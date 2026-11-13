Kín bưng đời tư nhưng nhìn những chi tiết này vẫn thấy được, người phụ nữ vừa thay Jensen Huang làm CEO Nvidia dạy con quá đỉnh!

Giữa tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu sau thông tin đảm nhận vị trí CEO tạm quyền tại Nvidia thay thế Jensen Huang, cuộc sống gia đình kín tiếng và cách nuôi dạy hai con trai của bà Colette Kress mang đến nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm cho các bậc phụ huynh hiện đại.

Trong thế giới công nghệ đầy biến động, Colette Kress từ lâu đã được biết đến như một "nữ tướng" tài chính bản lĩnh, người góp phần quan trọng đưa Nvidia từ một công ty chuyên về card đồ họa trở thành gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Vào tháng 11/2026, cái tên Colette Kress một lần nữa trở thành tâm điểm khi các nguồn tin quốc tế đồng loạt nhắc tới việc bà được bổ nhiệm vào vị trí CEO tạm quyền của Nvidia sau sự rời đi của Jensen Huang.

Đằng sau bản lĩnh của một nhà điều hành ở đỉnh cao quyền lực là một người mẹ của hai cậu con trai trưởng thành: David Kress Jr. và Matthew Kress. Dù gần như không bao giờ lên báo chia sẻ "bí quyết" làm cha mẹ, nhưng nhìn vào hành trình khôn lớn của hai người con và những lát cắt hiếm hoi về đời tư của gia đình bà, có thể thấy rõ một triết lý giáo dục tỉnh táo, tôn trọng và đầy tinh tế.

Lắng nghe thế giới của con, thay vì áp đặt định kiến người lớn

Một trong những câu chuyện thú vị nhất gắn liền với sự nghiệp của Colette Kress lại bắt nguồn từ chính phòng chơi game của các con. Năm 2013, khi đang giữ vị trí cấp cao tại Cisco, bà Kress đứng trước lời mời gia nhập Nvidia, một quyết định mang tính bước ngoặt.

Vào thời điểm đó, hai cậu con trai của bà đều là những người hâm mộ trò chơi điện tử. Chính niềm đam mê này giúp hai cậu bé nhận ra sức mạnh vượt trội từ công nghệ xử lý đồ họa của Nvidia. Khi mẹ chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp mới, cả hai đã hào hứng cổ vũ bà nhận lời. Sự phấn khích và góc nhìn từ trải nghiệm thực tế của các con đã trở thành một chất xúc tác đặc biệt, giúp Nvidia trở nên gần gũi và thuyết phục hơn trong mắt bà Kress.

Câu chuyện nhỏ này phản ánh một nguyên tắc giáo dục quan trọng: cha mẹ sẵn sàng bước vào thế giới của con. Thay vì gạt đi sở thích chơi game hay xem nhẹ ý kiến của trẻ nhỏ, bà Kress đã trò chuyện, lắng nghe và coi trọng góc nhìn của các con như những người bạn đồng hành thực thụ. Khi tiếng nói của trẻ được tôn trọng trong gia đình, sự kết nối giữa hai thế hệ được hình thành một cách tự nhiên, không khoảng cách.

CEO Colette Kress

Bệ phóng từ cha mẹ không phải là chiếc khuôn đúc sẵn

Cả Colette Kress và chồng bà - ông David L. Kress, một cựu giám đốc điều hành của Microsoft đều là những gương mặt kỳ cựu trong ngành công nghệ và tài chính doanh nghiệp. Với nền tảng gia đình như vậy, nhiều người dễ hình dung hai người con trai sẽ được định hướng đi theo con đường kinh doanh hoặc công nghệ bài bản từ sớm.

Thực tế, vợ chồng bà Kress để các con tự do phát triển theo thế mạnh riêng. Người con cả, David Kress Jr., chọn theo đuổi ngành kỹ thuật tại Đại học Nam California (USC) và từng có thời gian thực tập tại Nvidia để cọ xát thực tế. Trong khi đó, cậu con út Matthew Kress lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: theo đuổi golf đỉnh cao ở cấp độ đại học. Gia nhập đội tuyển golf nam Florida Gators của Đại học Florida từ năm 2021, Matthew cùng đồng đội giành chức vô địch giải Southeastern Conference năm 2023 và duy trì phong độ thi đấu suốt những năm đại học.

Sự khác biệt trong lựa chọn của David và Matthew cho thấy gia đình bà Kress không dùng thành công của cha mẹ làm thước đo duy nhất cho con cái. Họ tạo ra một môi trường đủ vững vàng để con tự khám phá bản thân, chấp nhận sự khác biệt giữa hai anh em và ủng hộ từng lộ trình riêng biệt.

Kỷ luật đi đôi với tự chủ

Dù tôn trọng đam mê cá nhân của con, cách giáo dục của nữ lãnh đạo tài chính kỳ cựu vẫn mang đậm dấu ấn của tính kỷ luật và sự cân bằng. Điều này thể hiện rõ qua hành trình của cậu út Matthew Kress.

Thi đấu trong một liên đoàn thể thao đại học khắt khe bậc nhất nước Mỹ đòi hỏi quỹ thời gian tập luyện dày đặc, nhưng Matthew không hề lơ là việc học. Anh được vinh danh với danh hiệu All-America Scholar (Học giả Toàn Mỹ) – phần thưởng dành cho những vận động viên sinh viên duy trì được thành tích học thuật xuất sắc song song với phong độ thi đấu đỉnh cao.

Thành quả này không đến từ sự thúc ép nhất thời, mà là kết quả của thói quen tự quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm được rèn giũa từ gia đình, những phẩm chất vốn làm nên thương hiệu của Colette Kress trên thương trường.

Giữ vùng an toàn cho con trước ánh hào quang của cha mẹ

Khác với xu hướng chia sẻ đời sống gia đình lên mạng xã hội của không ít doanh nhân hiện đại, Colette Kress thiết lập một ranh giới rạch ròi giữa công việc và cuộc sống riêng. Suốt hơn một thập kỷ giữ vị trí trọng yếu tại tập đoàn nghìn tỷ đô, bà hầu như không đưa hình ảnh hay câu chuyện của các con lên truyền thông.

Nhờ sự kín tiếng chủ động này, cả David Jr. và Matthew đều có cơ hội trưởng thành như những người trẻ bình thường, không phải gánh trên vai áp lực vô hình từ chiếc bóng quá lớn của cha mẹ. Những dấu ấn mà hai anh em đạt được, từ giảng đường kỹ thuật đến sân golf đại học, đều mang đậm nỗ lực cá nhân thay vì gắn liền với danh xưng "con của lãnh đạo Nvidia".

Nhìn từ câu chuyện của gia đình Colette Kress, có thể thấy quyền lực lớn nhất của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái không nằm ở việc vạch sẵn một con đường trải hoa hồng, mà ở việc tạo ra một không gian đủ tôn trọng để con được là chính mình, đủ kỷ luật để con tự đứng vững và đủ bình yên để con trưởng thành theo cách tự nhiên nhất.