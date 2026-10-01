VIDEO: Cận cảnh hỗn loạn bên trong chuyến bay chở 174 người nghi bị cơ phó định cướp máy bay

"Mọi người đều hành động như những người hùng," một hành khách chia sẻ với CNN sau nghi vấn về một nỗ lực bắt giữ máy bay Flydubai

Một thảm họa kinh hoàng trên không đối với chuyến bay hướng về Tel Aviv đã được ngăn chặn trong một bước ngoặt chấn động vào hôm thứ Tư (30/9), khi các hành khách và phi hành đoàn đã dũng cảm lao vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một phi công đã đâm đồng nghiệp của mình trên chiếc máy bay của hãng Flydubai và cố gắng "phá hoại hệ thống của máy bay". Sự việc khiến máy bay lao dốc hàng ngàn mét chỉ trong hai phút, gây ra cảnh hỗn loạn và buộc chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út.

Danh tính của người phi công bị cáo buộc cố tình làm rơi máy bay hiện vẫn chưa được công bố.

Người phi công còn lại, được xác định là Smit Machchhar đến từ Ấn Độ, đã đánh trả và "quản lý ngăn chặn được một thảm họa kiểu 11/9," ông Netanyahu phát biểu với phóng viên. "Điều làm nên sự khác biệt giữa sự cố này và các cuộc tấn công đau thương khác là lần này, những người tốt đã chiến thắng," ông Netanyahu nói.

Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết các thành viên phi hành đoàn Flydubai đang làm nhiệm vụ đã "khống chế thành công" máy bay và hạ cánh an toàn xuống Sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út, nơi các hành khách sau đó được đưa lên một chuyến bay khác để trở về Israel.

Kẻ bị nghi ngờ tấn công đã bị bắt giữ và đang bị cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út thẩm vấn, ông Netanyahu nói thêm, nhưng nhiều câu hỏi vẫn đặt ra xung quanh việc vụ việc đã diễn ra như thế nào và điều gì đã thúc đẩy người phi công này khơi mào cuộc xô xát máu me đó.

Điều gì đã xảy ra trên máy bay?

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai lúc 6:05 sáng giờ địa phương và bắt đầu bay về phía tây tới điểm đến gần Tel Aviv. Khoảng hai giờ sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu giảm độ cao nhanh chóng và ngoặt gấp về phía bắc, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay. Nó đã hạ độ cao 17.400 feet (khoảng 5.300 mét) trong chưa đầy hai phút.

Chuyến bay đã phát tín hiệu cấp cứu lúc 8:31 sáng, vài phút trước khi phát mã 7500 — mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) dùng để báo hiệu một vụ cướp máy bay.

Các hành khách mô tả những cảnh tượng hỗn loạn trên máy bay khi chiếc phi cơ lao dốc xuống.

Video do hành khách ghi lại

“Chúng tôi chỉ cảm thấy chiếc máy bay rơi tự do hoàn toàn và bắt đầu chao đảo một chút, mọi người đều la gào, trẻ em thì khóc lóc,” hành khách Mika Bauman nói với CNN. “Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng mình sắp chết,” cô nói.

Những hành khách khác đã tự mình xông vào buồng lái để chiến đấu với kẻ tấn công.

Yaniv Hayoun kể lại với ông Netanyahu về việc ông đã siết cổ kẻ bị cáo buộc tấn công và kéo hắn ra khỏi buồng lái cùng với các hành khách khác. Hayoun cho biết sau đó ông đã nắm lấy cần điều khiển của máy bay để giúp đưa nó trở lại trạng thái cân bằng.

Bác sĩ Shota Musaev, một nha sĩ có mặt trên chuyến bay, nói với CNN rằng ông đã trói kẻ tấn công lại bằng dây tai nghe và dây rút nhựa. Sau đó, ông bắt đầu sơ cứu cho người phi công bị thương.

Ngay cả sau khi kẻ tấn công đã bị khống chế, các hành khách vẫn vô cùng sợ hãi.

“Bên dưới chúng tôi không có gì ngoài sa mạc; chúng tôi sợ bị đưa đến một quốc gia kẻ thù hoặc hạ cánh giữa lòng sa mạc,” Assaf Rajuan nói với CNN. “Chúng tôi không biết phải tin ai.”

Yaniv Hayun, một trong những người đàn ông đã giúp khống chế kẻ tấn công trên máy bay FlyDubai hướng về Israel từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, biểu lộ cảm xúc sau khi đáp xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion, Israel, ngày 30 tháng 9. Ảnh: Ammar Awad/Reuters

Máy bay đã hạ cánh như thế nào?

