Xét xử vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng rúng động Hong Kong (Trung Quốc): Cả ba nghi phạm nhà chồng cũ đều phủ nhận cáo buộc giết người

Chồng cũ, anh chồng cũ của nạn nhân đã nhận tội phi tang thi thể bị phân xác của cô nhưng không nhận tội giết người.

Chồng cũ và anh chồng cũ của cố người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) đã thừa nhận hành vi phi tang thi thể bị phân xác của cô. Tuy nhiên, cả hai cùng người cha vẫn sẽ bị xét xử về tội mưu sát khi đại diện Viện Kiểm sát bắt đầu tranh tụng vào thứ Hai (28/9) tới.

Việc thừa nhận hai tội danh trên được tiết lộ vào thứ Năm (24/9), sau khi Tòa Thượng thẩm Hồng Kông (Trung Quốc) hoàn tất thủ tục lập bồi thẩm đoàn 9 người cho vụ án gây chấn động dư luận, dự kiến kéo dài khoảng 8 tuần.

Bồi thẩm đoàn - gồm 7 nam và 2 nữ - sẽ xem xét các chứng cứ và luận cứ cáo buộc 3 người thân cũ của nạn nhân đã cấu kết mưu sát người phụ nữ 28 tuổi này, sau đó phân xác cô tại một căn nhà sàn ở Tai Po vào tháng 2/2023.

Cụ thể, Alex Quảng Cảng Trí (31 tuổi, chồng cũ) và Anthony Quảng Cảng Kiệt (35 tuổi, anh chồng cũ) đã nhận tội ngăn cản việc an táng tử thi hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 23/2/2023.

Vụ án của người mẫu trẻ từng gây chấn động truyền thông toàn cầu

Trái lại, người cha là Quảng Cầu (68 tuổi) không nhận tội đối với cáo buộc này. Cả ba nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc sát hại Thái Thiên Phượng.

Thẩm phán Brian Keith nhận định vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn từ truyền thông trong và ngoài nước, đồng thời yêu cầu các bồi thẩm viên tuyệt đối không đọc báo chí hay các bình luận trên không gian mạng liên quan đến quá trình xét xử.

Thẩm phán Keith cho biết thêm, các chứng cứ có tính chất nhạy cảm hoặc gây sốc (như hình ảnh hiện trường, tử thi) sẽ được giấu kín, trừ trường hợp xét thấy tối cần thiết cho việc đánh giá của bồi thẩm đoàn.

Quá trình xét xử 3 năm

Vụ án đã trải qua một quá trình pháp lý kéo dài kể từ khi các bị cáo lần đầu tiên xuất hiện tại Tòa án Thành phố Cửu Long vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, với nhiều lần hoãn phiên tòa trong những năm qua trước khi được chuyển đến Tòa án Sơ thẩm để xét xử.

Bộ Tư pháp Hồng Kông (Trung Quốc) đã chỉ định bà Charlotte Draycott SC dẫn dắt bên công tố trong phiên tòa, dự kiến kéo dài 45 ngày và có thể đến tháng 12.

Được biết đến là người phụ nữ châu Âu đầu tiên trở thành luật sư cao cấp tại Hồng Kông, bà Draycott chuyên về tội phạm thương mại và các vụ án liên quan đến trẻ em. Bà từng bào chữa cho một bị cáo trong phiên tòa xét xử Henry Chau Hoi-leung, một kẻ giết người bị kết án vì đã giết cha mẹ mình và phân xác họ vào năm 2013.

Vụ án được xét xử sau 3 năm vì quá trình điều tra quá phức tạp

Alex Kwong, Kwong Kau và Anthony Kwong được đại diện bởi các luật sư kỳ cựu và đều là người nước ngoài: Andrew Raffell, Oliver Davies và Trevor Beel. Phiên tòa được xét xử bằng tiếng Anh.

Tòa án đã mất khoảng 3 giờ để hoàn tất thủ tục chọn lọc bồi thẩm đoàn. Trong số 68 người được triệu tập ngẫu nhiên, có 59 người được miễn trừ nghĩa vụ do hạn chế về khả năng tiếng Anh hoặc đã có lịch trình di chuyển từ trước.

Một phụ nữ được miễn trừ bày tỏ: "Tiếng Anh của tôi không tốt, hơn nữa cá nhân tôi có định kiến không tốt về ông Quảng, nên tôi e rằng mình khó có thể đưa ra phán quyết khách quan."

Một trường hợp khác được miễn trừ sau khi khai báo có chồng là giám định viên hóa học thuộc cơ quan nhà nước - người trực tiếp tham gia xử lý chứng cứ trong vụ án.

Ngoài ra, có 15 người trong nhóm 59 người nói trên (bao gồm 11 phụ nữ) bị gạt tên sau khi các luật sư bào chữa đệ trình yêu cầu bác bỏ.

Tòa án dự kiến sẽ giải quyết các thủ tục tiền tố tụng còn tồn đọng vào thứ Sáu (25/9), trước khi Kiểm sát viên Charlotte Draycott trình bày bài mở đầu cáo trạng của Bên Công tố vào thứ Hai (28/9).

Nguồn: SCMP