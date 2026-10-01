Thái Lan: Người phụ nữ bị cáo buộc đầu độc 14 người bằng xyanua nhận 3 án tử hình, 7 vụ án vẫn tiếp tục xét xử

Sararat “Am Cyanide”, người phụ nữ Thái Lan bị cáo buộc liên quan 14 vụ án mạng bằng xyanua, vừa nhận án tử hình thứ ba sau phán quyết mới nhất của Tòa án Hình sự Bangkok.

Người phụ nữ nhận án tử hình thứ ba

Tòa án Hình sự Bangkok ngày 22/9 tuyên án tử hình Sararat “Am Cyanide” Rangsiwuthaporn vì sát hại chủ nợ bằng cyanide tại Phetchaburi. Đây là án tử hình thứ ba trong 8 vụ đã được xét xử.

Sararat Rangsiwuthaporn, 39 tuổi, bị kết tội sát hại Chantharat “Jum” Wongkraisin, 43 tuổi, ngày 15/8/2022. Tòa cũng buộc Sararat bồi thường cho chồng nạn nhân 60.000 baht (khoảng 46 triệu đồng), kèm lãi suất 5%/năm tính từ ngày xảy ra vụ án cho đến khi hoàn tất thanh toán.

Phiên tuyên án diễn ra lúc 9h30 tại phòng xử 712 của Tòa án Hình sự trên đường Ratchadaphisek, Bangkok, liên quan hồ sơ vụ án hình sự số 856/2025. Đây là vụ án đầu độc thứ 8 của Sararat được đưa ra phán quyết.

Ảnh: The Nation

Công tố viên cáo buộc Sararat phạm tội giết người có chủ ý nhằm đạt được hoặc duy trì lợi ích từ một hành vi phạm tội khác, che giấu tội phạm hoặc trốn tránh hình phạt. Bị cáo đồng thời đối mặt với cáo buộc làm biến chất thực phẩm, thuốc hoặc sản phẩm dành cho con người sử dụng, dẫn đến chết người.

Theo phán quyết, ngày 9/8/2022, Sararat đặt mua một lọ cyanide. 6 ngày sau, cô ta hẹn gặp Chantharat tại một trạm xăng gần nhà nạn nhân ở Phetchaburi. Trước đó, Sararat hứa hoàn trả khoản tiền Chantharat đầu tư vào hoạt động cho vay cùng tiền lãi, đồng thời mang thuốc điều trị chứng ho kéo dài sau Covid-19 cho nạn nhân.

Chantharat đã chuyển 70.000 baht (khoảng gần 54 triệu đồng) cho Sararat để cùng đầu tư hoạt động cho vay tiền. Ngoài khoản này, nạn nhân còn cho Sararat vay riêng 26.800 baht (khoảng 20 triệu đồng).

Các nhân chứng cảnh sát cho biết khi kiểm tra điện thoại của Chantharat, họ phát hiện những tin nhắn mời đầu tư, thông tin về các giao dịch chuyển tiền cho Sararat với tổng số tiền hơn 26.800 baht cùng các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện liên quan đến việc trả tiền.

Ban đầu, Sararat dự định hoàn trả tiền đầu tư và tiền lãi cho Chantharat vào ngày 12/8. Tuy nhiên, sau khi biết chồng và con của Chantharat sẽ ở nhà do đó là ngày nghỉ lễ, Sararat dời cuộc hẹn sang ngày 15/8.

Tòa cho rằng việc Sararat sắp xếp gặp Chantharat tại một trạm xăng là nhằm tránh người chứng kiến.

Sau khi trở về nhà, Chantharat được chồng phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. Người chồng đưa cô đến Bệnh viện Cha-am, nhưng nạn nhân sau đó tử vong.

Không có nhân chứng trực tiếp

Tại tòa, không có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy cuộc gặp giữa Sararat và Chantharat hoặc chứng kiến cách cyanide được đưa vào cơ thể nạn nhân.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định các chứng cứ do công tố đưa ra đủ để chứng minh Sararat phạm tội vượt qua mức nghi ngờ hợp lý.

Kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện Cha-am cho thấy nồng độ axit bất thường, có liên quan đến tình trạng viêm gan. Các bác sĩ khi đó chưa xác định được nguyên nhân gây viêm.

Một chuyên gia pháp y làm chứng rằng các triệu chứng của Chantharat cho thấy nạn nhân đã tiếp xúc với một lượng cyanide đáng kể. Chất này gây tình trạng thiếu oxy, ảnh hưởng đến tim và não.

