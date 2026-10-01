Indonesia phá bỏ khu "biệt thự" nhà tù sau phát hiện chấn động

Giới chức Indonesia đã cho phá bỏ khu nhà sang trọng bên trong nhà tù Cibinong ở Bogor, gần thủ đô Jakarta, sau khi phát hiện một số phạm nhân trả tiền để sống ở đó với những tiện nghi đặc biệt.

Đồ nội thất và thiết bị như ghế sofa, giường, tủ lạnh, máy điều hòa, TV màn hình lớn và thiết bị tập gym đã được dọn đi trước khi máy xúc dỡ 10 công trình được xác định là “bất hợp pháp”.

Vụ việc được phát hiện hôm 23/9, trong một cuộc kiểm tra đột xuất của cơ quan giám sát dịch vụ công của chính phủ. Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 10 căn nhà nằm tách biệt khỏi các dãy phòng giam thông thường.

Hình ảnh chụp bên trong một ngôi nhà thuộc nhà tù Cibinong. (Ảnh: AP)

Hình ảnh chụp bên trong một ngôi nhà thuộc nhà tù Cibinong. (Ảnh: AP)

Hình ảnh chụp bên trong một ngôi nhà thuộc nhà tù Cibinong. (Ảnh: AP)

Những căn nhà này được trang bị như căn hộ hoặc biệt thự, với ghế sofa, giường lớn, TV, tủ lạnh và bàn ăn. Hình ảnh được đoàn kiểm tra công bố còn cho thấy bia, rượu whisky và các loại đồ uống có cồn khác trong tủ lạnh.

Khu vực này có hồ bơi, phòng gym, bãi đỗ xe dành cho xe sang và một sân golf đang được xây dựng. Một cổng không khóa nối khu nhà với rừng tre bên ngoài, khiến phạm nhân có thể ra vào khá tự do.

“Chúng tôi phát hiện những ngôi nhà này đang có phạm nhân sinh sống”, bà Syafrida Rachmawati Rasahan, thành viên đoàn kiểm tra, cho biết trong một cuộc họp báo.

Bà nói rằng những phát hiện này cho thấy có dấu hiệu một số phạm nhân được tiếp cận “cơ sở đặc biệt mà các phạm nhân bình thường không có”.

Những căn nhà tách biệt này ban đầu là nơi ở của nhân viên nhà tù, nhưng cơ quan chức năng đang điều tra liệu chúng có bị chuyển đổi trái phép thành nơi ở cho phạm nhân hay không.

Nhà tù Cibinong rộng khoảng 4 hecta và đang giam giữ hơn 1.800 phạm nhân, vượt xa sức chứa thiết kế. Trong số này có những người bị kết án vì tham nhũng và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Ông Rudi Setiawan - Tổng thanh tra Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia, cho biết kinh phí xây dựng những công trình này không phải từ ngân sách nhà nước và không có giấy phép.

“Một số phạm nhân từng sống trong những ngôi nhà này. Chúng tôi đã có thông tin về những người từng ở đó và sẽ tiếp tục điều tra xem ai đã cho phép việc này xảy ra”, ông nói.

Đến nay, 52 phạm nhân đã bị thẩm vấn. Giám đốc Nhà tù Cibinong cùng 4 quan chức cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Giới chức chưa công bố danh tính những phạm nhân từng sống tại khu nhà sang trọng này, cũng chưa cho biết họ sẽ bị xử lý như thế nào.

Giới chức cho phá dỡ khu nhà xa xỉ dành cho phạm nhân. (Ảnh: AP)

Bộ phụ trách hệ thống cải huấn cho biết sẽ trình báo cáo điều tra sơ bộ lên Quốc hội vào tuần tới.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn của công chúng và làm dấy lên những câu hỏi về tình trạng đối xử bất bình đẳng trong các nhà tù Indonesia.

Hệ thống nhà tù của nước này từ lâu đã đối mặt với nhiều vấn đề như quá tải, tham nhũng và tình trạng những phạm nhân giàu có hoặc có quan hệ được hưởng đặc quyền.

Các nghị sĩ và tổ chức giám sát đang yêu cầu cơ quan chức năng xác định những phạm nhân nào đã sử dụng khu nhà, và liệu các quan chức nhà tù có nhận tiền để cung cấp những đặc quyền này không.

Đây không phải lần đầu điều kiện sống xa hoa của một số phạm nhân Indonesia bị phát hiện. Cuộc điều tra về hệ thống nhà tù nước này năm 2010 cũng từng ghi nhận trường hợp phạm nhân được hưởng cuộc sống xa hoa phía sau song sắt.