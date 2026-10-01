Cá sấu dài hơn 2m bò sát đường dân sinh giữa trận mưa lũ, người dân được cảnh báo khẩn

Một con cá sấu dài hơn 2 m được cho là xuất hiện bên tuyến đường chạy dọc kênh thủy lợi tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan, khiến người dân địa phương được cảnh báo thận trọng, đặc biệt khi câu cá trong khu vực.

Sáng 1/9, ông Udon Thepwathee, cựu Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hành chính tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) cho biết đã nhận được thông tin người dân nhìn thấy một con cá sấu kích thước lớn bên đường, cạnh kênh thủy lợi ở làng Bang Phaniang, Moo 2, xã Khu Yai Mi, huyện Sanam Chai Khet.

Theo thông tin được chia sẻ, con cá sấu dài hơn 2 m được phát hiện gần tuyến đường đang được người dân sử dụng để di chuyển qua khu vực.

Ảnh: Khaosod

Ông Udon kêu gọi người dân, đặc biệt những người thường xuyên câu cá tại đây, hết sức cảnh giác vì con vật có thể gây nguy hiểm cho những người đi lại trên tuyến đường. Ông đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông địa phương hỗ trợ lan truyền cảnh báo, trong khi các cơ quan chức năng liên quan được liên hệ để tới kiểm tra khu vực.

Tuyến đường nơi con cá sấu được cho là xuất hiện hiện đóng vai trò như một tuyến đường tránh, được sử dụng để tiếp cận 3 xã Tha Kradan, Khu Yai Mi và Thung Phraya trong bối cảnh các khu vực này đang bị nước lũ bao quanh.

Thông tin về việc tìm kiếm và xử lý con cá sấu sẽ được cập nhật khi có thêm diễn biến.

Nguồn: Khaosod