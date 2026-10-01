Toàn cảnh chuyến bay "tử thần" Flydubai: 174 người, 30 giây sinh tử trên không, hành khách xông vào buồng lái khống chế cơ phó

Chuyến bay Flydubai chở 174 người lao xuống gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây sau sự cố trong buồng lái, trước khi hành khách khống chế cơ phó và giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Một chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv phải chuyển hướng tới Saudi Arabia hôm 30/9 (giờ địa phương) sau khi phát các tín hiệu khẩn cấp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cáo buộc cơ phó đâm cơ trưởng và tìm cách làm máy bay lao xuống, song chưa có xác nhận độc lập về một âm mưu không tặc.

Toàn cảnh sự việc

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv lúc 3h05 GMT ngày 30/9, theo dữ liệu của Flightradar24. Máy bay sau đó leo lên độ cao khoảng 34.000 feet, tương đương hơn 10.000 m.

Khoảng 5h21 GMT, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay bắt đầu giảm độ cao mạnh, sau đó bất ngờ tăng độ cao trước khi tiếp tục một lần hạ độ cao dốc khác. Đến khoảng 5h33, máy bay bay ở độ cao khoảng 15.000 feet, tương đương 4.572 m.

Đến 5h28, máy bay phát mã khẩn cấp 7700, mã quốc tế được sử dụng để báo hiệu tình trạng khẩn cấp chung. Khi đó, FZ1073 đang bay gần khu vực biên giới Saudi Arabia - Jordan.

Khoảng 7 phút sau, mã tín hiệu của máy bay chuyển sang 7500, mã được sử dụng để báo hiệu tình trạng can thiệp bất hợp pháp, thường liên quan đến hành vi không tặc hoặc một mối đe dọa an ninh trên máy bay.

Sau khi phát mã 7500, FZ1073 chuyển hướng về phía Tây, trong thời gian ngắn đi vào không phận Jordan rồi quay trở lại Saudi Arabia.

Đến 5h44 GMT, kiểm soát không lưu tại Tabuk, Saudi Arabia nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ FZ1073 xin hạ cánh. Nhà chức trách Saudi Arabia ghi nhận thời điểm này là 8h44 theo giờ địa phương.

Khi tiến gần Tabuk, mã tín hiệu của máy bay một lần nữa chuyển về 7700, cho thấy tình trạng khẩn cấp chung.

Khoảng 6h45 GMT, FZ1073 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, theo truyền thông địa phương. Flightradar24 ghi nhận tín hiệu theo dõi cuối cùng của máy bay vào 6h58 GMT tại sân bay này.

Flydubai xác nhận chuyến bay gặp một “sự cố” và phải chuyển hướng tới Tabuk. Hãng cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách đều an toàn và được kiểm đếm đầy đủ.

Ảnh tạo bởi AI

Hành khách khống chế cơ phó sau khi máy bay Flydubai lao xuống gần 4.300 m

Hành khách trên chuyến bay Flydubai đã trở về Israel an toàn hôm 30/9 sau khi hành khách và phi hành đoàn ngăn cơ phó tìm cách làm máy bay rơi. Theo các quan chức Israel, vụ việc bắt đầu khi cơ phó đâm cơ trưởng, khiến máy bay lao xuống gần 14.000 feet, tương đương khoảng 4.300 m, trong chưa đầy 30 giây.

Hành khách và thành viên phi hành đoàn đã vào buồng lái, khống chế cơ phó, tạo điều kiện để hai phi công khác của Flydubai đang có mặt trên chuyến bay tiếp quản và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia, các quan chức Israel cho biết.

Hơn 10 giờ sau, hành khách tới sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv trên một máy bay thay thế của Flydubai. Một số người mô tả sự việc như một phép màu và kể lại cuộc giằng co hỗn loạn nhằm ngăn một thảm họa xảy ra.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của người bị cáo buộc tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Tel Aviv vẫn đang được điều tra. Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó có Dubai, đã bình thường hóa quan hệ vào năm 2020 theo Hiệp định Abraham.

Sự cố làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không toàn cầu trong bối cảnh khu vực Trung Đông trải qua nhiều năm xung đột. Israel sau đó cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các phi công điều khiển những chuyến bay tới nước này.

“Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Mọi chuyện thật khủng khiếp, điên rồ. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì đã sống sót, chúng tôi từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng tôi đang ở Israel, đã trở về nhà và rất vui khi được gặp mọi người ở đây”, hành khách Lital Shachaf nói.

Ảnh: Flightradar24.com

Dịch vụ cấp cứu Israel cho biết một người đàn ông 51 tuổi được đưa tới bệnh viện để điều trị các vết thương ở phần thân trên. Người này trong tình trạng “nhẹ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là “một sự cố an ninh nghiêm trọng” và cho biết nhà chức trách Saudi Arabia sẽ thẩm vấn cơ phó.

Flydubai ra tuyên bố cho biết nguyên nhân sâu xa của sự việc vẫn chưa được xác định, đồng thời cảnh báo không nên “suy đoán quá sớm”. Một quan chức Israel xác định cơ phó là công dân Oman. Oman chưa lập tức đưa ra bình luận.

