Lãnh đạo cấp cao của New York Times bị bố mẹ vợ 76 tuổi bắn chết giữa công viên

Lãnh đạo cấp cao 40 tuổi của New York Times bị bắn chết tại bãi đỗ xe của một khu liên hợp thể thao ở California (Mỹ). Cảnh sát bắt giữ bố mẹ vợ của nạn nhân, trong bối cảnh anh đang vướng tranh chấp quyền nuôi 3 con với vợ.

Jonathan McKinsey, 40 tuổi, lãnh đạo cấp cao phụ trách mảng trò chơi của New York Times, bị bắn chết vào chiều 26/9 tại bãi đỗ xe của một khu liên hợp thể thao ở thành phố Dublin, phía Đông San Francisco, bang California.

Theo thông cáo của Dublin Police Services, một trung sĩ cảnh sát đang lái xe gần hiện trường đã nhìn thấy McKinsey nằm trên mặt đất. Trong lúc các nhân chứng gọi 911, họ đồng thời chỉ cho cảnh sát vị trí một cặp vợ chồng lớn tuổi vẫn đang ở gần hiện trường.

Cảnh sát sau đó bắt giữ Shouyong Zhang và Shili Chen, đều 76 tuổi, sống tại Dublin. Hai người bị nghi ngờ liên quan đến vụ giết người cùng một số cáo buộc khác.

Hình ảnh các đối tượng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alameda)

Zhang và Chen dự kiến ra hầu tòa vào sáng 30/9. Chưa rõ liệu hai người đã có luật sư đại diện hay chưa. Số điện thoại được đăng ký cho con gái họ, Candice Jang, hiện không thể liên lạc.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ một tuần trước phiên điều trần dự kiến trong vụ ly hôn giữa McKinsey và Jang. Hai người kết hôn khoảng năm 2012 và có 3 người con còn nhỏ, theo hồ sơ tòa án.

Hồ sơ tòa án cho thấy Jang từng báo cảnh sát về McKinsey vào năm 2023, cáo buộc chồng xô đẩy một trong những người con và thường xuyên sử dụng hình thức kỷ luật thể chất mạnh tay với các con. Tháng 10 năm ngoái, Jang được cấp lệnh bảo vệ trong một vụ bạo lực gia đình đối với McKinsey, sau khi người đàn ông này bị bắt và bị cáo buộc hành hung trẻ em ở mức độ nhẹ trong một vụ việc khác.

Theo hồ sơ, McKinsey thừa nhận đã tát một người con. Anh cũng bị cáo buộc gây nguy hiểm cho một người con khác.

Jonathan McKinsey (Ảnh: ETtoday)

Tại thời điểm bị sát hại, McKinsey đang được tại ngoại và tìm cách tham gia một chương trình chuyển hướng điều trị sức khỏe tâm thần thay cho quá trình tố tụng hình sự thông thường, theo San Jose Mercury News.

McKinsey sau đó phản hồi đơn đề nghị của vợ bằng cách yêu cầu tòa ban hành lệnh bảo vệ chống lại Jang, đồng thời đệ đơn ly hôn. Anh cũng tìm cách được dành nhiều thời gian hơn với 3 người con. Theo hồ sơ Tòa án hạt Alameda, kể từ mùa thu năm ngoái, McKinsey chỉ được phép gặp các con trong những buổi thăm có giám sát, mỗi tuần 2 giờ.

Theo San Jose Mercury News, McKinsey cũng cáo buộc Jang có hành vi bạo hành anh trong quá trình anh thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến quá trình chuyển giới.

Những nội dung này được nêu trong hồ sơ tố tụng và là cáo buộc từ phía McKinsey. Chưa có phán quyết nào của tòa xác nhận các cáo buộc trên.

Vụ án mạng xảy ra trong lúc tranh chấp giữa McKinsey và Jang vẫn đang được giải quyết tại tòa, với một phiên điều trần dự kiến diễn ra chỉ vài ngày sau vụ nổ súng.

Được biết, McKinsey gia nhập New York Times vào tháng 1/2023. Theo New York Times, anh giữ vị trí giám đốc kỹ thuật của bộ phận New York Times Games và làm việc tại khu vực Vịnh San Francisco. Một người phát ngôn của New York Times từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ nổ súng. Zhang và Chen đang đối mặt với cáo buộc giết người cùng những cáo buộc khác; các cáo buộc hình sự mới chỉ là cáo buộc và hai bị can được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh có tội trước tòa.

Nguồn: CNN