Cấp trên của Chantharat cũng cho biết cô vốn có sức khỏe tốt. Dù từng mắc Covid-19, Chantharat không phải nhập viện và sau đó vẫn chỉ bị ho kéo dài.

Tòa đồng thời xem xét những điểm tương đồng với các vụ án khác trong hồ sơ điều tra. Những trường hợp này liên quan đến những người từng gặp Sararat, nhận thức ăn, đồ uống hoặc thuốc từ cô ta, sau đó xuất hiện các triệu chứng tương tự tình trạng ngộ độc cyanide.

Hội đồng xét xử cho rằng việc không có nhân chứng trực tiếp phải được xem xét trong bối cảnh hành vi phạm tội được cho là đã được thực hiện nhằm che giấu sự việc.

Tòa kết luận các chứng cứ của bên công tố có độ tin cậy, trong khi lời khai của Sararat không được chứng minh bằng các tài liệu hoặc chứng cứ khác nên không đủ sức bác bỏ cáo buộc.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là một hành vi vi phạm nhiều quy định pháp luật và áp dụng hình phạt theo điều khoản về tội giết người có mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Sau khi tuyên án tử hình, tòa cho biết không thể cộng thêm hình phạt tù liên tiếp đối với các hành vi khác. Những yêu cầu khác ngoài khoản bồi thường cho chồng nạn nhân đều bị bác.

Luật sư nói sẽ kháng cáo

Luật sư bào chữa Chaiya Khum-am cho biết Sararat sẽ kháng cáo vì phía bào chữa không đồng tình với cách tòa đánh giá các chứng cứ.

Theo ông Chaiya, các sao kê ngân hàng và điện thoại của Sararat đã được cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng chưa được đưa ra trước tòa.

Luật sư cũng đặt vấn đề về chứng cứ cyanide. Ông cho rằng chứng cứ này chỉ liên quan đến một lọ cyanide, trên lọ không có dấu vân tay của Sararat và lọ này đã được sử dụng làm chứng cứ trong cả 15 vụ án.

Ảnh: The Nation

Theo luật sư, cơ quan công tố vẫn phải chứng minh mối liên hệ giữa Sararat với từng vụ đầu độc và chứng minh cô ta là người đã đưa cyanide cho từng nạn nhân.

Chaiya cũng dẫn lại việc Sararat được tuyên vô tội trong một số vụ án khác để lập luận rằng việc một nạn nhân tử vong do cyanide không đồng nghĩa với việc Sararat là người đầu độc họ.

Luật sư bác bỏ động cơ tài chính mà công tố đưa ra, cho rằng một khoản nợ chỉ vài chục nghìn baht không tương xứng với quy mô các giao dịch tài chính của Sararat. Ông nói hơn 60 triệu baht từng được chuyển qua các tài khoản của Sararat và cô ta đã hoàn trả tổng cộng khoảng 30 triệu baht.

Khi được hỏi liệu Sararat có thể hiện sự hối hận hay không, Chaiya cho biết bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội ngay từ đầu và không chấp nhận phán quyết.

Luật sư cho rằng Sararat không thể được kỳ vọng thể hiện sự ăn năn đối với một hành vi mà cô ta vẫn khẳng định mình không thực hiện.

Chaiya nói thêm Sararat đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận án tử hình nhưng vẫn khẳng định mình vô tội. Theo luật sư, bị cáo cảm thấy không còn khả năng tiếp tục đấu tranh cho vụ án.

Một luật sư khác của Sararat, Thanchaya “Pat” Eksuwannarat, cho biết bà đã nói chuyện với bị cáo sau phiên tòa. Sararat không đồng tình với phán quyết, đặc biệt là cách tòa đánh giá chứng cứ từ điện thoại, đồng thời chỉ đạo các luật sư kháng cáo.

8 vụ được tuyên án, còn 7 vụ chờ xét xử

Tính đến nay, 8 vụ án liên quan Sararat đã được tòa tuyên án. Kết quả gồm 3 án tử hình, 2 án tù chung thân và 3 vụ được tuyên trắng án. Các công tố viên đã truy tố tổng cộng 15 vụ án, gồm 14 vụ giết người và một vụ cố ý giết người nhưng không thành.

Vụ án tiếp theo dự kiến được tuyên vào ngày 25/11/2026, liên quan cáo buộc Sararat âm mưu sát hại Kantima Phaesa-at.

Nguồn: The Nation