Vụ cướp máy bay ám ảnh nhất lịch sử: 102 phút kinh hoàng khiến gần 3.000 người thiệt mạng

4 chiếc máy bay bị cướp trong 1 buổi sáng định mệnh mà cả thế giới sẽ không bao giờ quên.

Sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, bầu trời ngợp nắng thu tại bờ Đông nước Mỹ bất ngờ sụp đổ thành một cơn ác mộng vĩnh viễn ghi dấu vào tâm trí nhân loại. Chỉ trong vòng 102 phút ngắn ngủi — khoảng thời gian chưa bằng một trận thi đấu bóng đá — chuỗi vụ không tặc được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng tàn bạo bởi tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã cướp đi sinh mạng của 2.977 người vô tội. Bốn chiếc máy bay chở khách thương mại chở đầy nhiên liệu bị biến thành những khối chất nổ định hướng, giội thẳng bi kịch xuống biểu tượng sức mạnh kinh tế và quân sự của siêu cường thế giới.

Màn khống chế trên không

Mọi chuyện bắt đầu trong sự bình yên giả tạo tại các sân bay lớn thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. 19 kẻ khủng bố chia làm bốn nhóm nhỏ, mang theo dao rọc giấy, bình xịt hơi cay và những lời đe doạ mang bom giả, lọt qua hệ thống an ninh hàng không vốn còn nhiều lỗ hổng thời bấy giờ. Chúng bước lên bốn chuyến bay đường dài nối liền bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ.

Chuyến bay 11 và Chuyến bay 175 của hãng American Airlines và United Airlines cất cánh từ Boston.

Chuyến bay 77 cất cánh từ Dulles, Virginia.

Chuyến bay 93 cất cánh từ Newark, New Jersey.

Khi các máy bay đạt đến độ cao hành trình, những kẻ thủ ác đồng loạt hành động, tước quyền kiểm soát khoang lái từ tay các phi công và biến những phi cơ dân sự thành những đầu đạn định hướng khổng lồ.

4 chiếc máy bay bị cướp trong 1 buổi sáng

Lúc 8 giờ 46 phút sáng, chiếc Boeing 767 mang số hiệu AA11 lao thẳng vào mặt phía Bắc của Tháp Bắc thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại trung tâm thành phố New York. Cú va chạm ở vận tốc hàng trăm km/h cắt đứt hoàn toàn cầu thang bộ và thang máy từ tầng 91 trở lên, giam cầm hàng trăm con người trong một ngục tạ lửa.

Khi thế giới còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra và phần lớn dư luận vẫn ngỡ đây là một tai nạn hàng không hy hữu, thì 17 phút sau, lúc 9 giờ 03 phút, Chuyến bay UA175 nghiêng mình lao cuồng loạn vào Tháp Nam từ tầng 77 đến tầng 85. Khoảnh khắc quả cầu lửa khổng lồ bùng lên giữa thanh thiên bạch nhật, được hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua màn ảnh truyền hình, đã xác nhận một thực tế phũ phàng rằng nước Mỹ đang bị tấn công trực diện.

Địa ngục giữa lòng New York và chuỗi thảm họa liên hoàn

Trong lòng hai tòa tháp 110 tầng, không khí nhanh chóng biến thành địa ngục. Nhiệt độ từ hàng chục nghìn lít nhiên liệu máy bay bốc cháy dữ dội đã làm nóng chảy cấu trúc thép nâng đỡ tòa nhà. Khói độc mịt mờ tràn qua các khe nứt, ngạt thở và nóng rực. Tại các tầng trên cùng của Tháp Bắc, hàng trăm con người tuyệt vọng nhoài người ra khỏi những ô kính vỡ để tìm kiếm chút không khí mong mong. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết từ từ bằng ngạt thở và sức nóng tột cùng, nhiều nạn nhân đã đưa ra lựa chọn đớn đau nhất: nắm tay nhau nhảy xuống từ độ cao hàng trăm mét. Những bóng người rơi tự do giữa không trung trở thành biểu tượng ám ảnh, bi thương và cay đắng nhất của thảm họa.

