Vì sao mèo luôn kêu "meo meo"?

Các nhà khoa học vừa đưa ra câu trả lời cho các "sen".

Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin này, nhưng chú mèo nhà bạn có thể đang có vài điều không hài lòng về chất lượng dịch vụ mà bạn cung cấp.

Những tiếng gầm gừ, kêu la, hờn dỗi hay meo meo đó có thể không chỉ là cách mèo bày tỏ sự thất vọng với thế giới, mà là hành động cố tình thu hút sự chú ý của bạn để bạn ra tay giải quyết vấn đề giúp chúng.

Nếu trước đây bạn chưa nhận ra thì cũng không sao. Dù sao thì con người vốn nổi tiếng là kém trong việc hiểu những gì các bạn mèo đang cố truyền đạt.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chính thức chỉ ra rằng: trong cuộc sống của mèo, bạn chính là "bộ phận sửa chữa và hỗ trợ".

Các nhà hành vi học động vật tại Đại học São Paulo ở Brazil đã đưa một rắc rối vào cuộc sống của 38 chú mèo và quan sát điều gì sẽ xảy ra khi có hoặc không có chủ nhân của chúng ở đó để giải quyết.

Kết quả là lũ mèo kêu ca nhiều gấp bốn lần khi có sự xuất hiện của những "tay sai" yêu thích của chúng.

"Các kết quả này phù hợp với giả thuyết rằng tiếng meo meo đóng vai trò giao tiếp trong các tương tác giữa mèo và người," các nhà nghiên cứu viết trong bài báo đăng trên tạp chí Animal Behaviour.

Mèo sở hữu một tập hợp kỹ năng giao tiếp phong phú và thường rất tinh tế, nhưng có một kỹ năng đặc biệt hình như đã được mài giũa riêng để đối phó với những "quản gia" con người kém tinh tế hơn — đó chính là tiếng kêu "meo meo".

Chúng ta đã biết từ nhiều thập kỷ nay rằng mèo thường xuyên kêu meo meo và đôi khi rất to khi có mặt con người, nhưng lại tương đối ít khi kêu như vậy trước mặt đồng loại.

Thêm vào đó, mèo hoang kêu meo meo ít hơn nhiều so với mèo nhà, điều này cho thấy hành vi này có liên quan trực tiếp đến sự gần gũi với con người.

Giới khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng tiếng kêu đó nhằm mục đích sai khiến con người làm điều gì đó, thậm chí chúng còn có các kiểu meo meo khác nhau khi đòi ăn, đòi vuốt ve, hoặc đòi mở cửa.

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc gào lên vì bực bội thuần túy với việc quát lên để gọi người đến giải quyết sự việc. Và đây chính là lúc Naila Fukimoto cùng các đồng nghiệp tại Đại học São Paulo xuất hiện với những món đồ ăn vặt.

Các nhà nghiên cứu đã chiêu mộ 38 chú mèo cún mà chủ của chúng cho biết là hay kêu rất nhiều mỗi khi có liên quan đến đồ ăn.

Mỗi chú mèo sau đó được giao một "vấn đề sinh tử" mà chúng không thể tự giải quyết: một món ăn ưa thích được đặt bên trong một hộp nhựa nhỏ có đục lỗ. Những chú mèo có thể ngửi thấy mùi thức ăn, biết rõ nó ở bên trong, nhưng không cách nào lấy ra được bằng năng lực của bản thân.

Chiếc hộp này rõ ràng không được thiết kế cho những đôi móng guốc vuốt sắc nhọn. Chúng cần một công cụ mà chỉ con người mới có: ngón tay cái đối diện.

Các nhà nghiên cứu sau đó quan sát điều gì xảy ra trong vòng một phút dưới hai điều kiện khác nhau: khi có con người ở đó và đang chú ý, hoặc khi không có ai trong phòng.

Nếu có con người ở đó để tiếp nhận khiếu nại, những chú mèo này lập tức trở nên ồn ào.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận tổng cộng 86 tiếng "meo meo" khi có mặt con người, so với con số khiêm tốn là 20 tiếng khi chú mèo ở một mình. Phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ kêu meo meo cao hơn gấp 16 lần khi có con người trong phòng.

Và rõ ràng là chúng đang gào lên về những rắc rối của mình.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi lại những gì lũ mèo làm trong lúc kêu meo meo.

Chúng thường hướng ánh mắt ngây thơ về phía con người, đôi khi nhìn luân phiên giữa "đấng cứu thế" tiềm năng và hộp đồ ăn — một hành động trông hoàn toàn giống như lời khẩn cầu xin hãy làm gì đó để thay đổi tình trạng bất hợp lý hiện tại.

Mèo kêu chính là đang cố giải thích hợp lý rằng tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, nếu không có con người ở đó, chú mèo dành nhiều thời gian hơn để đứng yên và nhìn ra phía cửa.

Điều này cho thấy các chú mèo không chỉ gào lên về sự bất công của thế giới, mà còn điều chỉnh hành vi tùy thuộc vào việc ai có thể xuất hiện để giải quyết vấn đề cho chúng.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa là mèo hiểu một cách có ý thức rằng con người có thể giải quyết rắc rối, hoặc mỗi tiếng meo meo đều là một yêu cầu tự giác. Nhưng nó cho thấy tiếng kêu meo meo không đơn thuần là sự bộc phát cảm xúc vô thức của loài mèo.

"Tính chất hướng tới đối tượng nhận của phần lớn các tiếng meo meo được ghi nhận trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng mèo không chỉ phát ra âm thanh vào không trung mà đang hướng tới một khán giả cụ thể, phù hợp với hành vi phát tín hiệu dành riêng cho đối tượng," các nhà nghiên cứu viết.

Tất nhiên vẫn có một số hạn chế. Nghiên cứu có quy mô tương đối nhỏ và các nhà nghiên cứu đã cố ý chọn những chú mèo vốn đã hay kêu về đồ ăn. Kết quả có thể không áp dụng hoàn toàn chính xác cho những chú mèo thích âm thầm chịu đựng sự bất công.

Mặc dù vậy, đối với bất kỳ ai từng sống chung với những "sang chảnh" lắm chiêu này, kết quả nghiên cứu có lẽ không mấy bất ngờ.

Dù sao thì tất cả chúng ta đều biết mối quan hệ này vốn chỉ một chiều. Và điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Nguồn: Science Alert