Trong một diễn biến phi thường khác, trên chuyến bay có những người biết lái máy bay và đã có thể đưa chiếc phi cơ hạ cánh an toàn.

Ông Netanyahu và hãng Flydubai xác nhận rằng các phi công dự bị đang ngồi ở khu vực hành khách đã kịp thời giành lại quyền kiểm soát máy bay. Chuyến bay được chuyển hướng đến Sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út, nơi nó đáp xuống lúc 9:54 sáng.

David Soucie, một chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN, cho biết việc có thêm các phi công đang trong ca trực trên các chuyến bay là khá hiếm gặp "trừ khi họ đang được điều động di chuyển cho các chuyến bay khác."

Điều gì đã xảy ra với các phi công?

Video được chia sẻ trên mạng xã hội và được CNN xác minh cho thấy một cảnh tượng đẫm máu trên máy bay sau cuộc tấn công, nơi một phi công bị thương nặng nằm trên sàn máy bay, khuôn mặt đau đớn của anh được che một phần bằng khẩu trang.

Người đàn ông được nhìn thấy đang ôm lấy thân mình bằng bàn tay dính đầy máu. Anh tỏ ra đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh táo. Một số hành khách đang hỗ trợ anh và theo dõi các chỉ số sinh tồn.

Ngay bên cạnh anh, được canh giữ bởi vài người đàn ông, là một phi công khác — người mà các hành khách trên chuyến bay cáo buộc là kẻ tấn công. Hắn cũng bị thương, nằm nghiêng một bên, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm máu quanh vùng bụng.

Các hành khách tại sân bay Tabuk sau khi chiếc máy bay Flydubai đang trên đường đến Israel từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị chuyển hướng sang Ả Rập Xê Út sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, trong ảnh chụp màn hình lấy từ video ngày 30 tháng 9. Ảnh: Video Screen Grab/Reuters

Người phi công bị đâm trên chuyến bay Flydubai đã bị "mất máu nghiêm trọng" và "bị thương rất nặng," ông Musaev nói với CNN. "Anh ấy bị bao phủ bởi các vết cắt ở đầu, tay."

Thủ tướng Netanyahu xác định phi công bị đâm là Smit Machchhar, ca ngợi cơ trưởng là một "người hùng thực sự", người đã thể hiện "sự dũng cảm phi thường" và cứu sống 174 người.

"Dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy vẫn đánh trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và tạo điều kiện cho hành khách cũng như phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa thảm khốc trên không," ông viết trên X.

Cả cơ trưởng và cơ phó của chiếc máy bay đều đã được đưa đến bệnh viện, đơn vị vận hành hàng không hàng đầu của Ả Rập Xê Út cho biết.

Kẻ tấn công là ai?

Điều vẫn chưa rõ ràng là danh tính của người phi công bị cáo buộc đã tấn công Machchhar. Chúng ta cũng chưa biết động cơ của hắn hoặc vũ khí hắn đã sử dụng trong cuộc xô xát bạo lực này.

Một quan chức Israel cho biết kẻ bị cáo buộc tấn công là một công dân Oman. Oman và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức, và hiện chưa rõ làm thế nào người phi công Oman này lại có được giấy phép để bay đến Israel.

Các hành khách hiện đang ở đâu?

Các hành khách, những người mà ông Netanyahu nói "hầu hết" là người Israel, kể từ đó đã di chuyển đến Israel trên một chiếc máy bay Flydubai thay thế được gửi đến Ả Rập Xê Út, người nhà của họ chia sẻ với CNN.

Trước khi họ đến Sân bay Ben Gurion của Israel, gia đình của các hành khách đã lo lắng chờ đợi người thân của mình, một số người mang theo bóng bay có ghi chữ "chào mừng" và "thật tốt khi có bạn trở về nhà."

Sau khi hạ cánh xuống Israel, các hành khách Flydubai đã được đưa đến một "khu vực đón tiếp riêng biệt", nơi họ gặp gỡ các đội ngũ y tế và trải qua các cuộc kiểm tra, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Sân bay Israel cho biết.

Một hành khách nam 50 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với một vết thương ở phần thân trên và đang trong "tình trạng nhẹ", theo người phát ngôn.

Một số quan chức Israel đã tuyên dương sự dũng cảm của những người có mặt trên máy bay. Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết vụ việc đã kết thúc trong một "phép màu lớn", đồng thời nói thêm rằng Israel và UAE sẽ "cùng nhau điều tra sâu rộng vụ việc."

Bốn công dân Mỹ mang cả quốc tịch Israel nằm trong số các hành khách có mặt trên chuyến bay, theo hai quan chức Mỹ.

Nguồn: CNN