Một máy bay Airbus xuất phát từ Dubai bỗng phát tín hiệu khẩn cấp 7700

Chuyến bay Emirates EK31 từ Dubai đến London phải phát tín hiệu khẩn cấp giữa hành trình và chuyển hướng đến Frankfurt, Đức, sau khi một hành khách gặp vấn đề y tế cần được cấp cứu.

Chuyến bay Emirates EK31 (mã nhận diện UAE4PY) khởi hành từ sân bay quốc tế Dubai (DXB) lúc 11h25 ngày 1/10 (giờ địa phương), theo lịch trình đến sân bay Heathrow ở London.

Trong hành trình, máy bay phát mã 7700, tín hiệu quốc tế được phi công sử dụng để thông báo tình huống khẩn cấp chung. Sau đó, chiếc Airbus A380-861 bắt đầu hạ độ cao khi đang ở gần sân bay Frankfurt (FRA) và chuyển hướng để hạ cánh tại đây.

Ảnh: Getty

Emirates sau đó xác nhận nguyên nhân là một hành khách trên máy bay gặp tình trạng khẩn cấp về y tế, khiến chuyến bay phải chuyển hướng ngay lập tức.

Theo lịch trình ban đầu, EK31 dự kiến hạ cánh xuống London lúc 16h10. Máy bay được cho là đã rời đường băng tại Frankfurt an toàn.

Emirates cho biết hành khách gặp vấn đề sức khỏe đã được thành viên phi hành đoàn hỗ trợ trong suốt chuyến bay. Sau khi máy bay hạ cánh tại Frankfurt, lực lượng y tế được bố trí để tiếp tục chăm sóc và hành khách này rời máy bay để được điều trị.

“Emirates xác nhận chuyến bay EK31 từ Dubai đến London Heathrow đã chuyển hướng đến Frankfurt ngày 1/10 do một hành khách trên máy bay gặp tình trạng khẩn cấp về y tế.

Phi hành đoàn đã hỗ trợ hành khách trong suốt chuyến bay và lực lượng y tế được bố trí khi máy bay đến nơi. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Frankfurt, hành khách rời máy bay để được tiếp tục chăm sóc y tế”, người phát ngôn Emirates nói.

Theo hãng, chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London Heathrow vào khoảng 18h (giờ địa phương Frankfurt). Hành khách được xin lỗi vì sự chậm trễ, đồng thời Emirates khẳng định sức khỏe và an toàn của hành khách, phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ảnh: flightradar24

Vì sao máy bay phát mã 7700?

7700 là mã tín hiệu khẩn cấp chung được sử dụng trên hệ thống bộ phát đáp của máy bay. Khi phi công thiết lập mã này, máy bay sẽ lập tức được nhận diện trên màn hình radar của kiểm soát không lưu là đang gặp tình huống bất thường, qua đó giúp cơ quan điều hành không lưu ưu tiên xử lý.

Sau khi nhận tín hiệu 7700, máy bay có thể được ưu tiên về đường bay, được tách khỏi các luồng giao thông xung quanh và nhận hướng dẫn để nhanh chóng tiếp cận sân bay phù hợp gần nhất.

Các đội mặt đất và lực lượng ứng phó khẩn cấp tại sân bay cũng có thể được đặt trong trạng thái sẵn sàng trước khi máy bay hạ cánh.

Mã 7700 có thể được sử dụng trong nhiều tình huống, chẳng hạn sự cố kỹ thuật như hỏng động cơ, phát hiện khói hoặc mất áp suất cabin. Tín hiệu này cũng được sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp về y tế, đặc biệt khi tình trạng của hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn nghiêm trọng đến mức cần chuyển hướng ngay lập tức.

Mã 7700 khác với các mã khẩn cấp khác. 7600 được sử dụng để thông báo máy bay mất hoàn toàn liên lạc vô tuyến, trong khi 7500 liên quan đến hành vi can thiệp bất hợp pháp hoặc không tặc.

Trước đó, mã 7500 cũng từng xuất hiện trong vụ chuyến bay FlyDubai FZ1073 từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Tel Aviv, Israel.

Một chiếc Airbus A380 của Emirates có sức chứa trung bình khoảng 484-615 hành khách, tùy thuộc vào cách bố trí khoang hành khách.

Theo dữ liệu của Flightradar24, máy bay sau khi dừng tại Frankfurt dự kiến tiếp tục hành trình đến London Heathrow trong ngày 1/10. Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 17h30 nhưng thời gian này đã được lùi đến ít nhất 18h33.

Tình trạng cụ thể của chuyến bay và các hành khách sau khi máy bay chuyển hướng đến Frankfurt chưa được công bố thêm.

Nguồn: Express