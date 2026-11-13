Vì sao thứ Sáu ngày 13 cuối cùng của năm 2026 lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược?

Thứ 6 ngày 13 thường bị xem là kém may mắn lại trở thành dịp lan tỏa những điều tích cực.

Hôm nay, thứ Sáu ngày 13 cuối cùng của năm 2026 có gì đặc biệt?

Ngày 13/11/2026 là thứ Sáu, đồng thời là ngày thứ 317 trong năm dương lịch. Đây cũng là lần thứ ba và cuối cùng của năm 2026 xuất hiện thứ Sáu ngày 13, sau hai lần vào ngày 13/2 và 13/3. Điều thú vị là ngày vốn được nhiều người phương Tây gắn với những điều không may mắn lại trùng với dịp tôn vinh lòng tốt trên toàn thế giới.

Theo trang lịch Timeanddate, mỗi năm dương lịch có ít nhất một và nhiều nhất ba thứ Sáu ngày 13. Như vậy, năm 2026 đạt số lần tối đa có thể xảy ra. Trong khi đó, năm 2027 chỉ có một lần vào ngày 13/8.

Sự xuất hiện của ba ngày đặc biệt trong năm 2026 bắt nguồn từ cách sắp xếp lịch. Tháng 2 và tháng 3 đều bắt đầu vào Chủ nhật, khiến ngày 13 của hai tháng cùng rơi vào thứ Sáu. Đến tháng 11, sự trùng hợp này lại xuất hiện.

Tuy nhiên, ngày 13/11 còn mang một ý nghĩa khác. Đây là Ngày Thế giới Tử tế (World Kindness Day), được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích những hành động tốt đẹp trong đời sống. Sự trùng hợp tạo nên một nghịch lý thú vị: Ngày bị một số người xem là kém may mắn lại trở thành dịp lan tỏa những điều tích cực.

Ngày Thế giới Tử tế ra đời thế nào?

Theo Phong trào Tử tế Thế giới (World Kindness Movement), ý tưởng hình thành một phong trào quốc tế được thúc đẩy tại hội nghị tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/9/1997. Sự kiện quy tụ các tổ chức cùng theo đuổi mục tiêu khuyến khích lòng tốt trong cộng đồng. Một năm sau, Ngày Thế giới Tử tế được khởi xướng vào ngày 13/11/1998.

Phong trào này không gắn với một tôn giáo hay đảng phái chính trị. Mục tiêu là tạo sự kết nối giữa các cá nhân và cộng đồng thông qua những hành động quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Đến năm 2000, tổ chức tiếp tục phát triển với hội nghị quốc tế tại Singapore.

Viện Giáo dục vì Hòa bình và Phát triển Bền vững Mahatma Gandhi thuộc UNESCO giới thiệu Ngày Thế giới Tử tế như dịp tôn vinh những hành động tốt đẹp trong cộng đồng. Dịp này nhấn mạnh sức mạnh của lòng nhân ái trong việc kết nối con người, vượt qua khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh sống.

Điểm đáng chú ý là ngày kỷ niệm không đòi hỏi những hoạt động tốn kém. Một lời hỏi thăm, giúp đỡ người gặp khó khăn, dành thời gian cho cha mẹ hoặc hỗ trợ hàng xóm đều có thể trở thành cách hưởng ứng. Chính những việc nhỏ trong sinh hoạt thường ngày tạo nên ý nghĩa gần gũi của sự kiện.

Cùng là ngày 13, vì sao nơi sợ thứ Sáu, nơi lại kiêng thứ Ba?

Quan niệm thứ Sáu ngày 13 mang lại xui xẻo phổ biến trong một bộ phận văn hóa phương Tây. Theo National Geographic, nguồn gốc chính xác của nỗi sợ này vẫn còn nhiều tranh luận. Một cách giải thích liên quan đến sự kết hợp giữa quan niệm không may về ngày thứ Sáu và con số 13 trong truyền thống tôn giáo.

Số 12 thường được xem là biểu tượng của sự trọn vẹn trong nhiều hệ thống văn hóa, chẳng hạn 12 tháng trong năm hoặc 12 cung hoàng đạo. Con số 13 đứng ngay sau đó nên đôi khi bị gắn với sự phá vỡ trật tự quen thuộc. Qua thời gian, những quan niệm này được củng cố bởi văn học, điện ảnh và các câu chuyện truyền miệng.

Thế nhưng, không phải quốc gia nào cũng chung cách nhìn nhận. Tại Tây Ban Nha, thứ Ba ngày 13 mới là ngày thường bị gắn với điều không may. Trong khi đó, tại Italy, thứ Sáu ngày 17 lại mang ý nghĩa tương tự.

Một cách lý giải về con số 17 trong văn hóa Italy liên quan đến chữ số La Mã XVII. Khi đảo vị trí các chữ cái, người ta có thể tạo thành từ VIXI, một cách diễn đạt bằng tiếng Latin mang nghĩa đã sống, thường được liên hệ với cái chết.

Những khác biệt này cho thấy quan niệm may rủi chịu ảnh hưởng lớn từ lịch sử và truyền thống địa phương. Cùng một con số có thể khiến người dân ở nơi này e ngại nhưng lại hoàn toàn bình thường ở nơi khác. Không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy riêng thứ Sáu ngày 13 khiến con người gặp nhiều rủi ro hơn.

Biến một ngày bị coi là xui xẻo thành dịp làm việc tốt

Theo tổ chức Save the Children, Ngày Thế giới Tử tế là cơ hội để mọi người thể hiện sự quan tâm thông qua những hành động cụ thể. Các hoạt động có thể bắt đầu từ việc giúp đỡ người sống gần nhà, đóng góp cho cộng đồng hoặc dành thời gian quan tâm, chăm sóc người thân.

Với các gia đình, ngày này có thể trở thành dịp để con cháu hỏi thăm ông bà, cha mẹ, đặc biệt là những người lớn tuổi sống một mình. Một cuộc điện thoại, bữa cơm chung hoặc sự hỗ trợ trong sinh hoạt đôi khi mang lại giá trị thiết thực hơn cả những món quà đắt tiền.

Ở nơi làm việc, lòng tốt có thể thể hiện qua việc giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc, chia sẻ kinh nghiệm hoặc ghi nhận nỗ lực của người khác. Trong khu dân cư, đó có thể là hành động nhường đường, giúp người già mang đồ nặng hay hỗ trợ người gặp khó khăn.

Với trẻ nhỏ, người lớn có thể nhân dịp này hướng dẫn các em biết cảm ơn, xin lỗi và quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh. Những thói quen được hình thành từ gia đình có thể tiếp tục theo trẻ trong quá trình trưởng thành.

Ngày 13/11/2026 vì thế mang một sự trùng hợp đáng chú ý: vừa khép lại chuỗi ba thứ Sáu ngày 13, vừa đánh dấu dịp tôn vinh lòng nhân ái. Một bên là quan niệm may rủi được truyền qua nhiều thế hệ, bên còn lại là những hành động mà mỗi người có thể chủ động thực hiện ngay hôm nay. Điều đáng nhớ của ngày này nằm ở những việc tốt mỗi người lựa chọn làm.