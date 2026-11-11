Thông tin mới nhất về Alice Wang giữa bê bối tình cảm với CEO Nvidia

Người phụ nữ Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với CEO Nvidia Jensen Huang từng nhập cảnh Đài Loan bằng hộ chiếu Hong Kong. Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận thông tin này ngày 11/11, trong bối cảnh vụ việc đang gây xôn xao thế giới.

Theo thông tin từ Cơ quan Di trú Đài Loan (Trung Quốc) công bố ngày 11/11, người phụ nữ được xác định là Alice Huang đã sử dụng hộ chiếu Hong Kong để nhập cảnh vào khu vực này. Giới chức cho biết các cơ quan liên quan của Đài Loan đã nắm được hồ sơ xuất nhập cảnh của người này và đang phối hợp xử lý vụ việc.

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, là cựu lãnh đạo một công ty có trụ sở tại Singapore. Người phụ nữ này bị giới chức Mỹ nghi ngờ làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc trong thời gian có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập Nvidia. Trong khi đó, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra đối với Jensen Huang liên quan đến vụ việc. Đáng chú ý, vị CEO này và Alice Huang không có quan hệ họ hàng, dù cùng mang họ Huang.

Trả lời báo giới ngày 11/11, ông Lin Horng-en, người đứng đầu Cơ quan Di trú Đài Loan, xác nhận Alice Huang từng nhập cảnh bằng hộ chiếu Hong Kong. Ông cho biết: "Chúng tôi đã nắm đầy đủ các hồ sơ và thông tin liên quan. Chúng tôi biết tất cả hồ sơ xuất nhập cảnh của cô ấy".

Theo quy định, người mang hộ chiếu Hong Kong thường có thủ tục nhập cảnh Đài Loan khá thuận lợi. Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan Liu Shyh-fang cũng xác nhận Alice Huang từng có mặt tại khu vực này nhưng hiện đã ra nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết cơ quan chức năng sẽ rà soát lại quy trình kiểm tra trước nhập cảnh, kiểm tra đột xuất trong thời gian lưu trú, phỏng vấn cũng như áp dụng các biện pháp giám sát sau chuyến thăm.

Theo bà Liu, giấy phép nhập cảnh của Alice Huang đã bị thu hồi, đồng nghĩa người phụ nữ này không thể tiếp tục nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó một ngày, 10/11, bà Liu cho biết các cơ quan an ninh quốc gia của Đài Loan (Trung Quốc) đang tích cực điều tra vụ việc.

Đáng chú ý, Alice Huang từng xuất hiện cùng Jensen Huang tại một bữa tiệc tối ở Đài Bắc vào tháng 5/2025. Sự kiện do CEO Nvidia tổ chức tại một nhà hàng Trung Quốc trong khuôn khổ Computex, triển lãm công nghệ lớn hàng đầu Đài Loan. Hình ảnh được ghi lại cho thấy Jensen Huang và một phụ nữ được xác định là Alice Huang giao lưu cùng những người tham dự.

Những hình ảnh tại bữa tiệc năm 2025 hiện được chú ý trở lại trong bối cảnh bê bối tình ái và các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp đang khiến CEO Nvidia đối mặt với cuộc điều tra từ chính hội đồng quản trị công ty.

Nguồn: The Straits Times