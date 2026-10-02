Thủ tướng Israel tiết lộ thông tin mới về nghi phạm trong sự cố máy bay Flydubai

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nghi phạm trong vụ tấn công phi công trên chuyến bay Flydubai đang bị thẩm vấn, trong khi các nhà điều tra tiếp tục làm rõ động cơ cũng như cách người này có được vũ khí.

Trao đổi với Fox News hôm 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, thông tin ban đầu từ quá trình điều tra cho thấy nghi phạm là cơ phó, một công dân Oman, có dấu hiệu đã trải qua quá trình "tẩy não" theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

"Cơ phó - người đã tấn công cơ trưởng đang bị thẩm vấn. Nhưng có một điều chúng tôi biết: Trước hết, chúng tôi biết rằng người này đã bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan" - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ với Fox News.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để xác định nghi phạm có liên hệ với Iran hay bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác hay không. Theo ông, vấn đề này có thể được làm rõ trong những ngày tới.

Ông Netanyahu cũng cho rằng nghi phạm dường như có ý định tự sát. Sau khi bị các hành khách và thành viên phi hành đoàn khống chế, người này được cho là đã hét lên: "Giết tôi đi".

"Rõ ràng là anh ta có ý định tự sát, điều đó không cần bàn cãi", ông Netanyahu nói, đồng thời cho biết thêm rằng "rất có khả năng" người này có ý định cướp máy bay.

Nghi phạm là công dân Oman nhưng danh tính vẫn chưa được công khai. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định động cơ người này lại tấn công cơ trưởng chuyến bay và cố gắng chiếm quyền kiểm soát máy bay.

Nghi phạm có thể lấy vũ khí từ đâu?

Một câu hỏi khác đang được điều tra là làm thế nào nghi phạm có được vũ khí để tấn công phi công.

Ông Netanyahu đưa ra hai khả năng. Thứ nhất, cơ phó có thể không phải đi qua máy dò kim loại trước khi lên máy bay và do đó có thể mang theo dao hoặc rìu.

"Hành khách phải đi qua máy dò kim loại nhưng tôi không chắc phi công có phải làm vậy không, vậy thì hắn ta có thể mang theo dao hoặc rìu", ông nói với Fox News.

Khả năng thứ hai là nghi phạm có thể đã lấy một chiếc rìu từ kho thiết bị tiêu chuẩn trên máy bay.

"Anh ta có thể đã lấy một chiếc rìu từ kho thiết bị tiêu chuẩn trên chiếc máy bay này. Chúng tôi đang điều tra, chưa thể đưa ra kết luận nào", ông cho biết.

Trong vụ việc xảy ra trên máy bay Boeing 737 mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, cơ trưởng Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ đã bị thương khi tìm cách ngăn chặn vụ tấn công trong buồng lái.

Theo bác sĩ Shota Musaev, người có mặt trên chuyến bay và tham gia khống chế nghi phạm, cơ trưởng bị mất nhiều máu và bị thương nặng.

Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út. Ông Machchhar ban đầu được điều trị tại đây trước khi được chuyển đến Abu Dhabi, UAE, để tiếp tục điều trị.

Đại sứ quán Ấn Độ tại UAE cho biết hôm 1/10 rằng tình trạng của ông Machchhar ổn định và ông đang hồi phục tốt. Đại sứ Ấn Độ cũng đã đến bệnh viện thăm cơ trưởng và gặp gia đình ông.

Hiện giới chức UAE vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ của nghi phạm, cũng như diễn biến dẫn đến vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai đang trên đường đến Israel.