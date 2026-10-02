Starbucks Việt Nam sắp đổi chủ

Hơn 1.100 cửa hàng Starbucks tại 7 thị trường châu Á sắp về tay DFI Retail Group, trong khi tập đoàn này còn nhận thêm khoảng 340 triệu USD tiền mặt từ thương vụ với Maxim’s Caterers.

Tập đoàn bán lẻ DFI Retail Group cho biết đã ký thỏa thuận mua bán có điều kiện với Maxim’s Caterers nhằm tiếp quản mảng kinh doanh Starbucks được cấp phép tại một số thị trường châu Á.

Theo thỏa thuận công bố ngày 30/9, DFI sẽ nhận toàn bộ quyền lợi hiện có của Maxim’s trong mảng kinh doanh Starbucks được cấp phép, bao gồm mạng lưới hơn 1.100 cửa hàng tại Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Macau và Lào.

DFI hiện gián tiếp sở hữu 50% cổ phần tại Maxim’s. Theo thỏa thuận, Maxim’s sẽ mua lại số cổ phần này. Đổi lại, DFI sẽ nhận quyền lợi trong mảng Starbucks được cấp phép cùng khoản tiền mặt khoảng 340 triệu USD.

DFI cho biết thương vụ sẽ giúp tập đoàn “kiểm soát hoàn toàn hoạt động kinh doanh trên tất cả các phân khúc”, đồng thời đưa mảng Starbucks được cấp phép trực tiếp vào hoạt động kinh doanh bán lẻ cốt lõi, qua đó ngay lập tức đóng góp thêm doanh thu và lợi nhuận hoạt động.

Doanh thu Starbucks được kỳ vọng tăng mạnh

Trong năm 2025, mảng Starbucks được cấp phép ghi nhận 750 triệu USD doanh thu, với biên lợi nhuận hoạt động cơ bản ở mức 7%. Doanh thu của mảng này tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 3,5% trong giai đoạn 2023-2025.

DFI dự kiến mảng kinh doanh này sẽ đóng góp 600-650 triệu USD vào tổng doanh thu của các công ty con trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2027, trước khi tăng lên khoảng 900 triệu USD vào năm 2028.

Doanh thu được dự báo tăng trưởng kép hàng năm 6-7% trong giai đoạn 2026-2029, khi số lượng cửa hàng Starbucks trong hệ thống được nâng lên ít nhất 1.350 địa điểm.

Biên lợi nhuận hoạt động của mảng Starbucks được dự báo đạt 8-9% trong trung hạn.

Thương vụ cũng được kỳ vọng giúp củng cố bảng cân đối kế toán của DFI nhờ khoản tiền mặt 340 triệu USD. Tập đoàn cho biết nguồn tiền này sẽ được sử dụng để theo đuổi các cơ hội sáp nhập và mua lại (M&A) nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, hoặc hoàn trả phần vốn dư thừa cho cổ đông.

Trước đó, DFI đã công bố kế hoạch nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 80% vào năm 2027, đồng thời tái đầu tư vốn vào các dự án tăng trưởng có khả năng sinh lời cao hơn, phù hợp với chiến lược phân bổ vốn của tập đoàn.

Đặt cược vào thị trường cà phê châu Á

DFI cho rằng thương vụ sẽ giúp tập đoàn tận dụng lợi thế từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại châu Á và mức thu nhập khả dụng ngày càng cao.

Theo DFI, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người và tỷ lệ thâm nhập của các cửa hàng cà phê tại những thị trường mới nổi chủ chốt vẫn thấp hơn mức trung bình tại các thị trường trong khu vực và trên toàn cầu. Điều này, theo tập đoàn, tạo ra “tiềm năng tăng trưởng đáng kể”.

Thương vụ vẫn cần được cơ quan quản lý phê duyệt và phải hoàn tất quá trình tách nội bộ mảng kinh doanh Starbucks được cấp phép khỏi các hoạt động kinh doanh khác của Maxim’s.

Nếu các điều kiện của giao dịch không được đáp ứng hoặc miễn trừ trước ngày 31/3/2027, thời hạn hoàn tất sẽ tự động được gia hạn đến 30/6/2027, trừ khi một trong hai bên lựa chọn chấm dứt thỏa thuận.

Trước thời điểm công bố thương vụ, cổ phiếu DFI giảm 1,5%, tương đương 0,05 USD, xuống 3,19 USD khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9.

Theo Business Times