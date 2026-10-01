Phát hiện cánh quạt khổng lồ rộng hơn 3 sân bóng đá dựng tại láng giềng Việt Nam: Công suất lớn nhất thế giới, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Đường kính vùng quét của rôto tương đương khoảng ba sân bóng đá đặt cạnh nhau. Diện tích mà ba cánh quạt quét qua trong mỗi vòng quay được cho là hơn 75.000 m².

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Mingyang Smart Energy đang phát triển mẫu tuabin gió ngoài khơi MySE 22 MW, với công suất thiết kế 22 MW và đường kính rôto hơn 310 mét. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những mẫu tuabin gió có công suất lớn nhất thế giới.

Mingyang Smart Energy, một trong những nhà sản xuất tuabin gió lớn của Trung Quốc, đã công bố phát triển mẫu MySE 22 MW dành cho các dự án điện gió ngoài khơi. Theo Wind Industry, phiên bản tiên tiến nhất của mẫu tuabin này có đường kính rôto khoảng 312 mét, trong khi mỗi cánh quạt dài hơn 150 mét.

Với kích thước này, đường kính vùng quét của rôto tương đương khoảng ba sân bóng đá đặt cạnh nhau. Diện tích mà ba cánh quạt quét qua trong mỗi vòng quay được cho là hơn 75.000 m².

Mẫu MySE 22 MW được thiết kế để hoạt động trong môi trường ngoài khơi, trong đó khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một trong những yêu cầu quan trọng. Mingyang cho biết tuabin được phát triển với khả năng vận hành trong điều kiện bão và có thể tích hợp với các hệ thống móng nổi dành cho vùng nước sâu.

Với công suất danh định 22 MW, một tổ máy MySE 22 MW có thể tạo ra lượng điện tương đương nhu cầu sử dụng của khoảng 30.000 hộ gia đình mỗi năm, tùy thuộc vào điều kiện vận hành và mức tiêu thụ điện thực tế.

Kích thước của tuabin cũng cho thấy xu hướng tăng nhanh về quy mô của thiết bị điện gió ngoài khơi. Đường kính rôto hơn 310 mét khiến cánh quạt của MySE 22 MW có quy mô tương đương hoặc lớn hơn chiều cao của nhiều công trình lớn khi đặt theo phương ngang.

Tổng chiều cao của tổ máy, tính từ mặt biển đến điểm cao nhất của cánh quạt, được cho là hơn 280 mét.

Đối với các dự án ngoài khơi, việc tăng công suất của từng tổ máy giúp giảm số lượng tuabin cần lắp đặt để đạt cùng một quy mô công suất của trang trại điện gió. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu cao hơn về thiết kế, vật liệu, vận chuyển, lắp đặt và bảo trì.

Các tuabin ngoài khơi phải chịu tác động đồng thời của gió mạnh, sóng, dòng chảy và môi trường nước biển có tính ăn mòn. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nguy cơ bão nhiệt đới cũng là yếu tố cần được tính đến trong quá trình thiết kế.

MySE 22 MW được trang bị hệ thống điều khiển có khả năng điều chỉnh góc cánh quạt và đưa rôto vào trạng thái an toàn khi cảm biến phát hiện điều kiện gió vượt giới hạn vận hành.

Mẫu tuabin này cũng được thiết kế để có thể sử dụng trên các hệ thống móng nổi. Khác với móng cố định trực tiếp xuống đáy biển, móng nổi được neo giữ bằng hệ thống dây neo, cho phép triển khai tuabin tại những vùng nước sâu hơn.

Đây là một hướng phát triển được quan tâm trong ngành điện gió ngoài khơi, bởi nhiều khu vực có tiềm năng gió lớn nằm ở vùng biển mà việc xây dựng móng cố định gặp nhiều hạn chế về kỹ thuật và chi phí.

Dù được công bố với công suất 22 MW, MySE 22 MW hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Tính đến tháng 4/2026, chưa có tổ máy MySE 22 MW nào được lắp đặt thương mại.

Trong lĩnh vực tuabin gió công suất lớn, việc nâng kích thước và công suất thiết bị đặt ra nhiều thách thức về độ tin cậy. Các bộ phận như cánh quạt, máy phát điện, hộp số và ổ trục phải chịu tải trọng lớn hơn, đồng thời việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị ngoài khơi cũng phức tạp và tốn kém hơn so với trên đất liền.

Do đó, việc một mẫu tuabin đạt công suất thiết kế cao chưa đủ để đánh giá hiệu quả thương mại. Khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài, chi phí bảo trì và mức độ sẵn sàng của thiết bị sẽ là những yếu tố quan trọng khi các dự án bước vào giai đoạn khai thác thực tế.

Bên cạnh đó, những tuabin có cánh quạt dài hơn 150 mét cũng đòi hỏi năng lực sản xuất và vận chuyển đặc biệt. Các vật liệu có độ bền cao như sợi carbon và nhựa epoxy đóng vai trò quan trọng trong chế tạo cánh quạt kích thước lớn, trong khi chuỗi cung ứng các vật liệu này tập trung ở một số quốc gia.