Khi sự chú ý của toàn thế giới đang dồn về Manhattan, cơn ác mộng tiếp tục mở rộng quy mô. Lúc 9 giờ 37 phút, Chuyến bay AA77 đâm sầm vào mặt phía Tây của Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington, cướp đi sinh mạng của 125 nhân viên quân sự lẫn dân sự cùng toàn bộ hành khách trên máy bay. Biểu tượng sức mạnh quốc phòng bất khả xâm phạm của Hoa Kỳ bị bốc cháy một góc. Sự hoảng loạn bao trùm toàn bộ chính quyền Mỹ, các tòa nhà công cộng, Nhà Trắng và Điện Capitol nhanh chóng bị sơ tán, lệnh cấm bay toàn bộ vùng trời Bắc Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử được ban hành.

Cuộc phản công sinh tử trên Chuyến bay 93

Giữa bức tranh tối tăm của bi kịch, Chuyến bay UA93 lại ghi dấu một hành động anh hùng phi thường. Bị khống chế chậm hơn các chuyến bay khác, hành khách trên chuyến bay này đã kịp liên lạc với người thân qua điện thoại không dây trên máy bay và biết được số phận thảm khốc của Tòa tháp Đôi. Nhận ra chiếc máy bay của mình đang bị biến thành vũ khí nhắm vào thủ đô Washington D.C., các hành khách đã bàn bạc, bỏ phiếu và quyết định đứng lên chống trả nhóm không tặc.

Tiếng hô vang "Let's roll!" của hành khách Todd Beamer qua điện thoại đã mở đầu cho cuộc xông pháo quyết tử vào khoang lái. Bị dồn vào thế bí và không thể hoàn thành mục tiêu dự định tại thủ đô, kẻ không tặc cầm lái đã cố tình lộn ngược máy bay và lao xuống một cánh đồng trống ở Shanksville, Pennsylvania lúc 10 giờ 03 phút. Toàn bộ 44 người trên chuyến bay hy sinh, nhưng sự dũng cảm của họ đã ngăn chặn một thảm họa tàn khốc khác đối với Điện Capitol hoặc Nhà Trắng.

Mọi người trên Chuyến bay 93 đã thiệt mạng để cứu nhiều người hơn

Khoảnh khắc sụp đổ và di sản đẫm lệ

Trở lại New York, sức chịu đựng của hai tòa tháp đã chạm đến giới hạn tột cùng. Lúc 9 giờ 59 phút, Tháp Nam bất ngờ đổ sụp chỉ trong vòng vài giây, cuốn theo một cơn bão bụi đá và bê tông bao trùm toàn bộ khu Nam Manhattan. Đúng 29 phút sau, lúc 10 giờ 28 phút, Tháp Bắc cũng đổ gục hoàn toàn, khép lại 102 phút kinh hoàng. Trung tâm tài chính sầm uất bậc nhất thế giới chỉ trong chớp mắt biến thành một đống đổ nát khổng lồ cao hàng chục mét, được biết đến với cái tên "Ground Zero".

Hậu quả của vụ không tặc không dừng lại ở con số 2.977 nạn nhân thiệt mạng đến từ 78 quốc gia, mà còn kéo dài suốt nhiều thập kỷ sau đó. Hàng nghìn lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cư dân xung quanh đã mắc các bệnh ung thư và đường hô hấp tàn khốc do hít phải mây bụi độc hại chứa amiăng và kim loại nặng tại Ground Zero trong suốt nhiều tháng dọn dẹp.

Về mặt an ninh và địa chính trị, vụ không tặc ngày 11/9 đã làm thay đổi vĩnh viễn ngành hàng không toàn cầu. Quy định kiểm tra an ninh sân bay trở nên nghiêm ngặt bậc nhất với các biện pháp soi chiếu sinh trắc học, cấm chất lỏng, và quan trọng nhất là việc gia cố toàn bộ cửa khoang lái máy bay bằng thép chống đạn luôn khóa chặt trong suốt chuyến bay. Vụ việc cũng châm ngòi cho cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hơn hai thập kỷ của Mỹ tại Afghanistan và Iraq, làm đảo lộn toàn bộ cục diện địa chính trị thế giới.

102 phút ngày 11 tháng 9 năm 2001 trôi qua nhưng nỗi đau và bài học về nó vẫn còn nguyên giá trị. Đó không chỉ là câu chuyện về một vụ không tặc đẫm máu nhất từng xảy ra trên bầu trời, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong mỏng của bình yên và tinh thần kiên cường của con người trước những thảm họa tàn khốc nhất.