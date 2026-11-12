Bức tường bị xé toạc, để lộ phòng ngủ của hàng xóm giữa phố Brooklyn sau vụ sập nhà

Không chỉ khiến một tòa nhà 3 tầng đổ sập, vụ tai nạn tại Brooklyn, New York (Mỹ), còn phá hủy một phần bức tường của công trình liền kề, để lộ phòng ngủ, tủ quần áo và không gian sinh hoạt bên trong các căn hộ.

Những hình ảnh từ hiện trường vụ sập nhà tại khu Flatbush, quận Brooklyn, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Một phần tòa nhà vẫn đứng vững, nhưng bức tường bên hông đã bị xé toạc, phơi bày gần như toàn bộ không gian bên trong.

Phía sau lớp tường bị phá hủy là những căn phòng vốn được che kín, trong đó có phòng ngủ và các tủ quần áo vẫn còn đầy trang phục. Những vật dụng sinh hoạt thường ngày bất ngờ xuất hiện giữa khung cảnh ngổn ngang gạch đá, gỗ và các cấu kiện xây dựng.

Theo AP, tòa nhà liền kề vẫn đứng sau vụ sập, nhưng bức tường chung với công trình bị đổ đã bị phá hủy. Hình ảnh từ trên cao cho thấy phần nội thất bên trong căn hộ lộ hoàn toàn ra ngoài.

Hình ảnh một bên tòa nhà gần như đổ sập hoàn toàn. Ảnh: CBS News New York.

Vụ việc xảy ra ngay sau 16h ngày 11/11 (giờ địa phương), tại giao lộ Flatbush Avenue và Bedford Avenue, thuộc khu Flatbush, Brooklyn. Một tòa nhà 3 tầng, có cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ phía trên, bất ngờ đổ xuống khu vực công trường xây dựng nằm sát bên.

Đống đổ nát từ công trình bị sập tràn xuống hố đào tại khu đất liền kề, khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân đang tiến hành đào đất tại công trường này.

Đáng chú ý, công trường liền kề từng bị Sở Xây dựng New York (DOB) ghi nhận vi phạm vào tháng 4/2026. Theo hồ sơ cơ quan chức năng, nhà thầu phá dỡ tại đây vẫn tiếp tục công việc dù đã có lệnh yêu cầu dừng thi công. Vi phạm được xếp vào nhóm nghiêm trọng (Class 1), với mức phạt 10.000 USD.

Phản hồi CBS New York qua email, nhà thầu phá dỡ cho rằng vi phạm trước đó liên quan đến việc thiếu bình chữa cháy và các vấn đề vệ sinh, sắp xếp công trường. Đơn vị này đồng thời khẳng định họ chỉ thực hiện công việc phá dỡ từ nhiều tháng trước, không tham gia hoạt động đào đất diễn ra vào ngày xảy ra vụ sập.

Phản hồi CBS New York qua email, nhà thầu phá dỡ cho rằng vi phạm trước đó liên quan đến việc thiếu bình chữa cháy và các vấn đề vệ sinh, sắp xếp công trường. Đơn vị này đồng thời khẳng định họ chỉ thực hiện công việc phá dỡ từ nhiều tháng trước, không tham gia hoạt động đào đất diễn ra vào ngày xảy ra vụ sập. Ảnh: FDNY.

Trong khi đó, giới chức xác nhận công nhân đang tiến hành đào đất tại khu đất này khi tòa nhà bên cạnh đổ sập. Sở Xây dựng New York cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân và chưa xác định liệu hoạt động thi công có liên quan đến tai nạn hay không.

Theo cập nhật của lực lượng cứu hỏa New York (FDNY), vụ sập khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Bảy trẻ em nằm trong nhóm những người được điều trị. Một lính cứu hỏa cũng bị thương nhẹ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Khoảng 250 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu được huy động đến hiện trường. Các đội cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái, cưa máy và nhiều phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani mô tả đây là một chiến dịch cứu hộ đặc biệt khó khăn do kết cấu công trình thiếu ổn định, bên dưới đống đổ nát có những khoảng trống nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ phải di chuyển từng phần cấu kiện một cách thận trọng để tránh gây ra những đợt sập tiếp theo.

Vụ tai nạn cũng đặt ra những câu hỏi về mức độ an toàn của các công trình dân cư nằm sát những khu đất đang thi công, đặc biệt khi hoạt động đào đất được tiến hành ngay bên cạnh các tòa nhà hiện hữu.

Nguồn: AP, CBS New York, ABC News