Ở tuổi 20, Đệ nhất công tử nước Mỹ sở hữu tài sản ngàn tỷ với công ty riêng, ước tính giàu hơn cả mẹ mình.

Ở tuổi 20, Barron Trump sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 150 triệu USD (gần 3.900 tỷ VNĐ), với phần lớn tài sản theo báo cáo gắn liền với dự án tiền mã hóa World Liberty Financial của gia đình Trump. Nhưng như vậy chưa phải là tất cả.

Tài sản của Barron Trump

Phần lớn nhất trong khối tài sản theo báo cáo của Barron Trump đến từ World Liberty Financial (WLFI), doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình Trump. Phân tích của Forbes xuất bản vào tháng 10 năm 2025 ước tính dự án này đã cộng thêm hơn 1,5 tỷ USD vào tài sản của gia đình Trump. Dựa trên giả định Barron nắm giữ 10% cổ phần, Forbes ước tính phần của anh rơi vào khoảng 150 triệu USD (gần 3.900 tỷ VNĐ).

Barron được niêm yết với tư cách là đồng sáng lập và "nhà kiến tạo DeFi" (DeFi visionary) của World Liberty Financial, trong khi các anh trai Donald Trump Jr. và Eric Trump được mô tả là đại sứ Web3.

Barron Trump sinh năm 2005, là con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đóng góp từ World Liberty Financial vào giá trị ròng của gia đình Trump ước tính đạt khoảng 1,55 tỷ USD, biến nó thành một trong những nguồn tài sản lớn nhất của gia đình, theo Bloomberg.

Nước tăng lực “sang chảnh” là thương vụ kinh doanh lớn khác

Tiền mã hóa có thể chiếm phần lớn tài sản của Barron, nhưng anh cũng đã mở rộng sang ngành nước giải khát. Barron Trump được niêm yết là giám đốc của SOLLOS, một công ty trà có trụ sở tại Palm Beach, được thành lập cùng bạn bè ở Nam Florida. Sản phẩm đầu tiên là đồ uống vị Dứa + Dừa chứa 120 miligram caffeine tự nhiên từ trà yerba mate Brazil.

Một lốc 12 lon được bán với giá 39 USD (tương đương 1 triệu VNĐ). Công ty được cho là đã huy động được khoảng 1 triệu USD vốn đầu tư tư nhân và tự quảng bá xung quanh khu vực Florida. Nhưng có một điểm phân biệt quan trọng: hiện chưa có định giá công khai hay con số doanh thu nào cho SOLLOS. Điều này có nghĩa là công ty nước giải khát này chưa thể được ghi nhận hợp lý là đã tạo ra một phần đáng kể trong khối tài sản 150 triệu USD ước tính của Barron.

Barron Trump có thể giàu hơn Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Con số 150 triệu USD được báo cáo cũng gây chú ý vì nó đưa Barron vượt qua mẹ mình. Forbes định giá tài sản của bà Melania Trump vào khoảng 20 triệu USD trong cùng phân tích, nghĩa là tài sản ước tính của Barron cao gấp khoảng 7 lần.

Con số 150 triệu USD theo báo cáo của Barron Trump đại diện cho giá trị tài sản ước tính, thay vì số tiền mà Barron có thể rút ra và tiêu xài ngay lập tức. Dẫu vậy, con số này vẫn vô cùng ấn tượng đối với một thanh niên mới 20 tuổi.

Dù đã là một người hoạt động kinh doanh và sở hữu tài sản khủng, Barron Trump vẫn là một sinh viên. Anh hiện theo học tại Trường Kinh doanh Leonard N. Stern thuộc Đại học New York (NYU).

Nguồn: Economic Times