoa showbiz tại các sự kiện thời trang và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội - đã gây chấn động trung tâm tài chính giàu có này và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

Chồng cũ, bố chồng cũ và anh chồng cũ bị cáo buộc sát hại, phân xác Thái Thiên Phượng

Cảnh sát vào thời điểm đó tiết lộ chỉ tìm thấy một phần thi thể của Thái Thiên Phượng, điều này càng làm gia tăng sự quan tâm của truyền thông – cũng như những đồn đoán trên mạng xã hội – về lý do tại sao cuộc đời của một người đẹp nổi tiếng lại bị tước đoạt một cách thương tâm như vậy.

Chồng cũ của cô là Quảng Cảng Trí (Alex Kwong), anh trai Quảng Cảng Kiệt (Anthony Kwong) và cha của họ Quảng Cầu (Kwong Kau) đang phải ra tòa vì hành vi sát hại cô. Cả ba đã chính thức không nhận tội giết người vào thứ Tư (30/9).

Trong phát biểu mở màn, công tố viên Charlotte Draycott đã nhấn mạnh sự chênh lệch tài sản đáng kể giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ, mô tả việc những tranh cãi về tài chính và kế hoạch bán một căn hộ cao cấp của cô đã châm ngòi cho một âm mưu sát hại cô do gia đình này dàn dựng.

“Tiền bạc dường như là nguyên nhân gốc rễ của vụ án này,” công tố viên Draycott nói trước bồi thẩm đoàn gồm 8 nam và 1 nữ.

Thái Thiên Phượng đã ly hôn với Quảng Cảng Trí vào thời điểm cô bị sát hại và người chồng mới của cô xuất thân từ một gia đình “cực kỳ giàu có”.

Thái Thiên Phượng là mẹ của 4 đứa trẻ và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Ảnh: IG/@xxabbyc

Tuy nhiên, cô vẫn giữ liên lạc với gia đình họ Quảng - những người mà công tố viên Draycott mô tả là “không hề giàu có” - và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho họ.

Sau khi chia tay chồng cũ, cô vẫn tiếp tục cung cấp một “khoản chu cấp rộng rãi” cho gia đình họ Quảng, bao gồm một căn hộ trị giá 60 triệu HKD (gần 200 tỷ VND) đứng tên Quảng Cầu, một phần vì họ giúp chăm sóc hai đứa con chung của cô với Quảng Cảng Trí.

Mối quan hệ từng hòa thuận với Quảng Cầu - một cựu cảnh sát - đã trở nên rạn nứt vào năm 2022 khi cô có ý định bán căn hộ xa hoa đã được sửa sang này và chuyển gia đình chồng cũ đến một khu vực xa trung tâm hơn, nơi các con cô có thể đi học, theo công tố viên Draycott.

Căng thẳng leo thang trong những tháng trước khi cô bị sát hại. Quảng Cầu đã tuyên bố từ mặt Thái Thiên Phượng và được cho là từng cố gắng hành hung cô trong một lần va chạm, cô Draycott cho biết.

Thái Thiên Phượng cũng rất tức giận, mô tả cha chồng cũ của mình là một “kẻ lừa đảo” và “vô ơn” khi cô ngày càng lo lắng rằng gia đình họ Quảng sẽ xúi giục các con chống lại cô.

Công tố viên Draycott cho biết Quảng Cầu cuối cùng đã lập mưu sát hại Thái Thiên Phượng.

“Nếu cô ấy chết, căn hộ sẽ thuộc sở hữu của ông ta và ông ta có thể chuyển về đó sống,” Draycott nói.

“Ông ta đã lập kế hoạch cùng hai đứa con trai là Alex (chồng cũ của cô) và Anthony, và chúng tôi cáo buộc cả ba người họ đã quyết định cùng nhau thực hiện hành vi này,” công tố viên phát biểu trước các bồi thẩm viên. “Mỗi người trong số họ đều đóng một vai trò trong việc gây ra cái chết cho cô ấy và chôn cất thi thể.”

Cảnh sát trước đó cho biết Thái Thiên Phượng - người mẹ của 4 đứa con, bao gồm 2 đứa con với chồng cũ Quảng Cảng Trí - đã mất tích vào ngày 21 tháng 2 năm 2023.

Ba ngày sau, các phần thi thể được cho là của cô đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở quận Tai Po, nơi cảnh sát cũng phát hiện một máy thái thịt, một cưa điện và một số quần áo.

Cảnh sát đào xới một bãi rác trong quá trình tìm kiếm các phần thi thể còn thiếu của người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng tại Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Gia đình họ Quảng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Vào thứ Tư, bồi thẩm đoàn cũng được nghe rằng Thái Thiên Phượng sinh ra ở đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc và chuyển đến Hồng Kông từ năm 5 tuổi.

Cô gặp Quảng Cảng Trí khi còn đi học và hai người kết hôn vào năm 2014.

Trong suốt thời gian kết hôn, Quảng Cảng Trí chưa bao giờ có việc làm và sống dựa vào sự chu cấp của gia đình Thái Thiên Phượng, công tố viên Draycott cho biết.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Sáu (2/10) và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 8 tuần.

Nguồn: CNN