Sáu người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi tòa nhà 5 tầng ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại hiện trường.

Theo Free press journal, một đoạn clip đã lan truyền trên mạng, ghi lại khoảnh khắc chính xác khi tòa nhà trọ 5 tầng ở Satya Niketan, Delhi, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ chỉ trong vài giây, tạo ra đám mây bụi và mảnh vụn khổng lồ trên đường phố. Đoạn clip cho thấy mọi người tuyệt vọng tháo chạy khi công trình đổ sập.

Tòa nhà 5 tầng đổ sập trong vài giây, 6 người thiệt mạng

Vụ sập xảy ra vào khoảng 1h30 chiều 6/9, nơi có khu nhà trọ dành cho nam sinh. Số người tử vong đã tăng lên 6, trong khi 11 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát.

Tòa nhà 5 tầng đổ sập chỉ trong vài giây, 6 người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Free press journal

Đoạn clip mới được công bố cho thấy, một người đàn ông đang ngồi bên ngoài cửa hàng của mình trước khi tòa nhà bất ngờ sụp đổ. Khi công trình đổ sập, mảnh vỡ và bụi bao trùm khu vực. Người đàn ông ngay lập tức đứng dậy và chạy khỏi hiện trường, thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, công tác sửa chữa đang được tiến hành ở tầng trệt khi tòa nhà sụp đổ. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng nước đã tích tụ trong tầng hầm sau nhiều ngày mưa và điều này có thể đã làm suy yếu móng nhà. Những lời khẳng định này đang được xem xét trong quá trình điều tra.

Phó cảnh sát trưởng khu vực Tây Nam Delhi, ông Surender Chaudhary, xác nhận 6 người đã thiệt mạng trong vụ việc. 11 người đã được cứu sống, trong khi ban đầu người ta lo ngại nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cảnh sát đã lập biên bản khởi tố vụ án đối với chủ sở hữu tòa nhà Hariram và những người khác với các cáo buộc bao gồm tội ngộ sát, sơ suất trong việc bảo trì công trình và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Một quan chức cấp cao của MCD cho biết tòa nhà này khoảng 50 năm tuổi.