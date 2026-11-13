Huy động 4 siêu máy, vận chuyển và lắp đặt chính xác 964 phiến dầm bê tông, nặng 330 tấn/1 phiến giữa biển: Siêu công trình hơn 28.000 tỷ đồng, dài 25 km dần thành hình

Cầu vượt biển dài 25,5 km ở Trung Quốc bước vào giai đoạn lắp dầm, sử dụng 964 cấu kiện bê tông đúc sẵn, mỗi cấu kiện dài 40 m, nặng tối đa 330 tấn.

Cây cầu 1,1 tỷ USD nối các đảo với đất liền

Trung Quốc đang triển khai cầu vượt biển Changhai tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 25,5 km, trong đó đoạn vượt biển dài 19 km và đoạn trên đất liền dài 6,5 km. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 7,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ USD).

Cây cầu kết nối đảo Đại Trường Sơn thuộc huyện Trường Hải với khu vực Phủ Lan Điếm trên đất liền. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo tuyến đường bộ trực tiếp giữa các đảo và đất liền, thay thế một phần hoạt động di chuyển vốn phụ thuộc vào đường thủy.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I của Trung Quốc, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Công trình được khởi công vào tháng 6/2025 và đặt mục tiêu hoàn thành năm 2029.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án nằm ở điều kiện thi công trên biển Hoàng Hải. Khu vực này thường xuyên xuất hiện gió lớn, sương mù, thủy triều và sóng biển biến động. Theo thống kê của dự án, thời gian có thể tổ chức thi công trên biển chỉ khoảng 180 ngày mỗi năm.

Tuyến đường tạm được xây dựng chỉ để vận chuyển nguyên vật liệu xây cầu.

Để giải quyết bài toán vận chuyển vật liệu và thiết bị, các đơn vị thi công đã xây dựng tuyến cầu tạm bằng thép dài 11,6 km. Tuyến này đóng vai trò như một hành lang vận chuyển trên biển, giúp đưa nhân lực, máy móc và vật liệu đến các vị trí thi công, đặc biệt tại những vùng nước nông mà tàu thi công thông thường khó tiếp cận.

964 phiến dầm bê tông, mỗi phiến nặng tới 330 tấn

Ngày 20/10/2026, dự án ghi nhận một cột mốc quan trọng khi phiến dầm hộp bê tông đúc sẵn dài 40 m đầu tiên được lắp đặt thành công tại khu vực cầu dẫn phía Tây.

Đây là loại dầm hộp bê tông dự ứng lực được thiết kế chuyên biệt cho công trình biển. Mỗi cấu kiện có khối lượng tối đa 330 tấn. Toàn bộ dự án cần sản xuất và lắp đặt 964 phiến dầm loại này.

Cầu có mặt cắt ngang rộng 21 m. Tại mỗi nhịp, 4 phiến dầm hộp được liên kết với nhau bằng các mối nối bê tông đổ tại chỗ để tạo thành kết cấu mặt cầu thống nhất. Công trình sử dụng phương pháp kết cấu giản đơn trước, liên tục sau.

Vật liệu được sử dụng là bê tông C55 chuyên dụng cho công trình biển. Thiết kế tập trung tăng khả năng chống chịu trong môi trường có nồng độ ion clorua cao của vùng biển Hoàng Hải, hạn chế nguy cơ ăn mòn và suy giảm độ bền kết cấu trong quá trình khai thác.

Cây cầu tiêu tốn 964 phiến dầm bê tông, nặng tới 330 tấn mỗi phiến và được lắp đặt ở giữa biển.

Để sản xuất số lượng lớn cấu kiện có kích thước và trọng lượng đặc biệt, đơn vị thi công cũng xây dựng một bãi đúc dầm thông minh rộng 140.000 m², tương đương khoảng 20 sân bóng đá tiêu chuẩn. Bãi này được chia thành 10 khu chức năng, trang bị 4 dây chuyền sản xuất tự động. Hệ thống có khả năng lưu trữ tối đa 208 phiến dầm và đạt công suất sản xuất cao nhất 4 phiến mỗi ngày.

Quy trình sản xuất sử dụng bệ đúc di động, hệ thống dưỡng hộ nhiệt độ cao và thiết bị căng kéo dự ứng lực tự động. Hệ thống quản lý kỹ thuật số hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, theo dõi chất lượng và truy xuất toàn bộ quá trình chế tạo. Vì vậy, thời gian hoàn thành một phiến dầm được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 4 ngày.

Huy động xe 470 tấn và máy lao dầm 400 tấn

Khối lượng lên tới 330 tấn của mỗi phiến dầm khiến việc vận chuyển và lắp đặt trở thành một trong những công đoạn phức tạp nhất của dự án.

Để thực hiện công việc này, các đơn vị thi công huy động hệ thống thiết bị chuyên dụng gồm máy lao dầm hai dầm dẫn sức nâng 400 tấn, xe vận chuyển dầm bánh lốp tải trọng 470 tấn, máy chuyển dầm 400 tấn và 2 cẩu trục giàn có sức nâng 220 tấn mỗi chiếc.

Toàn bộ các thiết bị cũng được tổ chức thành một hệ thống liên hoàn. Cẩu trục giàn đảm nhiệm việc nâng cấu kiện khỏi bãi đúc, máy chuyển dầm tiếp nhận và đưa cấu kiện lên phương tiện vận chuyển. Xe bánh lốp sau đó đưa dầm đến vị trí lắp đặt, trước khi máy lao dầm thực hiện công đoạn nâng và đưa cấu kiện vào đúng vị trí trên trụ cầu.

Những cỗ máy hiện đại nhất được huy động để phục vụ việc xây dựng cây cầu này.

Trong quá trình lắp đặt, hệ thống giám sát kỹ thuật số phối hợp với cơ chế nâng đồng bộ nhiều điểm, cho phép điều chỉnh tư thế cấu kiện và kiểm soát vị trí với độ chính xác tới milimét.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, thời gian từ khi bắt đầu vận chuyển một phiến dầm đến khi hoàn tất lắp đặt chỉ khoảng 1,5 giờ.

Việc đưa phiến dầm đầu tiên vào vị trí cũng tạo cơ sở kỹ thuật để triển khai 963 cấu kiện còn lại. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa dự án từ giai đoạn thi công nền móng và kết cấu phụ trợ sang sản xuất, vận chuyển và lắp đặt hàng loạt kết cấu phần trên của cây cầu.

Khi hoàn thành, cầu Changhai sẽ tạo tuyến kết nối đường bộ dài 25,5 km giữa huyện đảo Trường Hải và đất liền, góp phần cải thiện khả năng đi lại của người dân, đồng thời hỗ trợ hoạt động đánh bắt thủy sản, du lịch ven biển và phát triển kinh tế khu vực Đại Liên.