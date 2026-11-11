Bé trai 11 tháng ở Mỹ được giải cứu sau 24 giờ mất tích trong rừng, gần 100 người tham gia tìm kiếm

Một bé trai 11 tháng tuổi tại bang Nam Carolina (Mỹ) được lực lượng chức năng giải cứu sau khoảng 24 giờ bị chôn dưới đất trong một chiếc lồng chó.

Theo ABC News, bé Koah Sharpe được tìm thấy vào chiều 10/11 tại một khu rừng thuộc hạt Lexington, bang Nam Carolina, sau khi cảnh sát triển khai chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp. Trước đó, em bé được cho là đã bị cha ruột đưa khỏi nhà mẹ và không rõ tung tích.

Cảnh sát trưởng hạt Lexington, ông Jay Koon, cho biết lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm Koah và cha của em là Michael Comer, 25 tuổi, từ chiều 9/11.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, người mẹ giao con cho Comer trông nom tại nhà trong lúc đi giải quyết công việc cá nhân. Một người trông trẻ khác cũng đang trên đường đến để hỗ trợ chăm sóc em bé. Tuy nhiên, khi người này có mặt, cả Comer và Koah đều đã rời khỏi nhà.

Bé Koah Sharpe, 11 tháng tuổi, được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong một chiếc lồng chó bị chôn dưới đất tại khu rừng ở bang Nam Carolina, Mỹ (Ảnh: News 19)

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát hạt Lexington tổ chức tìm kiếm hai cha con. Đến tối muộn 9/11, lực lượng chức năng phát hiện Comer tại khu vực Batesburg-Leesville, nhưng không tìm thấy Koah đi cùng. Theo ông Koon, người đàn ông này được tìm thấy trong một nhà kho thuộc khuôn viên một ngôi nhà ở Batesburg. Tại thời điểm bị phát hiện, Comer không cung cấp nhiều thông tin về nơi ở của con trai.

Do chưa xác định được tung tích của em bé, nhà chức trách huy động gần 100 người thuộc các lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm. Chiến dịch tập trung vào những khu vực xung quanh nơi người cha được phát hiện và các địa điểm có khả năng liên quan đến hành trình di chuyển của hai cha con.

Chiều 10/11, trong lúc rà soát khu vực gần nơi ở của Comer, đội tìm kiếm phát hiện một khoảng đất có dấu hiệu mới bị xới lên, nằm cách đó khoảng 50 thước (gần 46 m) về phía trong rừng. Đây là manh mối quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định vị trí của em bé.

Khi tiến hành kiểm tra và đào xuống, các thành viên đội tìm kiếm nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên dưới lớp đất. Sau đó, họ phát hiện Koah nằm bên trong một chiếc lồng chó, được đặt trong một thùng gỗ chôn sơ dưới đất. Em bé được quấn trong một chiếc khăn tắm và nhanh chóng được đưa ra ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo cảnh sát trưởng Jay Koon, Koah được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch. Dựa trên những thông tin thu thập được về tung tích và hành trình của người cha, các nhà điều tra ước tính em bé đã bị chôn vùi khoảng 24 giờ trước khi được giải cứu.

Michael Comer, 25 tuổi, cha ruột của bé Koah Sharpe, bị cảnh sát bắt giữ sau khi em bé mất tích và được tìm thấy trong tình trạng bị chôn dưới đất (Ảnh: ABC News)

Ông Koon cho biết chiếc khăn tắm quấn quanh người Koah có thể đã tạo ra một khoảng không khí bên trong nơi em bị chôn, góp phần giúp em duy trì sự sống trong thời gian này. Tuy nhiên, đây mới là nhận định được cảnh sát trưởng đưa ra dựa trên những thông tin ban đầu về hiện trường.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Koah tiếp tục được đội ngũ y tế chăm sóc. Nhà chức trách cho biết em bé đang được theo dõi và các bác sĩ hy vọng em có thể hồi phục hoàn toàn.

Về phía Michael Comer, người đàn ông này ban đầu bị bắt giữ với các cáo buộc trộm cắp và chống lại lệnh bắt giữ. Theo cảnh sát hạt Lexington, cơ quan chức năng đang phối hợp với văn phòng công tố địa phương để xem xét những cáo buộc bổ sung liên quan đến việc em bé mất tích và được tìm thấy trong tình trạng bị chôn dưới đất.

Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra để làm rõ các tình tiết, động cơ cũng như trách nhiệm pháp lý của người cha.

Nguồn: ABC News, New 19