Cận cảnh vật nghi "giống camera giấu kín" được phát hiện trong nhà vệ sinh ở Starbucks: Đã giao nộp cho công an

Dưới đây là hình ảnh chi tiết về vật nghi "giống camera giấu kín" được phát hiện trong nhà vệ sinh ở Starbucks chi nhánh Ecopark.

Theo thông tin từ người phản ánh cung cấp, sau khi thông tin cho nhân viên quán Starbucks ở khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) về sự việc, vật nghi giống Camera đã được lấy xuống và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thiết bị này khá nhỏ, cầm vừa lòng bàn tay và gần giống chiếc điện thoại. Trên thân máy có dòng chữ "Body camera", có đầy đủ màn hình và ống kính.

Nghi vấn vật dụng này là camera, được phát hiện trong nhà vệ sinh của Starbucks ở khu đô thị Ecopark

Liên quan đến sự việc, trao đổi với lãnh đạo Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) được biết, đơn vị chức năng của Công an xã Phụng Công đang làm rõ thông tin phản ánh về việc có thiết bị giống camera trong nhà vệ sinh của Starbucks ở Ecopark. "Khi đơn vị làm rõ, có kết quả sẽ thông tin sau", lãnh đạo Công an xã Phụng Công thông tin với Đại Đoàn Kết.

Trước đó, sáng 2/7, mạng xã hội xuất hiện nhiều thảo luận liên quan đến một bài đăng của khách hàng phản ánh về việc ghi nhận một vật thể được cho là bất thường tại khu vực nhà vệ sinh của một cửa hàng Starbucks. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến khác nhau.

Hình ảnh do người phản ánh sự việc cung cấp

Ngay sau khi thông tin lan truyền, phía Starbucks đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy trình.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Starbucks cho biết doanh nghiệp đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm đảm bảo quá trình xác minh được thực hiện khách quan, minh bạch.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin và đang làm việc với cơ quan công an. Hiện chưa có kết luận hoặc thông tin chính thức từ cơ quan chức năng nên phía Starbucks chưa thể chia sẻ thêm vào thời điểm này”, đại diện truyền thông cho biết.