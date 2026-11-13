Trái đất vừa có thêm một "Mặt trăng" mới

Chào mừng 2026 QQ8!

Thiên thể mang tên 2026 QQ8 lần đầu tiên bị cuốn vào lực hấp dẫn của Trái Đất vào tháng 4 năm 2026.

Theo bài viết của tác giả Sam Gillette đăng ngày 10 tháng 11 năm 2026, Trái Đất hiện đang có một mặt trăng tí hon mới quay xung quanh, nhưng tảng đá không gian nhỏ bé này nhiều khả năng sẽ rời đi vào cuối năm nay.

Được các nhà thiên văn học đặt định danh là 2026 QQ8, tiểu hành tinh này lần đầu tiên bị lực hấp dẫn của Trái Đất giữ lại vào tháng 4 trước khi được nhà thiên văn học người Hungary Kriztián Sárneczky phát hiện vào cuối tháng 8. Thông tin này đã được các tờ The Independent, tạp chí Sky at Night của BBC và AccuWeather đồng loạt đưa tin.

Ảnh minh họa

Chỉ có đường kính khoảng từ 0,9 đến 1,8 mét (tương đương 3 đến 6 feet), tiểu hành tinh được xếp loại là một mặt trăng tạm thời này thường chỉ bay ngang qua gần Trái Đất khoảng một thập kỷ một lần. Theo các báo cáo, quỹ đạo của nó quanh hành tinh của chúng ta dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, trước khi 2026 QQ8 quay trở lại không gian liên hành tinh.

Theo dữ liệu từ AccuWeather, tiểu hành tinh này đã tiến đến điểm gần Trái Đất nhất vào tháng 8 ở khoảng cách khoảng 537.000 km (333.700 dặm). Vì kích thước quá nhỏ bé, mặt trăng tí hon này không thể quan sát được qua các kính thiên văn nghiệp dư và hoàn toàn không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con người. Các nguồn tin cũng cho biết thêm rằng ngay cả khi lao thẳng về phía Trái Đất, tiểu hành tinh này nhiều khả năng cũng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn ngay khi đi vào bầu khí quyển.

Thực tế, tiểu hành tinh 2026 QQ8 không phải là mặt trăng tí hon đầu tiên từng quay quanh Trái Đất. Theo tờ The Independent, thiên thể dạng này được các nhà thiên văn học ghi nhận lần đầu tiên là vào năm 1991. Tạp chí Sky at Night cũng dẫn lời một số nhà thiên văn học nhận định rằng vào bất kỳ thời điểm nào, Trái Đất cũng có thể có tới sáu mặt trăng tí hon đang cùng lúc quay xung quanh mình.

Nguồn: People