Vụ ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang: Chiếc áo da bỗng vướng tai bay vạ gió

Từng là dấu ấn thời trang giúp ông chủ Nvidia nổi bật giữa dàn tỷ phú công nghệ, những chiếc áo khoác da đắt tiền của Jensen Huang nay lại trở thành tâm điểm chế giễu sau bê bối ngoại tình.

Không lâu trước đây, chiếc áo khoác da đen gần như là trang phục không thể thiếu mỗi khi Jensen Huang, nhà sáng lập Nvidia, xuất hiện trước công chúng. Phong cách này được xem là dấu ấn cá nhân của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ, tương tự chiếc áo cổ lọ đen của Steve Jobs.

Tuy nhiên, sau khi bê bối đời tư của Huang bị phanh phui và ông từ chức CEO Nvidia, hình ảnh quen thuộc ấy bất ngờ trở thành đề tài châm biếm.

Business Insider ngày 12/11 đăng bài viết với tiêu đề "Jensen Huang's leather jackets used to be cool. Now they're a punchline" (Áo khoác da của Jensen Huang từng rất ngầu. Giờ chúng trở thành trò cười).

Theo tác giả Katie Notopoulos, trước đây, những chiếc áo da tạo cho Huang vẻ ngoài phong cách, trẻ trung và có phần nổi loạn. Chúng cũng giúp ông khác biệt với hình ảnh thường thấy ở các lãnh đạo công nghệ: áo cổ lọ của Steve Jobs, áo phông của Mark Zuckerberg hay áo khoác kỹ thuật của giới công nghệ Silicon Valley.

Jensen Huang, nhà sáng lập Nvidia gặp bê bối vì ngoại tình. Ảnh: Reuters

Business Insider nhận xét phong cách của Huang kết hợp được sự thời trang và tính thực dụng. Ông không cần dành nhiều thời gian lựa chọn trang phục mỗi ngày, nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện của Nvidia.

Huang từng chia sẻ rằng vợ và con gái thường mua áo khoác cho mình, bởi ông không thích tự đi mua sắm. Theo CNN, ông sở hữu khoảng 30-40 chiếc áo khoác da và từng giải thích việc mặc trang phục quen thuộc giúp giảm bớt những quyết định không cần thiết.

"Black is the absence of choice" (Màu đen là sự lựa chọn không cần phải lựa chọn), Huang từng nói trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Chiếc áo 9.000 USD và những lời chế giễu

Câu chuyện về phong cách của Huang trở nên đặc biệt thu hút sau khi truyền thông đưa tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

Trong bài viết đăng ngày 10/11, Emma Childs của tạp chí The Cut thậm chí đặt tiêu đề: "Jensen Huang's Leather Jackets Confessed Before He Did" (Những chiếc áo khoác da của Jensen Huang đã "thú nhận" trước cả ông).

Tác giả lấy chiếc áo khoác mô tô bằng da trị giá khoảng 9.000 USD làm trọng tâm để châm biếm ông.

Childs cho rằng chiếc áo da đắt tiền không còn đơn thuần là trang phục của một lãnh đạo công nghệ. Trong bối cảnh bê bối đời tư, nó bị gắn với hình ảnh một người đàn ông đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên.

Bài viết cũng nhắc lại việc Huang từng nói vợ và con gái lựa chọn quần áo cho mình. Tác giả đặt câu hỏi về lời giải thích này, đồng thời đề cập đến bộ sưu tập áo khoác da hàng hiệu của ông.

Trong khi đó, cây bút Anand Giridharadas của The New York Times đăng bài bình luận với tiêu đề "Jensen Huang Betrayed the Leather Jacket Community" (Jensen Huang phản bội cộng đồng những người yêu áo khoác da).

Với giọng điệu hài hước, tác giả tự đặt mình vào vị trí những người đàn ông trung niên yêu thích áo khoác da, từ các nhạc sĩ đã qua thời đỉnh cao đến những người muốn duy trì hình ảnh phong trần. Ông đặt câu hỏi liệu chiếc áo da đắt tiền có đang trở thành biểu tượng mới của một người đàn ông trung niên dễ bị cuốn vào những lời tán tỉnh hay không.

