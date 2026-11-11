Vụ án bé gái gốc Việt 13 tuổi tử vong ở Đức sẽ khép lại

Vụ án Lisa Tạ, nữ sinh 13 tuổi được phát hiện tử vong tại một căn nhà bỏ hoang sau khi mất tích trên đường đến trường ở Berlin (Đức) sẽ khép lại.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lisa Tạ, nữ sinh 13 tuổi rời nhà ở khu Berlin-Marzahn vào khoảng 7h15 để đến trường, nhưng không bao giờ xuất hiện tại đây.

Sau đó, thi thể nữ sinh cùng nghi phạm trong tình trạng bị thương nghiêm trọng được phát hiện bên trong một ngôi nhà bỏ hoang ở khu vực Bad Freienwalde. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu và điều trị tích cực, nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Thi thể Lisa Tạ, bé gái 13 tuổi người Đức gốc Việt, được tìm thấy vào ngày 8/11 sau 5 ngày mất tích. (Ảnh: Tagesspiegel)

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy “chưa thể xác định rõ nguyên nhân tử vong”. Các hoạt động điều tra bổ sung vẫn đang được triển khai. Đơn vị điều tra án mạng thuộc Sở Cảnh sát Hình sự bang Berlin (LKA) chịu trách nhiệm thụ lý vụ việc.

Nghi phạm được phát hiện tại một ngôi nhà ở Altglietzen, thuộc khu vực Märkisch-Oderland, nơi thi thể Lisa được tìm thấy. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường tại khu vực Bad Freienwalde, người đàn ông này đã tìm cách tự sát. Theo hãng thông tấn Đức DPA, nghi phạm đến từ Berlin, sinh sống tại quận Marzahn, gần khu chung cư nơi cô bé ở.

Người đàn ông 22 tuổi này vốn nằm trong diện theo dõi, điều tra của cơ quan chức năng Berlin. Ngày 9/10, Văn phòng Công tố Berlin cho biết nghi phạm từng bị điều tra từ tháng 1/2025, vì bị tình nghi thu thập và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Đến ngày 10/11, thông tin về việc nghi phạm 22 tuổi có tiền án, tiền sự được công bố. Do người này đã tử vong, cuộc điều tra nhiều khả năng sẽ phải kết thúc theo quy định pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc khó có khả năng diễn ra một phiên tòa hình sự liên quan đến vụ án.

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm có thể đã nhắm đến Lisa một cách ngẫu nhiên và nhiều khả năng hành động một mình. Văn phòng Công tố Berlin cho biết: “ Những kết quả điều tra cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nạn nhân và nghi phạm từng có mối quan hệ quen biết”.