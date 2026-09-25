MXH lại cãi nhau: Cụ ông đòi cô gái trẻ nhường ghế ưu tiên bằng được đến mức xô xát, ai đúng ai sai?

Một bên cho rằng nhường ghế cho người lớn tuổi là việc nên làm, trong khi bên còn lại khẳng định ghế ưu tiên không phải chỉ dành riêng cho người già và hành vi ép buộc người khác phải đứng dậy là không thể bào chữa.

Cuộc chiến giành ghế ưu tiên trên tàu điện ngầm một lần nữa lại biến thành một vụ ẩu đả. Nguyên nhân là do một video ghi lại cảnh một người phụ nữ và một cụ ông ngồi ở ghế ưu tiên trên Tuyến số 2 của Tàu điện ngầm Seoul (Hàn Quóc) đang xô xát, túm áo, thậm chí đạp vào người nhau lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

Vào ngày 16/9, một video có tiêu đề "Cuộc xung đột trên Tuyến 2" đã được đăng tải trên Bobae Dream, một diễn đàn cộng đồng chuyên về ô tô tại Hàn Quốc.

Đoạn video cho thấy một người phụ nữ đang ngồi ở khu vực ghế ưu tiên và một cụ ông đứng phía trước đang tranh cãi dữ dội. Khi cụ ông chỉ tay vào mặt người phụ nữ và kéo áo cô, người phụ nữ đã bám vào cột giằng co, đồng thời giơ chân đạp lại để chống trả.

Một phụ nữ và một cụ ông ngồi ở khu vực ghế dành cho người cần hỗ trợ trên tàu điện ngầm Seoul Tuyến số 2 đang xô xát, túm áo nhau.

Đoạn video đã bùng nổ một loạt tranh cãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng đã chia 2 phe quan điểm bất đồng ý kiến: một bên cho rằng nhường ghế cho người lớn tuổi là việc nên làm, trong khi bên còn lại khẳng định ghế ưu tiên không phải chỉ dành riêng cho người già và hành vi ép buộc người khác phải đứng dậy là không thể bào chữa.

Thực tế, khu vực ghế hỗ trợ - thường được gọi quen miệng là "ghế người già" - không phải là nơi chỉ dành riêng cho người cao tuổi. Đạo luật Thúc đẩy Thuận tiện Giao thông ở Hàn Quốc quy định đối tượng thuộc nhóm yếu thế khi tham gia giao thông bao gồm: người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người đi cùng trẻ sơ sinh và trẻ em gặp khó khăn trong việc di chuyển hàng ngày.

20 năm trước, mâu thuẫn xuất phát từ chiếc ghế ưu tiên trên chính chuyến tàu này này từng leo thang thành một vụ án lấy đi mạng sống của một con người.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2006, ông A (ngoài 50 tuổi) và ông B (ngoài 60 tuổi) đã xảy ra tranh chấp về chỗ ngồi trên chuyến tàu đoạn giữa ga Nakseongdae và ga Bongcheon thuộc Tuyến số 2, Tàu điện ngầm Seoul. Trong lúc xô xát, ông B ngã xuống sàn và bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng ông B đã tử vong trong quá trình điều trị.

Nguồn: MK