Phát hiện 35 khối bê tông khổng lồ, cao bằng toà nhà 11 tầng, rộng 45 m được đánh chìm xuống đáy biển sâu, công trình dài 6,3 km, trị giá hơn 44 nghìn tỷ đồng dần lộ diện

Italy đang xây dựng đê chắn sóng dài 6,3 km cho cảng Genoa, gồm 35 cấu kiện bê tông cao tương đương tòa nhà 11 tầng, đặt trên nền móng sâu 50 m dưới biển.

Đánh chìm khôi bê tông nặng 15 nghìn tấn

Cảng Genoa, một trong những đầu mối hàng hải quan trọng của Italy, đang được xây dựng tuyến đê chắn sóng mới với quy mô đặc biệt. Điểm đáng chú ý của công trình là 35 cấu kiện bê tông đúc sẵn khổng lồ, được vận chuyển ra biển và đánh chìm xuống vị trí thiết kế để tạo thành phần kết cấu chính của tuyến đê.

Ngày 5/11/2025, cấu kiện mega caisson đầu tiên được lắp đặt ngoài khơi Genoa. Khối bê tông này cao 33 m, dài 67 m và rộng 30 m, tương đương một tòa nhà 11 tầng. Cấu kiện được đặt ở khu vực đáy biển sâu 50 m.

Đây là cấu kiện đầu tiên trong tổng số 35 mega caisson được thiết kế cho khu vực đáy biển sâu nhất của dự án. Các cấu kiện được chế tạo tại khu vực Vado Ligure, sau đó vận chuyển ra vị trí thi công để hạ xuống đáy biển.

Để đưa những khối bê tông có kích thước lớn như vậy xuống biển, nhà thầu sử dụng sà lan bán chìm Tronds Barge 33. Phương tiện này dài 110 m, rộng 45 m và có hệ thống điều khiển cho phép chìm xuống độ sâu 20 m dưới mặt nước. Cơ chế bán chìm giúp tạo điều kiện ổn định hơn trong quá trình chế tạo và hạ thủy cấu kiện.

Một công đoạn khác cũng được thực hiện trực tiếp ngoài khơi là sản xuất bê tông phục vụ việc bịt kín các caisson. Nhà thầu lắp đặt hai trạm trộn trên một sà lan nổi hoạt động cách bờ khoảng 800 m. Sà lan sản xuất bê tông ngay tại công trường vào ban ngày, sau đó quay về cảng vào buổi tối để bổ sung nguyên liệu.

Cuối tháng 7/2026, cấu kiện thứ 27 được lắp đặt, đưa tổng chiều dài phần đê đã hình thành ngoài khơi lên 1.240 m. Đến ngày 31/7/2026, tổng chiều dài này tăng lên khoảng 1.350 m sau khi ba cấu kiện được lắp đặt trong vòng 10 ngày. Một trong những cấu kiện được lắp đặt trong giai đoạn này có chiều dài 67 m, cao hơn 33 m và nặng khoảng 15.000 tấn.

Hơn 1,5 tỷ euro cho công trình dài 6,3 km

Theo thiết kế, đê chắn sóng mới của cảng Genoa có chiều dài tổng cộng khoảng 6,3 km, với phần nền móng được xây dựng ở độ sâu lên tới 50 m dưới mực nước biển. Công trình được chia thành hai giai đoạn, kết hợp xây dựng tuyến đê mới và phá dỡ một phần đê chắn sóng hiện hữu.

Theo thông tin từ chính quyền vùng Liguria, tổng chi phí của dự án vượt 1,5 tỷ euro, tương đương hơn 1,6 tỷ Đô la Mỹ (44,26 nghìn tỷ VNĐ). Khi hoàn thành, công trình sẽ cho phép cảng Genoa tiếp nhận và điều động các tàu container dài tới 450 m, đồng thời tăng khả năng bảo vệ khu vực cảng trước điều kiện thời tiết bất lợi trên biển.

Quy mô vật liệu sử dụng cho công trình cũng rất đáng chú ý. Theo hồ sơ dự án, lượng bê tông dự kiến cho hai giai đoạn A và B lần lượt là 920.000 m3 và 390.000 m3, tương đương tổng cộng khoảng 1,31 triệu m3.

Với hệ số khối lượng 2,4 tấn/m3 được sử dụng trong chính hồ sơ thiết kế, lượng bê tông này tương ứng khoảng 3,14 triệu tấn. Đây là khối lượng dự tính trong hồ sơ thiết kế khả thi, không phải số liệu xác nhận lượng bê tông đã thi công thực tế.

Ngoài bê tông, dự án còn cần khối lượng lớn vật liệu để gia cố nền đáy biển. Tính đến cuối tháng 3/2026, hơn 4,5 triệu tấn sỏi và vật liệu cấp phối đã được đổ xuống khu vực thi công. Hơn 51.000 cột sỏi và 3.870 hệ thống thoát nước cũng được xây dựng nhằm củng cố nền móng trước khi lắp đặt các cấu kiện bê tông.

Sau khi hoàn thành, đê chắn sóng mới sẽ thay đổi khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn của cảng Genoa, đồng thời tăng cường kết nối cảng biển với các hành lang vận tải và logistics của châu Âu.