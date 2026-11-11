Tình hình hiện tại của “người chồng chung tình đáng thương nhất Trung Quốc": Đang sống giàu sang bên vợ sau ở Úc

Sau khi vợ và 3 con mất trong đám cháy, anh lấy tên tài khoản mạng xã hội là "Vợ con ở thiên đường", xăm hình gia đình lên lưng và liên tục xuất hiện với hình ảnh gục khóc.

Năm 2017, vụ án "người giúp việc phóng hỏa" tại khu chung cư cao cấp Lam Sắc Tiền Giang (Hàng Châu, Trung Quốc) đã làm chấn động dư luận. Thảm kịch cướp đi mạng sống của người vợ Chu Tiểu Trinh cùng ba người con nhỏ.

Lâm Sinh Bân, người may mắn thoát nạn, lập tức trở thành hình mẫu người chồng, người cha đau đớn đến tận cùng. Anh lấy tên tài khoản mạng xã hội là "Vợ con ở thiên đường", xăm hình gia đình lên lưng và liên tục xuất hiện với hình ảnh gục khóc, dường như vĩnh viễn không thể bước qua quá khứ.

Vụ cháy kinh hoàng từng thu hút sự chú ý truyền thông lớn 9 năm trước

Lâm Sinh Bân từng được gọi là “người chồng chung tình đáng thương nhất Trung Quốc"

Lòng trắc ẩn của công chúng dành cho Lâm Sinh Bân đã biến thành sự ủng hộ thương mại to lớn. Thương hiệu thời trang trẻ em "Đồng Trăn Nhất Sinh" do anh ta sáng lập liên tục cháy hàng, các buổi livestream bán hàng đạt doanh thu vượt mốc trăm triệu nhân dân tệ. Cùng với khoản bồi thường khổng lồ thu được sau thương lượng vụ cháy, Lâm Sinh Bân nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng trong mắt cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, bức màn "sâu thẳm nghĩa tình" đã hoàn toàn sụp đổ vào cuối tháng 6/2021. Lâm Sinh Bân bất ngờ công khai việc đã tái hôn và đón con gái nhỏ chào đời. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện ra anh ta và người vợ mới Nhậm Chân Chân - vốn là nhân viên cũ của công ty - đã quen biết từ tháng 4/2017, tức trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn hai tháng.

Dù Lâm Sinh Bân khẳng định đến cuối năm 2019 hai người mới chính thức yêu nhau, nhưng dư luận không khỏi phẫn nộ trước mốc thời gian trùng hợp này. Bố mẹ cố nhà báo Chu Tiểu Trinh sau đó cũng lên tiếng tố giác Lâm Sinh Bân từng ngoại tình, bạo hành gia đình khi con gái họ còn sống, đồng thời quỵt phần tiền bồi thường và tài sản thừa kế mà hai ông bà đáng được hưởng.

Anh bị cha mẹ vợ tố cáo

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội, thương hiệu "Đồng Trăn Nhất Sinh" cùng các công ty liên quan bị giải thể và hoàn toàn xóa bỏ. Toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Lâm Sinh Bân rơi vào trạng thái im lặng, livestream dừng lại và người đàn ông này dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi đời sống công khai tại Trung Quốc.

Những thông tin mới nhất năm 2026 cho thấy Lâm Sinh Bân đã âm thầm đưa Nhậm Chân Chân cùng hai con sang Úc định cư. Cả gia đình hiện sống tại khu vực xa xỉ Mosman thuộc thành phố Sydney - nơi giá trung bình của các căn biệt thự ven biển vượt quá 3 triệu AUD.

Anh được cho là sở hữu biệt thự độc lập có hồ bơi riêng, trong garage luôn có xe sang Mercedes-Benz và BMW. Hai đứa trẻ 5 tuổi và 3 tuổi đang theo học tại các trường tư thục hàng đầu ở địa phương với mức học phí khoảng 50.000 AUD mỗi năm.

Để duy trì cuộc sống giàu có tại nước ngoài, Lâm Sinh Bân mở một công ty thương mại nhỏ chuyên nhập khẩu quần áo nữ từ Trung Quốc để phân phối cho các cửa hàng tại Úc. Hình ảnh “người chồng chung tình đáng thương nhất Trung Quốc" đã biến mất nhưng Lâm Sinh Bân vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng nước này mỗi khi có tin tức mới xuất hiện.

Nguồn: 163