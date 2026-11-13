"Vũ khí" khó thay thế nhất của Jensen Huang

NVIDIA đã tích lũy được nền tảng tài chính, công nghệ và hệ sinh thái đủ lớn để không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sáng lập. Nhưng chính doanh nghiệp cũng thừa nhận rủi ro trong kế hoạch kế nhiệm và chuyển giao tri thức. Sự ra đi của Jensen Huang vì thế đặt ra một phép thử lớn: liệu NVIDIA có thể chuyển hóa di sản của

Ngày 12/11/2026, NVIDIA thông báo Jensen Huang từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên HĐQT, có hiệu lực ngay lập tức. Colette Kress, Giám đốc tài chính của công ty từ năm 2013, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. HĐQT đồng thời bổ nhiệm Harvey C. Jones, thành viên lâu năm, làm Chủ tịch và bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Sự kiện này tạo ra một khoảng trống lãnh đạo đặc biệt tại doanh nghiệp có vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp AI. Trong hơn ba thập kỷ, Huang không chỉ đưa NVIDIA trở thành nhà cung cấp chip hàng đầu mà còn trực tiếp tham gia định hình chiến lược sản phẩm, quan hệ với các tập đoàn công nghệ và sự phát triển của hệ sinh thái AI.

Vậy, NVIDIA đã thể chế hóa được những gì từ năng lực của Jensen Huang, và những lợi thế nào vẫn phụ thuộc vào vai trò cá nhân của ông?

Các chỉ số tài chính cho thấy NVIDIA đã xây dựng được nền tảng kinh doanh vững mạnh, với quy mô doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền đủ lớn để duy trì hoạt động và đầu tư phát triển.

Trong năm tài chính 2026, kết thúc tháng 1/2026, doanh thu công ty đạt 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt 120,1 tỷ USD. Sang quý II năm tài chính 2027, kết thúc ngày 26/7/2026, doanh thu tiếp tục tăng lên 96,2 tỷ USD, cao hơn 106% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 59,7 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 75%.

Động lực chính đến từ mảng Data Center, lĩnh vực đang hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu đầu tư hạ tầng AI. Riêng quý II FY2027, doanh thu Data Center đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ và chiếm hơn 92% tổng doanh thu. Đây là quy mô kinh doanh đủ lớn để NVIDIA tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng năng lực cung ứng mà không phụ thuộc vào nguồn lực cá nhân của nhà sáng lập. NVIDIA – kết quả kinh doanh quý II FY2027

Lợi thế của NVIDIA cũng không chỉ nằm ở doanh thu từ GPU. Công ty đã xây dựng một nền tảng công nghệ gồm phần cứng, phần mềm, mạng kết nối và hệ thống máy chủ, được thiết kế để hoạt động đồng bộ. CUDA là một phần quan trọng của cấu trúc này. Theo công bố của NVIDIA, hệ sinh thái của hãng có hơn 7,5 triệu nhà phát triển, cùng hàng nghìn ứng dụng và thư viện phần mềm. Khi doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và các nhà phát triển đã đầu tư thời gian, nhân lực và nguồn lực để xây dựng sản phẩm trên nền tảng CUDA, việc chuyển sang một hệ sinh thái khác không đơn giản là thay thế một loại chip.

Lợi thế này còn được củng cố bằng quy mô nhân lực kỹ thuật. Báo cáo thường niên FY2026 cho biết NVIDIA có khoảng 42.000 nhân viên tại 38 quốc gia, trong đó 31.000 người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Chi phí R&D trong năm tài chính này đạt 18,5 tỷ USD. Những con số đó cho thấy năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm đã được phân bổ trong một tổ chức quy mô lớn, thay vì chỉ tập trung ở nhà sáng lập.

Một tài sản khác ít được chú ý hơn là các quan hệ thương mại và cam kết kinh doanh đã hình thành. Những hợp đồng cung ứng, kế hoạch triển khai sản phẩm và nhu cầu đầu tư của các khách hàng trung tâm dữ liệu không tự động biến mất khi CEO thay đổi. Những cam kết hiện hữu về nguồn cung, khách hàng và sản phẩm là cơ sở để duy trì triển vọng lợi nhuận của NVIDIA trong năm tài chính 2027–2028, bất chấp bất định về lãnh đạo.

Vì thế, rủi ro lớn hơn nằm ở tốc độ hình thành các thỏa thuận mới, thay vì lợi nhuận trước mắt.

