Một cư dân mạng nhận xét: "Đây mới đúng là tận hưởng cuộc sống. Những bức ảnh này hiện thực hóa mọi kỳ vọng của những người chưa có bạn trai."

Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi trả cho các buổi chụp ảnh lãng mạn cùng người mẫu nam, nhằm tìm kiếm một trải nghiệm tình yêu ngắn hạn thông qua một hình thức đồng hành cảm xúc hoàn toàn mới.

Trào lưu này đang lan rộng mạnh mẽ trên các mạng xã hội Trung Quốc. Khách hàng có thể chi tới 8.000 Nhân dân tệ (khoảng 31 triệu VND) cho một buổi chụp kéo dài một giờ với các tư thế tạo dáng như một đôi tình nhân - bao gồm nắm tay, ôm, hôn giả và thậm chí là chạm vào cơ bụng của người mẫu.

Vào tháng 7, blogger mảng đời sống Xue Dinge đã chi 4.520 Nhân dân tệ (17,5 triệu VND) cho buổi chụp ảnh lãng mạn kéo dài 30 phút cùng hai người mẫu nam.

Trong không gian studio ấm cúng, nhiếp ảnh gia đã hướng dẫn cô và các người mẫu thực hiện những tư thế thân mật, bao gồm nâng cằm, đỡ mặt và chạm trán. Người mẫu thứ hai xuất hiện cởi trần, khoe vóc dáng săn chắc khi ôm lấy cô trong bồn tắm và thực hiện những động tác vô cùng tình cảm.

Chia sẻ trải nghiệm này trên mạng xã hội, Xue bình luận: "Chúc mừng chúng ta đã bước vào kỷ nguyên của các dịch vụ hướng tới phái đẹp."

Một khách hàng khác tên Wenji đến từ Thành Đô (Tây Nam Trung Quốc) đã trả 3.000 Nhân dân tệ (11,6 triệu VND) cho một bộ ảnh phong cách cặp đôi.

Cô tự xây dựng một kịch bản: cô và "bạn trai" cãi nhau, sau đó cô bắt gặp anh đang đứng chờ ngoài cửa nhà mình trong trạng thái khóc lóc, đau khổ.

"Người mẫu đơn giản chỉ là công cụ giúp tôi tạo ra những bức ảnh đẹp. Chụp ảnh giống như đang dệt nên một giấc mơ. Tôi đang trả tiền cho một khung cảnh khiến tim mình đập liên hồi," Wenji chia sẻ.

Nhiều khách hàng mô tả trải nghiệm này là cơ hội để họ đắm chìm trong sự lãng mạn ngắn hạn.

Một cư dân mạng nhận xét: "Đây mới đúng là tận hưởng cuộc sống. Những bức ảnh này hiện thực hóa mọi kỳ vọng của những người chưa có bạn trai."

Tuy nhiên, một người khác lại nghi ngờ sức hút của trào lưu này: "Tại sao tôi phải tốn tiền chụp ảnh chung với một người xa lạ? Họ chẳng phải bạn bè mà cũng chẳng phải người nổi tiếng."

Một tài khoản thứ ba bình luận: "Dịch vụ này không nên chỉ đơn thuần dán nhãn là dành cho phái đẹp. Phụ nữ bỏ tiền ra ăn diện rồi chụp ảnh thân mật với đàn ông, nhưng cảm giác như các nam người mẫu mới là bên hưởng lợi."

Studio Mu Zhao có trụ sở tại Nam Kinh (Trung Quốc) tự nhận là tiệm chụp ảnh đầu tiên tại quốc gia này cung cấp dịch vụ chụp hình cặp đôi với người mẫu nam.

Các gói dịch vụ tại đây dao động từ 7.200 Nhân dân tệ (30 triệu VND) cho 9 bức ảnh đã chỉnh sửa, đến 28.000 Nhân dân tệ (108 triệu VND) cho gói "trải nghiệm hẹn hò" trọn ngày bao gồm nhiều trang phục và 120 bức ảnh.

Các người mẫu thường là người mẫu thương mại hoặc KOL trên mạng xã hội, với mức thù lao được quyết định bởi các yếu tố như ngoại hình, chiều cao, lượng người theo dõi và kỹ năng diễn xuất.

Mu Zhao, người sáng lập studio, nhận thấy một số khách hàng tìm đến chủ yếu vì muốn có bộ ảnh chân dung cặp đôi đẹp mắt, trong khi những người khác muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một người đàn ông điển trai hoặc dùng các bức ảnh này để giảm bớt áp lực kết hôn từ gia đình.

Mu Zhao nhấn mạnh rằng các tư thế thân mật đều được thiết kế nằm trong chuẩn mực xã hội phù hợp, studio cũng ngăn chặn việc trao đổi thông tin liên lạc giữa khách hàng và người mẫu, dù thực tế có một số khách hàng đã nảy sinh tình cảm với người mẫu.

Cô tin rằng ngày càng có nhiều phụ nữ tự tin thể hiện nhu cầu của mình, dù đó là nhu cầu về diện mạo, sự thân mật hay lấp đầy cảm xúc.

"Phụ nữ nên dũng cảm nói ra nhu cầu của chính mình. Bỏ tiền ra để làm bản thân vui vẻ là quá đủ rồi," cô nói thêm.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn hướng tới các dịch vụ trả phí để tìm kiếm sự đồng hành tại Trung Quốc, nơi phụ nữ có thể thuê nam đồng hành cho nhiều hoạt động từ dã ngoại ngoài trời cho đến các trò chơi nhập vai thực tế.

Nguồn: SCMP