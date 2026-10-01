Cam kết quyên góp 78 triệu đồng, một nhà hảo tâm tiếp tục hiến tặng 21 kg vàng trị giá hơn 93 tỷ đồng cho địa phương

Danh tính nhà hảo tâm được giữ kín.

Giới chức tỉnh Osaka, Nhật Bản, ban đầu không quá chú ý khi một nhà hảo tâm ẩn danh cam kết quyên góp 3.000 USD (77,9 triệu VNĐ) để sửa chữa hệ thống đường ống nước địa phương.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, họ bất ngờ khi người này gửi khoản quyên góp thứ hai: 21 thỏi vàng (mỗi thỏi 1 kg) với tổng trị giá hơn 3 triệu USD.

Theo thông báo của chính quyền vào tháng 2, số vàng có giá trị 566 triệu yên, tương đương khoảng 3,6 triệu USD (93,5 tỷ VNĐ). Tỉnh cho biết tôn trọng nguyện vọng của nhà hảo tâm, sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho hệ thống cấp nước. Cục Cấp nước Osaka cho biết khoản quyên góp ẩn danh đã được đưa vào ngân sách tài khóa mới, bắt đầu từ tháng 4.

Tuy nhiên, số vàng này chỉ đủ chi trả cho việc thay thế hơn 1 dặm đường ống trong tổng số 350 dặm cần được nâng cấp tại Osaka. Dù vậy, khoản đóng góp cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn trước tình trạng xuống cấp của hệ thống cấp nước đã tồn tại nhiều năm.

Osaka hiện thay thế khoảng 30 dặm đường ống nước mỗi năm. Công việc này diễn ra chậm và tốn kém. Thành phố ước tính cần khoảng 5,5 tỷ USD để lắp đặt hơn 1.100 dặm đường ống mới trong vòng 30 năm.

Chính quyền Osaka cũng tìm cách bảo đảm danh tính của nhà tài trợ được giữ kín theo yêu cầu.

Giới chức đã công bố ảnh các thỏi vàng, nhưng che số sê-ri thường được dập trên những thỏi vàng nặng 1 kg nhằm xác minh tính xác thực và truy xuất quyền sở hữu. Theo thông báo của tỉnh, thống đốc cũng sẽ không tổ chức nghi thức trao thư cảm ơn vốn thường dành cho các nhà tài trợ.

Osaka là tỉnh lớn thứ 2 Nhật Bản, lấy nước từ cùng một hồ với Kyoto. Hồ cung cấp nước cho sông Yodo, chảy qua Osaka trước khi đổ ra vịnh Osaka.

Hệ thống đường ống nước tại Osaka thuộc nhóm lâu đời nhất Nhật Bản.

Gần một phần tư đường ống nước trên cả nước đã được sử dụng hơn 40 năm — mức tuổi thọ giới hạn theo quy định. Nhiều đường ống được lắp đặt trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản bùng nổ vào thập niên 1970 và 1980. Tại tỉnh Osaka, khoảng 1/3 số đường ống đã vượt ngưỡng này.

Nước máy tại Nhật Bản nhìn chung rất an toàn. Tuy nhiên, người dân Osaka từng phàn nàn về mùi clo nồng trong nước sinh hoạt, theo báo cáo năm 2023 của Cục Cấp nước thành phố.

Báo cáo cho biết clo vẫn lưu lại trong những đường ống đã được sử dụng hàng chục năm, khiến nước máy có mùi dù cơ quan chức năng đã tìm cách giảm nồng độ chất này. Thay vì chỉ khử trùng tại nhà máy xử lý nước, đơn vị cấp nước bổ sung chất khử trùng tại nhiều điểm trong hệ thống.

Nồng độ clo cao có thể gây hại, nhưng lượng clo thấp được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn trong nước không gây ra nguy cơ tương tự.

Reito Mima, một chủ nhà hàng, cho biết mùi clo trong nước ở Osaka đôi khi trở nên nồng hơn vào mùa hè. Ông đã lắp máy lọc nước tại nhà riêng và nhà hàng ở khu vực ngoại ô phía đông thành phố, đồng thời tránh uống nước trực tiếp từ vòi.