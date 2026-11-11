Nhiều bí ẩn về Alice Wang giữa bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Sau vụ việc đang gây chấn động ngành công nghệ toàn cầu, ngay cả những thông tin cơ bản về lý lịch của nữ doanh nhân Trung Quốc, người có quan hệ tình cảm với tỷ phú Jensen Huang, vẫn còn rất mơ hồ.

Alice Huang và ông Jensen Huang trong một lần đi cùng nhau

Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc là điệp viên và có quan hệ tình cảm với CEO Jensen Huang của Nvidia, đang trở thành tâm điểm của vụ bê bối làm rung chuyển ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, nhân thân của người phụ nữ này còn nhiều điểm bí ẩn.

Phần lớn thông tin về lý lịch của bà, từ tuổi tác, quê quán đến trình độ học vấn và những công việc trước đây, đều chưa được xác minh.

Những nỗ lực kiểm chứng thông tin phần lớn không nhận được phản hồi, thậm chí làm nảy sinh thêm những nghi vấn mới. Hiện không rõ bà đang ở đâu, trong khi các tài khoản mạng xã hội của bà dường như đã bị xóa. Ngay cả chức danh chính xác của bà tại Megaspeed International tại Singapore - khách hàng của Nvidia, cũng chưa được xác định rõ.

Ngày 9/11, Bai Jie, cựu phát thanh viên truyền hình tại Trung Quốc với hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo, cho biết bà từng quen biết Alice Huang khi cả 2 làm phóng viên.

“Tôi biết cô ấy là một người rất lợi hại từ hồi đó rồi”, Bai viết trên Weibo. Trước đây, Bai từng làm việc tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Vài giờ sau, bài đăng biến mất. Khi trả lời những người cư dân mạng thắc mắc, Bai phủ nhận việc mình từng đưa ra tuyên bố đó. Không lâu sau, tài khoản của Bai bị cấm đăng bài trên Weibo.

Bai không phản hồi đề nghị bình luận.

Chính phủ Trung Quốc phủ nhận Alice Huang là điệp viên. Tổng thống Donald Trump cho biết Jensen Huang nói với ông rằng bản thân không hề biết người phụ nữ này có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Trong bức thư gửi toàn thể nhân viên công ty, Jensen Huang thừa nhận ông đã có quan hệ ngoài hôn nhân, mặc dù không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Báo Washington Post dẫn lời các chuyên gia cho rằng tiểu sử của Alice Huang có những đặc điểm rất giống với cách thức hoạt động đặc trưng của giới điệp viên.

“Lý lịch của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện được dựng lên, điều mà chúng tôi vẫn thường làm ở CIA. Có quá nhiều điều bí ẩn trong câu chuyện này. Nếu cô ấy không bị nghi ngờ, tại sao lại phải xóa bỏ tất cả mọi thứ?” ông Dennis Wilder, cựu chuyên gia phân tích hàng đầu về Trung Quốc của CIA, nhận xét. Chuyên gia này đặt câu hỏi liệu một số thông tin trong hồ sơ nghề nghiệp của Huang có bị tô vẽ hay không.

Trong tuyên bố bác bỏ cáo buộc, các quan chức Trung Quốc gọi những thông tin này là “hoàn toàn không có căn cứ và nhằm bôi nhọ Trung Quốc”.

Từng kết hôn

Theo bài đăng trên mạng xã hội của Shanghai Hexi Investment Management, một công ty từng tuyển dụng bà, Alice Huang khởi đầu sự nghiệp là phóng viên tại các đài truyền hình Hunan TV và CCTV, trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Bà từng làm việc tại HSBC - tập đoàn ngân hàng toàn cầu có trụ sở tại London, và CITIC - tập đoàn tài chính quốc doanh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có hồ sơ công khai nào xác nhận Huang từng làm việc tại Hunan TV hoặc CCTV. HSBC chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo thông tin trong bài báo của Financial Times, Huang sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Trang tin tài chính Trung Quốc Caixin Global cho biết bà khoảng 42 tuổi và có bằng thạc sĩ của một trường đại học tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trong thập niên 2010, Huang trở thành phó tổng giám đốc của công ty đầu tư tư nhân Shanghai Hexi. Theo tiểu sử trên trang web công ty, Shanghai Hexi do Kang Wei thành lập và làm chủ tịch. Ông Kang tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, từng được vinh danh là người trẻ nhất đứng đầu một công ty quản lý quỹ tại Trung Quốc.

Theo một số bài báo, Kang và Huang đã kết hôn.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Alice Huang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của công ty công nghệ Shanghai Longteng. Khi các phóng viên của báo Washington Post gọi đến những số điện thoại được Shanghai Longteng công khai, họ được thông báo rằng mình đã gọi nhầm số.

Chính vai trò của Huang tại Megaspeed International - công ty con của một tập đoàn trò chơi điện tử Trung Quốc có trụ sở tại Singapore, đã thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ và có thể là cơ hội đưa bà tiếp xúc với ông Jensen Huang.

Sau khi Alice Huang gia nhập Megaspeed với tư cách giám đốc vào tháng 3/2023, công ty con này tách khỏi tập đoàn mẹ tại Trung Quốc và chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ cho khách hàng thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu của mình, vốn sử dụng chip Nvidia.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, tổng tài sản của Megaspeed tăng vọt từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD vào năm 2024. Điều này khiến giới chức Mỹ nghi ngờ công ty đang tìm chuyển những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia cho các doanh nghiệp Trung Quốc, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

GS Victor Shih – chuyên gia ngành chính trị Trung Quốc tại Đại học California (Mỹ), cho rằng Megaspeed không có những dấu hiệu đặc trưng của một công ty bình phong thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS). Ông cho rằng khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của công ty “vượt xa phạm vi hoạt động thông thường của MSS”.

Chính trong vai trò khách hàng của Nvidia tại Megaspeed, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai cùng Jensen Huang. Hai người thể hiện mối quan hệ thân thiết của mình một cách khá công khai.

Những bức ảnh được đăng tải trên các trang tin tức và mạng xã hội cho thấy 2 người nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những năm qua. Tháng 6/2024, họ ngồi cạnh nhau tại một quán bar ở Đài Bắc, cùng với các lãnh đạo khác trong ngành công nghệ. Đến tháng 5/2025, hai người được chụp ảnh khi cùng rời khỏi nhà hàng ở Đài Bắc, khi Alice Huang hôn lên má Jensen Huang.

Theo các báo cáo tình báo của Mỹ, Alice Huang đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ, sau đó bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jensen Huang.

Từ khi ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, Alice Huang chưa xuất hiện trước công chúng và cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.