Điểm khác biệt lớn nhất của Jensen Huang so với một CEO thông thường nằm ở phạm vi ảnh hưởng của ông.

Jensen Huang có vai trò không nhỏ trong việc kiến tạo hệ sinh thái: ông tham gia tìm hiểu công nghệ của các startup, hỗ trợ họ tiếp cận khách hàng và xuất hiện trong các cuộc gọi huy động vốn để thu hút nhà đầu tư. Cách tiếp cận này khiến vai trò của ông vượt khỏi phạm vi một nhà cung cấp chip. NVIDIA không chỉ bán phần cứng cho các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu, mà còn tham gia thúc đẩy những doanh nghiệp và dự án sử dụng chính nền tảng của mình.

Cách làm này đem lại lợi ích chiến lược: khi các startup, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp AI mở rộng hoạt động, nhu cầu đối với GPU, hệ thống máy chủ và phần mềm NVIDIA cũng tăng lên. Nhưng nó đồng thời tạo ra một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nếu NVIDIA giảm mức độ hỗ trợ tài chính hoặc thay đổi cách tham gia vào hệ sinh thái, một số dự án có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và triển khai hạ tầng.

Điều này cũng đặt vấn đề về khả năng NVIDIA tiếp tục hỗ trợ tài chính cho sự bùng nổ AI sau khi Huang rời đi, khi báo cáo gần nhất của NVIDIA ghi nhận 164,5 tỷ USD các cam kết tài chính, bao gồm nhiều hình thức hỗ trợ và nghĩa vụ khác nhau.

Khả năng kết nối các bên cũng là một tài sản khó chuyển giao. Jensen Huang có quan hệ sâu rộng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, doanh nghiệp công nghệ, startup, nhà đầu tư và giới hoạch định chính sách. Vì thế, người kế nhiệm không chỉ cần hiểu công nghệ mà còn phải có khả năng xây dựng quan hệ trong ngành và xử lý những vấn đề chính sách có ảnh hưởng đến hoạt động của NVIDIA. Một cá nhân có thể đảm nhiệm chức danh CEO, nhưng khó có thể ngay lập tức sở hữu mạng lưới quan hệ và mức độ ảnh hưởng được tích lũy qua hơn 30 năm.

Điều này không có nghĩa NVIDIA không có đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực. Colette Kress hiểu sâu về tài chính và hoạt động kinh doanh; các lãnh đạo phụ trách sản phẩm, kỹ thuật, vận hành và thị trường đã có kinh nghiệm điều hành những bộ phận quan trọng. HĐQT cũng có những thành viên giàu kinh nghiệm trong ngành bán dẫn, đầu tư và quản trị. Tuy nhiên, năng lực điều hành từng bộ phận không tự động tạo thành khả năng thay thế toàn bộ vai trò chiến lược của nhà sáng lập.

Đáng chú ý, chính NVIDIA từng cảnh báo trong báo cáo thường niên FY2026 rằng công ty phụ thuộc đáng kể vào đội ngũ điều hành lâu năm. Việc không bảo đảm kế hoạch kế nhiệm hiệu quả, chuyển giao tri thức và quá trình chuyển tiếp suôn sẻ có thể ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược, thực thi và thành công dài hạn.

Một điểm dễ tổn thương khác nằm ở cấu trúc khách hàng. Trong quý II FY2027, một khách hàng trực tiếp chiếm 16% tổng doanh thu NVIDIA. Trong nửa đầu năm tài chính, ba khách hàng trực tiếp lớn nhất lần lượt đóng góp 16%, 15% và 13%. Công ty cũng thừa nhận doanh thu tập trung ở một số khách hàng trực tiếp và gián tiếp. Mức độ tập trung này không đồng nghĩa NVIDIA mất lợi thế thương lượng, nhưng cho thấy kết quả kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ quyết định đầu tư của một nhóm đối tác lớn. Nếu kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu của các khách hàng này thay đổi, tác động có thể lan nhanh đến doanh thu và tốc độ tăng trưởng của hãng.

Bởi vậy, điều khó thay thế nhất ở Jensen Huang không đơn thuần là kiến thức về chip hay khả năng quản lý. Đó là sự kết hợp giữa tầm nhìn công nghệ, khả năng kết nối đối tác, sức ảnh hưởng trong hệ sinh thái và năng lực thúc đẩy các quyết định đầu tư quy mô lớn. NVIDIA có thể phân bổ những trách nhiệm này cho nhiều lãnh đạo khác nhau, nhưng quá trình chuyển giao sẽ cần thời gian để chứng minh hiệu quả.