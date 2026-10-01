Một tập đoàn nhận hơn 1.100 cửa hàng Starbucks, còn được trả thêm 340 triệu USD

Đằng sau thương vụ này là một cuộc "đổi tài sản" quy mô lớn giữa hai bên đã gắn bó với nhau nhiều thập kỷ.

Ngày 30/9, DFI Retail Group cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền lợi hiện hữu của Maxim's Caterers trong mảng Starbucks được cấp phép tại 7 thị trường gồm Hong Kong, Macau, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào. Mạng lưới được chuyển giao có hơn 1.100 cửa hàng Starbucks.

DFI còn được Maxim's trả thêm khoảng 340 triệu USD tiền mặt. Đằng sau thương vụ này là một cuộc "đổi tài sản" quy mô lớn giữa hai bên đã gắn bó với nhau nhiều thập kỷ.

Vì sao nhận hơn 1.100 cửa hàng mà còn được trả 340 triệu USD?

Trước thương vụ, DFI đang gián tiếp sở hữu 50% Maxim's Caterers, tập đoàn thực phẩm và đồ uống Hong Kong đứng sau một danh mục lớn các nhà hàng, tiệm bánh và thương hiệu nhượng quyền mà Starbucks chỉ là một phần trong đế chế này.

Theo thỏa thuận mới, Maxim's sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần mà DFI đang nắm giữ tại công ty. Để thanh toán cho 50% cổ phần đó, Maxim's chuyển cho DFI toàn bộ lợi ích trong mảng Starbucks tại 7 thị trường, đồng thời trả thêm khoảng 340 triệu USD tiền mặt.

DFI giải thích khoản tiền này chính là phần chênh lệch định giá giữa 50% cổ phần Maxim's mà DFI đang sở hữu và giá trị mảng Starbucks được chuyển giao.

Nói cách khác, DFI đang đổi một nửa quyền sở hữu trong toàn bộ đế chế Maxim's lấy riêng mảng Starbucks. Do 50% Maxim's được định giá cao hơn tài sản Starbucks đem ra trao đổi, DFI được nhận thêm tiền để bù phần chênh lệch.

Cỗ máy gần 750 triệu USD doanh thu

Năm 2025, hệ thống Starbucks thuộc phạm vi thương vụ mang về gần 750 triệu USD doanh thu, với biên lợi nhuận khoảng 7%. Trong giai đoạn 2023-2025, doanh thu tăng bình quân khoảng 3,5% mỗi năm.

DFI kỳ vọng việc đưa Starbucks từ một khoản đầu tư gián tiếp qua Maxim's trở thành hoạt động do tập đoàn kiểm soát trực tiếp sẽ tạo ra một cú nhảy đáng kể về quy mô. Riêng từ tháng 4 đến tháng 12/2027, sau thời điểm dự kiến hoàn tất thương vụ, Starbucks được dự báo đóng góp khoảng 600-650 triệu USD vào doanh thu các công ty con của DFI.

Đến năm 2028, doanh thu cả năm từ mảng này được kỳ vọng đạt khoảng 900 triệu USD.

DFI còn đặt mục tiêu đưa số cửa hàng từ hơn 1.100 hiện nay lên ít nhất 1.350 cửa hàng, đồng thời hướng tới tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 6-7% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2029. Biên lợi nhuận hoạt động trung hạn được kỳ vọng tăng từ mức 7% hiện tại lên 8-9%.

Riêng trong năm đầu tiên sau khi hợp nhất, DFI ước tính có thể tạo thêm khoảng 10 triệu USD lợi ích vận hành từ mua hàng, giảm chi phí quản lý, tối ưu bất động sản và các hoạt động khác.

Một trong những thị trường mà DFI nhấn mạnh còn dư địa là Đông Nam Á. Theo tập đoàn, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người và mật độ quán cà phê tại nhiều thị trường mới nổi của khu vực vẫn thấp hơn các thị trường phát triển.

Chiến lược sau thương vụ vì thế bao gồm việc mở thêm cửa hàng tại các thị trường Đông Nam Á mới nổi, bên cạnh tăng doanh thu trên mỗi điểm bán và khai thác hệ sinh thái khách hàng của DFI.

Việt Nam là một trong 7 thị trường nằm trong thương vụ

Tại Việt Nam, Starbucks Corporation giữ quyền sở hữu thương hiệu, trong khi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo mô hình cấp phép thông qua hệ thống của Maxim's và pháp nhân trực tiếp vận hành tại Việt Nam hiện là Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt.

Starbucks bước vào Việt Nam từ năm 2013, với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Tài liệu của DFI ghi nhận Maxim's được trao quyền vận hành Starbucks tại Việt Nam và mở cửa hàng đầu tiên vào năm này.

Sau hơn một thập kỷ, chuỗi này đạt mốc 150 cửa hàng vào đầu tháng 1/2026, tăng đáng kể so với 103 cửa hàng vào cuối năm 2023.

DFI sẽ tiếp quản vị trí của Maxim's ở tầng kiểm soát mảng Starbucks này, còn Starbucks Corporation vẫn là chủ sở hữu thương hiệu. Thương vụ diễn ra trong lúc chính Starbucks Corporation cũng đang điều chỉnh mạnh cấu trúc hoạt động trên toàn cầu.

Reuters cho biết Starbucks đang tái cấu trúc dưới thời CEO Brian Niccol, bao gồm đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và cắt giảm chi phí tại Bắc Mỹ.

Tại Trung Quốc, Starbucks đã hoàn tất mô hình liên doanh trong đó Boyu Capital sở hữu 60% hoạt động bán lẻ, còn Starbucks giữ 40%. Hãng cũng đang xem xét bán cổ phần chi phối tại hoạt động ở Nhật Bản.