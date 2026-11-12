Phát hiện thi thể người đàn ông 30 tuổi trong túi nilon tại phòng trọ ở Hàn Quốc, xuất hiện nhiều điểm bất thường

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi được phát hiện tử vong bên trong túi nilon lớn tại phòng trọ ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nạn nhân đã nghỉ việc từ ngày 4/11 và mất liên lạc với người quen từ ngày 8/11.

Theo thông tin từ Đài MBC, khoảng 12h30 ngày 12/11, cảnh sát nhận được tin báo từ đồng nghiệp về việc không thể liên lạc với người đàn ông này.

Lực lượng chức năng sau đó đến một căn phòng trọ tại khu vực Gwoldong, thành phố Osan. Tại đây, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông nằm bên trong một chiếc túi nilon lớn.

Ảnh: Nocutnews

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đã nghỉ việc từ ngày 4/11. Đến ngày 8/11, người này bắt đầu mất liên lạc với bạn bè và những người quen biết. Đến ngày 12/11, thi thể mới được phát hiện sau khi đồng nghiệp trình báo cảnh sát.

Thời điểm được tìm thấy, thi thể nạn nhân đã có dấu hiệu phân hủy. Cảnh sát nhận định, ở thời điểm hiện tại, khả năng xảy ra án mạng hoặc có người từ bên ngoài đột nhập vào căn phòng là không cao.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như những tình tiết liên quan đến vụ việc.

Nguồn: MBC News