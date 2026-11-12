Vừa đoàn tụ với bố mẹ đẻ sau 34 năm, người đàn ông từ mặt gia đình nuôi

Hiện tại, anh đã chặn mọi phương thức liên lạc của bố mẹ nuôi và dự định sẽ định cư lâu dài ở quê gốc.

Một người đàn ông ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa chào đời được hơn hai tháng đã bị bế trộm khỏi nhà tại tỉnh Vân Nam và bị bán sang tỉnh Phúc Kiến. Hơn 30 năm sau, anh tìm được cha mẹ ruột thông qua đối chiếu ADN và trở về Quý Châu sinh sống. Sau khi nhận lại người thân, anh quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình nuôi và tuyên bố cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Theo tờ The Paper, vào ngày 15/11/1992, khi anh Hồ Long đang sống cùng mẹ là bà Đồ Quốc Phương tại nhà bà ngoại ở Chiêu Thông (Vân Nam) thì bị kẻ buôn người lẻn vào nhà bắt cóc.

Sau khi con trai mất tích, người cha là ông Hồ Ích Lâm suốt nhiều năm phải làm nghề bốc vác và chạy xe đường dài để kiếm sống, dành phần lớn thu nhập cho hành trình tìm con; còn bà Đồ Quốc Phương cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dò la tung tích con trai.

Anh Hồ Long đoàn tụ với gia đình

Em gái của Hồ Long cho biết, mỗi lần nhắc đến việc anh trai bị bắt cóc, mẹ cô đều rơi nước mắt, về sau mắt phải của bà bị mù hẳn và thị lực mắt trái cũng suy giảm nghiêm trọng. Bà từng phải nhập viện để phẫu thuật tim, ngay cả khi mê sảng, miệng bà vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói: “Con trai tôi về rồi”.

Chủ động lấy mẫu máu tìm cha mẹ ruột

Hồ Long kể lại, khi anh mới được đưa về Phúc Kiến, gia đình nuôi vẫn chưa có con, nhưng sau khi họ sinh thêm một trai một gái, thái độ đối với anh dần thay đổi.

Năm 7–8 tuổi, anh nghe người thân trong họ tiết lộ mình là con mua về, sau đó gia đình nuôi cũng thừa nhận sự thật này. Từ năm mười mấy tuổi, anh đã phải ra ngoài làm thuê tự nuôi sống bản thân và luôn nung nấu ý định đi tìm cha mẹ đẻ.

Đến năm 2021, thấy có người tìm lại được gia đình nhờ xét nghiệm ADN, Hồ Long đã chủ động đến cơ quan công an lấy mẫu máu để đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu ADN chống nạn bắt cóc toàn quốc. Tháng 12 năm ngoái, theo gợi ý của các tình nguyện viên tìm người thân, anh tiếp tục làm xét nghiệm gen và manh mối cuối cùng đã dẫn về Tất Tiết, tỉnh Quý Châu.

Ngày 15/1 năm nay, kết quả đối chiếu ADN xác nhận một cặp vợ chồng tại địa phương chính là cha mẹ ruột của anh. Sau hơn 30 năm xa cách, cả gia đình cuối cùng đã đoàn tụ vào ngày 28/1.

Nhận lại người thân sau 34 năm, cắt đứt liên lạc với gia đình nuôi

Sau khi nhận lại người thân, Hồ Long chọn ở lại Quý Châu để bầu bạn cùng cha mẹ ruột và không quay trở lại gia đình nuôi ở Phúc Kiến nữa.

Tháng 10 vừa qua, anh đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội thông báo đã nộp đơn lên cảnh sát địa phương ở Phúc Kiến để hủy hộ khẩu cũ, đồng thời làm lại hộ khẩu mới tại Quý Châu và khôi phục tên khai sinh là Hồ Long.

Quyết định này của anh đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng, trong đó một bộ phận cư dân mạng chỉ trích việc anh cắt đứt quan hệ với gia đình nuôi là hành động “vong ơn bội nghĩa”.

Đáp lại những ý kiến này, Hồ Long thẳng thắn bày tỏ rằng nếu năm xưa không bị bắt cóc, vốn dĩ anh đã có thể lớn lên trong vòng tay của cha mẹ ruột. Anh cũng cho biết trước đây từng nhận xét gia đình nuôi đối xử với mình “cũng tạm được” chẳng qua chỉ là lời nói xã giao, đồng thời khẳng định cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Hiện tại, anh đã chặn mọi phương thức liên lạc của gia đình nuôi và dự định sẽ định cư lâu dài ở Quý Châu để chăm sóc cha mẹ ruột sau hơn 30 năm thất lạc.

Nguồn: 8World