Những chiếc áo da là trang phục gắn liền với Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Bài bình luận này cũng được Business Insider dẫn lại khi tổng hợp phản ứng của truyền thông và cộng đồng mạng.

Không chỉ hai tờ báo trên, cây bút Shane O'Neill của The Washington Post ngày 12/11 cũng đăng bài "Jensen Huang's leather jackets are juvenile delinquent drag" (Áo khoác da của Jensen Huang mang dáng dấp phong cách nổi loạn của tuổi trẻ).

O'Neill cho rằng những chiếc áo da đen vốn gắn liền với hình ảnh của Huang giờ khiến người ta liên tưởng đến một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Tác giả cũng nhắc đến những chiếc áo mô tô tối giản mà ông thường mặc từ đầu những năm 2010, cùng chiếc áo Tom Ford dập vân da thằn lằn có giá bán lẻ khoảng 9.000 USD.

Một chiếc áo Tom Ford khác từng được Huang mặc và ký tên đã được Sotheby's bán đấu giá từ thiện với giá 960.000 USD hồi tháng 7, cao hơn rất nhiều so với mức ước tính ban đầu 40.000-60.000 USD. Theo Fast Company, danh mục đấu giá mô tả đây là trang phục gắn với những dấu mốc quan trọng của ngành công nghệ hiện đại, đồng thời trở thành biểu tượng cho phong cách lãnh đạo của Huang.

Bức ảnh áo da Saint Laurent gây sốt nhưng là ảnh giả

Một diễn biến khác khiến câu chuyện về chiếc áo da của Huang lan rộng là bức ảnh ông mặc áo khoác mô tô Saint Laurent màu đen, đính hàng loạt đinh tán bạc.

Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều người nhận định đây là thiết kế lưu trữ của nhà thiết kế Hedi Slimane, người từng giữ vị trí giám đốc sáng tạo Saint Laurent giai đoạn 2012-2016.

Tuy nhiên, CNN Style ngày 10/11 xác nhận bức ảnh không có thật. Người phát ngôn Nvidia nói với CNN rằng những hình ảnh này là giả.

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Theo CNN, bức ảnh được chỉnh sửa từ một hình ảnh thật chụp Huang tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul hồi tháng 6. Công cụ AI đã được sử dụng để thay đổi trang phục của ông.

Tạp chí Vanity Fair cũng đăng bài đính chính ngày 11/11 với tiêu đề "Jensen Huang Did: Have an Ill-Advised Affair. He Did Not: Wear Vintage Saint Laurent" (Jensen Huang có ngoại tình, nhưng không mặc chiếc áo Saint Laurent cổ điển đang lan truyền).

Tác giả José Criales-Unzueta cho biết bức ảnh giả được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng thời trang, khiến nhiều người tin rằng Huang đã xuất hiện với chiếc áo Saint Laurent đặc biệt này sau khi bê bối đời tư bị công khai.

Một bình luận trên mạng xã hội Instagram, được CNN dẫn lại, gọi Huang là người đầu tiên trong lịch sử có thể khiến chiếc áo Hedi Slimane cổ điển trở nên mất sức hút.

Tạp chí Esquire cũng dành bài viết ngày 12/11 để phân tích câu chuyện chiếc áo khoác Saint Laurent giả, cho rằng hình ảnh này lan truyền bởi nó phù hợp với phong cách áo da vốn gắn liền với Huang.

Trong bài viết trên Fast Company ngày 12/11, nhà báo Rob Walker nhận xét hình ảnh cá nhân được Huang xây dựng trong nhiều năm giờ có thể trở thành bất lợi đối với chính ông. Những chiếc áo da từng đại diện cho phong cách riêng, sự tự tin và hình ảnh một lãnh đạo công nghệ khác biệt nay lại bị gắn với những lời chế giễu.

Theo Business Insider, trên mạng xã hội, một số người còn đùa rằng Huang nên phải giao nộp chiếc áo khoác da giống như một cảnh sát bị đình chỉ phải trả lại phù hiệu và súng.

Từ dấu ấn thời trang giúp nhận diện một tỷ phú công nghệ, chiếc áo khoác da của Jensen Huang đang trở thành chất liệu cho hàng loạt bài bình luận và trò đùa trên truyền thông phương Tây.