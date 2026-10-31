Bí ẩn kỳ lạ nhất của Trái đất chưa ai lý giải được

Vì sao các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích suốt 60 năm qua?

Tại sao Trái Đất lại "đập" cứ sau 26 giây, và tại sao các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích suốt 60 năm qua?

Đây là một ẩn số nằm trong một chuyển động bí ẩn mang tính chu kỳ. Đó có thể là hiện tượng cộng hưởng âm thanh, một nhịp rung đều đặn do năng lượng mặt trời kích hoạt, hoặc một "ngọn hải đăng" tín hiệu đang dẫn đường cho các nhà khoa học bắt đầu cuộc truy tìm kho báu.

Vào đầu những năm 1960, nhà địa chất Jack Oliver lần đầu tiên ghi nhận nhịp đập này, hay còn gọi là hiện tượng "vi địa chấn" (microseism). Thời điểm đó, ông làm việc tại Đài quan sát Địa chất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia; ông nhận ra tín hiệu kỳ lạ này nhưng chưa có trong tay các thiết bị đo đạc hiện đại như ngày nay.

Kể từ đó, giới khoa học đã dành nhiều thời gian lắng nghe nhịp rung và xác định được chính xác vị trí phát ra nó: "một vùng biển thuộc Vịnh Guinea gọi là Bight of Bonny," theo báo Discover.

Ảnh minh họa

Một số nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân khá bình thường. Bên dưới các đại dương, thềm lục địa đóng vai trò như một đê chắn sóng khổng lồ - đó là phần rìa ngoài cùng của mảng lục địa (ví dụ như Bắc Mỹ) trước khi dốc thẳng xuống đồng bằng vực sâu. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết: khi sóng biển xô vào đúng vị trí này trên thềm lục địa ở Vịnh Guinea, nó tạo ra nhịp đập đều đặn kể trên.

Nếu nghe có vẻ vô lý, hãy tưởng tượng đủ loại hình dáng của các chiếc trống, từ trống định âm, trống trầm cho đến trống bongo. Hoàn toàn có khả năng một hình dáng thềm lục địa đặc thù nào đó sẽ đóng vai trò như "mặt trống", tạo ra cú gõ cộng hưởng đủ mạnh để làm rung chuyển cả Trái Đất. Nếu đúng là vậy, chúng ta có lẽ may mắn vì Trái Đất chỉ có duy nhất một "mặt trống" như thế.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khác lại nghi ngờ hung thủ là một ngọn núi lửa nằm ngay gần điểm trọng yếu: "Bởi vì điểm phát ra nhịp đập nằm ở vị trí đáng nghi - ngay sát một ngọn núi lửa trên đảo São Tomé thuộc Vịnh Bight of Bonny," Discover giải thích. Hiện tượng vi địa chấn do núi lửa tương tự cũng đã được ghi nhận rất rõ tại Nhật Bản.

Dù vô số nghiên cứu mới xuất hiện mỗi ngày, nhịp đập bí ẩn này vẫn là lời nhắc nhở rằng hành tinh của chúng ta còn quá nhiều điều chưa biết. Các nhà khoa học từng nghiên cứu và tranh luận về nguồn gốc của nó, nhưng hiện tượng này chưa bao giờ đủ cấp thiết để được dốc sức giải mã. Họ phải dành ưu tiên cho các sự kiện địa chấn nguy hiểm hơn - một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Chẳng hạn vào năm 2020, các nhà địa chấn học đã tranh thủ cơ hội nghiên cứu một Trái Đất "lặng sóng" hơn hẳn khi cả thế giới phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa. Và thú vị thay, sự yên tĩnh địa chấn này cũng tự động lặp lại hằng năm vào những ngày sát lễ Giáng sinh.

Nguồn: Popular Mechanics