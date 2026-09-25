Bức ảnh gây sốt: 1.130.000.000.000 USD "ngồi" cùng một bàn tiệc tại Nhà Trắng

Ngồi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những tên tuổi như Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su và Tim Cook.

Bức ảnh ghi lại bàn tiệc trong quốc yến tại Nhà Trắng tối 24/9 (giờ Mỹ) đang thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Quốc yến được Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức nhằm tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Bên cạnh các quan chức hai nước, sự kiện còn có sự tham dự của hơn 130 khách mời, trong đó có nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ và định chế tài chính lớn. Đáng chú ý, bàn tiệc chính có sự hiện diện của những người đứng đầu các doanh nghiệp đang giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ tiêu dùng.

Hình ảnh bàn tiệc chính trong quốc yến tại Nhà Trắng tối 24/9 (giờ Mỹ), với sự góp mặt của lãnh đạo hai nước và nhiều doanh nhân công nghệ. (Nguồn: AP)

Ngồi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những tên tuổi như Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su và Tim Cook. Trong số đó, Elon Musk là người sở hữu khối tài sản lớn nhất. Theo số liệu Forbes tại ngày 25/9, tài sản của ông chủ Tesla và SpaceX ước tính đạt 927,9 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Jensen Huang, CEO Nvidia với khối tài sản được Forbes ước tính khoảng 194,5 tỷ USD. Ông Huang ngồi cùng bàn với bà Lisa Su, CEO AMD, người sở hữu tài sản khoảng 2,9 tỷ USD. Cùng góp mặt còn có ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple, với khối tài sản mức khoảng 3,1 tỷ USD. Như vậy tổng cộng bốn doanh nhân sở hữu khoảng 1.128 tỷ USD.

Không chỉ bàn tiệc chính, danh sách khách mời của quốc yến còn có sự hiện diện của hàng loạt tỷ phú trong nhóm giàu nhất hành tinh. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sở hữu khối tài sản ước tính 369,3 tỷ USD, trong khi CEO Meta Mark Zuckerberg nắm giữ khoảng 266,4 tỷ USD và nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell có 265,4 tỷ USD. Tỷ phú Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, cùng CEO LVMH Bernard Arnault cũng góp mặt tại sự kiện.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản ròng của các "ông trùm" công nghệ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng lên đến hơn 2.400 tỷ USD.

Tổng thống Trump trò chuyện với Chủ tịch Tập trong quốc yến tối 24/9. Ảnh: AP

Danh sách khách mời còn có những lãnh đạo doanh nghiệp lớn khác như CEO OpenAI Sam Altman, CEO Microsoft Satya Nadella, CEO Google Sundar Pichai và CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon. Sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo công nghệ diễn ra trong bối cảnh AI, thương mại và các quy định liên quan đến công nghệ tiếp tục là những nội dung được Mỹ và Trung Quốc thảo luận.

Ở khía cạnh khác, trong hơn 130 người tham dự quốc yến, chỉ có 19 người thuộc đoàn Trung Quốc và không có đại diện doanh nghiệp nào.