Ngôn ngữ chỉ phụ nữ mới đọc được, đàn ông có cố gắng sao cũng tốn công vô ích

Vì sao đàn ông không thể đọc được những con chữ này?

Tại một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tồn tại một hệ thống chữ viết độc nhất vô nhị trên thế giới. Nó được sáng tạo bởi phụ nữ, dành riêng cho phụ nữ và biến mọi nỗ lực giải mã của đàn ông thành công cốc trong suốt nhiều thế kỷ.

Chốn bình yên bí mật giữa xã hội phong kiến

Vào khoảng bốn trăm năm trước, dưới thời kỳ phong kiến hà khắc, phụ nữ tại huyện Giang Vĩnh không được phép đi học hay tiếp cận với Hán tự chuẩn. Bị tước đoạt quyền giáo dục và chịu sự thống trị của chế độ nam quyền, những người phụ nữ nơi đây đã bí mật lén học chữ Hán rồi biến tấu, sáng tạo nên một hệ chữ viết cho riêng mình mang tên Nữ Thư.

Nữ Thư không chỉ là công cụ ghi chép thông thường. Nó phát triển mạnh mẽ dựa trên tập tục kết bái tỉ muội của cộng đồng người Hán và người Dao địa phương. Những người phụ nữ không cùng dòng máu thề nguyện gắn bó, sẻ chia và sử dụng Nữ Thư để giao tiếp qua thơ ca, thư từ hay thêu thùa trên khăn tay, quạt giấy và trang phục.

Phàn Thịnh Văn, một học viên trẻ tuổi, chia sẻ rằng Nữ Thư tạo ra một chốn bình yên giúp họ thoải mái bày tỏ suy nghĩ, tâm sự với chị em mà không sợ bị phán xét hay dòm ngó.

Rào cản khiến đàn ông hoàn toàn bế tắc

Đàn ông thời bấy giờ hoàn toàn coi thường hoặc không hề hay biết về sự tồn tại của Nữ Thư vì cho rằng phụ nữ không đủ khả năng sáng tạo chữ viết. Ngay cả khi nhìn thấy, họ cũng chỉ nghĩ đó là những họa tiết thêu thùa hoa văn trang trí thông thường.

Mọi nỗ lực giải mã của cánh mày râu đều thất bại bởi cấu trúc ký tự vô cùng đặc thù. Khác với chữ Hán vuông vức, Nữ Thư là hệ chữ tượng thanh với các ký tự hình thoi nghiêng, nét chữ thanh mảnh và uyển chuyển như lá liễu.

Hệ chữ này còn mô phỏng theo tiếng Vĩnh Minh, một thứ phương ngôn địa phương cực kỳ khó nghe đối với người ngoài vùng. Thêm vào đó, quy tắc bảo mật nghiêm ngặt của phụ nữ khiến Nữ Thư càng trở nên bí ẩn khi họ thường đốt các bản thảo sau khi đọc hoặc chôn cất đồ vật có thêu chữ theo người quá cố.





Ngọn lửa hồi sinh của giới trẻ hiện đại

Do tính chất bảo mật tuyệt đối và sự thay đổi của xã hội hiện đại, Nữ Thư từng đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn sau khi người thông thạo truyền thống cuối cùng qua đời vào năm 2004. Tuy nhiên, hệ chữ cổ này đang có sự hồi sinh ngoạn mục nhờ mạng xã hội và nỗ lực bảo tồn di sản của thế hệ trẻ.

Trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, các bài viết liên quan đến Nữ Thư thu hút hàng chục triệu lượt xem với hàng loạt hình ảnh về tác phẩm nghệ thuật, đồ thủ công và hình xăm độc đáo. Nhiều lớp học đào tạo cũng được mở ra dưới sự dẫn dắt của những người kế thừa di sản như cô Hà Dược Quyên hay cô Tưởng Diễm Anh.

Đáng chú ý, nghệ thuật này giờ đây không chỉ thu hút phái đẹp mà còn nhận được sự trân trọng từ những nam sinh viên nghệ thuật như Đào Vũ Hy, người cho rằng Nữ Thư là di sản văn hóa quý giá mà tất cả mọi người đều nên chung tay bảo tồn.

Giáo sư Triệu Lệ Minh từ Đại học Thanh Hoa khẳng định Nữ Thư không đơn thuần là một hệ thống ký tự, mà còn đại diện cho trải nghiệm sống, sự kiên cường và tiếng nói cất lên chống lại bất công của người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử.

Sự ra đời của Nữ Thư là minh chứng lịch sử cho thấy khi bị tước đi tiếng nói công khai, phụ nữ sẽ tự tạo ra không gian riêng để cất lên tiếng nói của mình. Ngày nay, khi xã hội tiến bộ và Nữ Thư được công nhận là di sản văn hóa thế giới, bài học mà nó để lại vẫn còn nguyên giá trị cho phái nam.

Đối với nam giới hiện đại, việc tìm hiểu Nữ Thư không phải để chiến thắng hay giải mã một bí mật đã qua, mà là cơ hội nhìn lại những định kiến giới vẫn còn tồn tại vô hình. Nếu đàn ông trong quá khứ dùng quyền lực để cô lập phụ nữ, thì đàn ông ngày nay cần dùng sự thấu hiểu để xóa bỏ khoảng cách. Bình đẳng giới không bắt đầu từ những điều to lớn, mà bắt đầu từ việc phái mạnh lắng nghe, tôn trọng và tạo khoảng không gian an toàn để người phụ nữ bên cạnh mình được tự do thể hiện bản thân mà không cần phải dùng đến bất kỳ thứ chữ viết bí mật nào khác.