Nữ CEO tạm quyền thay thế Jensen Huang từng nói: "NVIDIA là công ty nhỏ nhất tôi từng làm việc"

Từ Microsoft, Cisco đến NVIDIA, Colette Kress từng làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn trước khi gia nhập hãng chip Mỹ năm 2013. Thời điểm đó, bà thậm chí mô tả NVIDIA là công ty có quy mô nhỏ nhất mình từng làm việc.

Sau khi Jensen Huang rời ghế CEO NVIDIA, người được giao trọng trách điều hành tạm thời tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Colette Kress, nữ Giám đốc Tài chính (CFO) đã gắn bó với công ty hơn 13 năm. Giữa những thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại NVIDIA, một phát biểu của Colette Kress trong cuộc phỏng vấn với Fortune năm 2022 bất ngờ được chú ý. Khi nhìn lại quyết định gia nhập NVIDIA, bà từng nhận xét đây là công ty có quy mô nhỏ nhất mà mình từng làm việc.

"Khi tôi bắt đầu làm việc tại NVIDIA, đây là công ty nhỏ nhất mà tôi từng làm việc. Công ty đã phát triển khá lớn, nhưng điều quan trọng là phải nghĩ về tương lai và bảo đảm chúng tôi sẵn sàng để mở rộng quy mô", Kress chia sẻ với Fortune.

Thời điểm ấy, câu nói phản ánh khá rõ vị thế của NVIDIA trong mắt một nữ lãnh đạo đã có nhiều năm kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ lớn. Nhưng nhìn lại hành trình phát triển của doanh nghiệp này, nó cũng trở thành một chi tiết đáng chú ý: từ một công ty tương đối nhỏ trong sự nghiệp của Kress, NVIDIA đã vươn lên thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ toàn cầu.

Colette Kress

Hơn 25 năm kinh nghiệm trước khi đến NVIDIA

Theo tiểu sử được NVIDIA công bố, Colette Kress gia nhập công ty vào tháng 9/2013. Trước đó, bà đã có gần 25 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp công nghệ lớn.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Kress là 13 năm làm việc tại Microsoft. Trong khoảng thời gian này, bà từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính (CFO) bộ phận Server and Tools của tập đoàn trong 4 năm, đồng thời giữ nhiều vai trò cấp cao liên quan đến hoạch định tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Sau Microsoft, Kress chuyển sang Cisco và có 3 năm giữ chức Phó chủ tịch cấp cao kiêm CFO bộ phận Business Technology and Operations Finance. Bà chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, hoạch định, báo cáo và phát triển kinh doanh cho các mảng hoạt động của bộ phận này.

Trước cả hai tập đoàn trên, Kress từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính tại Texas Instruments.

Nền tảng kinh nghiệm đó giúp bà có sự chuẩn bị đáng kể khi gia nhập NVIDIA. Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Kress cho biết những kinh nghiệm trước đây đã giúp ích cho bà trong quá trình thích nghi với môi trường mới, đặc biệt khi công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Bà cũng nhấn mạnh thách thức không đơn thuần nằm ở việc mở rộng quy mô, mà còn là thay đổi cách thức vận hành. Khi doanh nghiệp phát triển, những quy trình cũ cần được điều chỉnh, các hoạt động thủ công phải được số hóa và những bộ phận khác nhau cần phối hợp hiệu quả hơn.

Đây cũng chính là một trong những trọng tâm công việc của Kress trên cương vị người đứng đầu bộ phận tài chính NVIDIA.

Người phụ nữ được giao trọng trách sau sự ra đi của Jensen Huang

Ngày 12/11/2026, NVIDIA thông báo Jensen Huang từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Hội đồng quản trị đồng thời bổ nhiệm Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Đáng chú ý, Kress vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ CFO bên cạnh vai trò điều hành mới.

Trong thông báo bổ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones đánh giá Kress là người đã góp phần dẫn dắt NVIDIA qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, đồng thời có sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành và tình hình tài chính của công ty.

Về phần mình, nữ lãnh đạo cho biết bà cam kết tiếp tục phát triển nền tảng mà Jensen Huang đã xây dựng trong suốt 33 năm, đồng thời duy trì những định hướng đưa NVIDIA trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo.

Từ một công ty nhỏ nhất trong số những doanh nghiệp từng làm việc, NVIDIA giờ đây trở thành nơi Colette Kress được giao trọng trách chèo lái trong một giai đoạn chuyển giao đặc biệt quan trọng.