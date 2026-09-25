Starbucks bất ngờ tuyên bố đóng vĩnh viễn 250 quán cà phê, thu hẹp hệ thống

Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 quán cà phê, tương đương khoảng 1% mạng lưới ở khu vưc này.

Mới đây, Starbucks thông báo sẽ đóng cửa khoảng 1% số quán cà phê tại Bắc Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Dưới sự điều hành của CEO Brian Niccol, Starbucks đang tiến hành cải tổ hoạt động tại Mỹ, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là chất lượng tương tác trực tiếp tại các quán cà phê. Đây là đợt đóng cửa cửa hàng thứ hai tại Bắc Mỹ kể từ khi Niccol đảm nhiệm vị trí CEO.

Theo kế hoạch, Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 quán cà phê hoạt động kém hiệu quả trong tổng số hơn 18.000 cửa hàng tại Bắc Mỹ. Công ty hiện chưa công bố cụ thể những địa điểm nằm trong diện đóng cửa.

Trong thư gửi nhân viên, Giám đốc điều hành Mike Grams cho biết Starbucks đã rà soát toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Bắc Mỹ và xác định những địa điểm mà công ty không tin có thể duy trì trải nghiệm như kỳ vọng cho khách hàng và đối tác, hoặc không có khả năng đạt hiệu quả tài chính ở mức chấp nhận được.

Trong năm tài chính 2026, Starbucks hiện dự kiến mở thêm 440 quán cà phê, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch trước đó là 600-650 cửa hàng. Các cửa hàng mới dự kiến chủ yếu được mở tại những thị trường quốc tế. Dù thu hẹp một phần mạng lưới hiện tại, Starbucks cho biết vẫn nhìn thấy “cơ hội tăng trưởng dài hạn đáng kể” tại Bắc Mỹ và đang tích cực phát triển danh mục các địa điểm mới. Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, phần lớn các cửa hàng nằm trong kế hoạch đóng cửa sẽ ngừng hoạt động trước khi kết thúc năm tài chính 2026.

Starbucks ước tính phải chi khoảng 300 triệu USD cho quá trình tái cấu trúc liên quan đến việc đóng cửa các cửa hàng. Trong số này, khoảng 200 triệu USD sẽ được dùng cho các khoản chi phí chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn và trợ cấp thôi việc cho nhân viên. 100 triệu USD còn lại là các khoản chi phí không bằng tiền mặt, chủ yếu liên quan đến việc thanh lý và giảm giá trị tài sản của các cửa hàng thuộc sở hữu công ty.

Theo CNBC