Các quan chức Israel ca ngợi hành khách, cho rằng họ đã giúp ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng hơn. Netanyahu cho biết có 174 người trên chuyến bay từ Dubai, phần lớn là công dân Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi “khá lâu” với Netanyahu về sự việc hôm 30/9. Sau đó, khi nói chuyện với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông kể lại khá chi tiết những gì đã xảy ra, đồng thời nói: “Đây là câu chuyện tôi được nghe - tôi không biết nó có đúng hay không, nhưng đó là câu chuyện tôi nhận được từ Bibi (Netanyahu)”.

“Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ”

Người phát ngôn của Netanyahu nói với Reuters rằng cơ trưởng bị thương, được văn phòng Thủ tướng Israel xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ, nằm trên sàn buồng lái trong tình trạng đầy máu khi ông cố gắng nhấn nút mở cửa buồng lái.

Những hành khách bước vào bên trong nhìn thấy cơ phó đang đập vào bảng điều khiển của máy bay, người phát ngôn cho biết.

“Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ, chỉ đơn giản là chạy đi để cứu mạng con gái, cứu mạng gia đình mình”, Asaf Rajuan, một hành khách tham gia khống chế người tấn công, nói. Khi trả lời Reuters, người đàn ông vẫn còn vết máu trên trán sau cuộc giằng co.

Văn phòng Netanyahu công bố đoạn video cho thấy Thủ tướng Israel ôm một hành khách khác, Yaniv Hayun, tại sân bay Ben Gurion. Văn phòng thủ tướng cho biết Hayun đã “xông vào” buồng lái.

Ảnh chụp màn hình từ Flightradar24 cho thấy chuyến bay Flydubai tới Israel được chuyển hướng đến Saudi Arabia ngày 30/9/2026 (Ảnh: Flightradar24/Handout via Reuters)

“Tôi nhìn thấy anh và tôi nhìn thấy một con sư tử - một người hùng thực sự”, Netanyahu nói với Hayun. Người này vẫn mặc chiếc áo dính máu mà anh đã mặc trong suốt chuyến bay.

Flydubai khai thác các chuyến bay khứ hồi hàng ngày giữa Dubai và Tel Aviv, tuyến bay được nhiều công dân Israel sử dụng. Đường bay thông thường đi qua không phận Saudi Arabia và Jordan.

Đây không phải lần đầu tiên một chuyến bay giữa Israel và UAE phải hạ cánh tại Saudi Arabia. Truyền thông Israel đưa tin vào tháng 9/2025, một chuyến bay Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv từng phải hạ cánh khẩn cấp tại Riyadh do một sự cố y tế.

Sân bay Tabuk, nơi máy bay hạ cánh, cho biết cả hai phi công đều phải nhập viện sau khi bị thương.

Sự cố làm gia tăng lo ngại an ninh tại Israel chỉ vài tuần trước khi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas dẫn đầu. Vấn đề an ninh Israel đang là một nội dung quan trọng trong chiến dịch tranh cử.

Phản ứng về sự việc trên mạng xã hội X, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir viết: “Chủ nghĩa khủng bố là một con quỷ mà không thỏa thuận nào có thể được thực hiện với nó”.

Israel sẽ tăng cường kiểm tra phi công bay tới nước này

Truyền thông Israel đưa ra những thông tin trái chiều về sự cố. Một số cơ quan truyền thông cho rằng một phi công đã tìm cách làm máy bay chở khách rơi trong một vụ tự sát bị cáo buộc. Một số nguồn tin Israel ban đầu xác định các phi công là công dân Oman và UAE, trong khi những nguồn khác nói họ mang quốc tịch Nga và Ukraine.

“Mọi phi công bay tới Israel, chúng tôi sẽ biết danh tính, biết họ là ai và thực hiện một dạng kiểm tra an ninh”, Doron Spielman, người phát ngôn của Netanyahu, nói với Reuters.

Xe cứu thương chờ tại sân bay quốc tế Ben Gurion để đón hành khách trên chuyến bay Flydubai từ UAE đến Israel, sau khi máy bay phải chuyển hướng đến Saudi Arabia vì phát tín hiệu khẩn cấp, tại Lod, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026 (Ảnh: Reuters/Ammar Awad)

Hôm 28/9, Netanyahu đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong chuyến thăm hiếm hoi tới quốc gia vùng Vịnh này. Israel và UAE đã xây dựng quan hệ an ninh, quân sự và kinh tế chặt chẽ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đầu năm nay, Israel cung cấp cho UAE các hệ thống phòng không Iron Dome cùng nhân sự Israel để vận hành, hỗ trợ UAE đối phó với các cuộc tấn công từ Iran sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Chính phủ UAE vẫn chưa bình luận về sự cố trên chuyến bay Flydubai. Trong khi đó, hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Dubai cho biết đã xảy ra một “cuộc xô xát” trong buồng lái, sau đó máy bay chuyển hướng tới Tabuk và hạ cánh an toàn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) cho biết chuyến bay đã “gặp một sự cố an ninh và sự cố đã được kiểm soát”.