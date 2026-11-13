Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý đề xuất mới nhất

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, trong đó dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư.

Đồng thời, cơ quan này đề xuất quỹ BHYT thanh toán từ 30% đến 70% chi phí một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, góp phần giảm gánh nặng tài chính và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh.

Giảm gánh nặng chi phí điều trị ung thư

Ung thư không chỉ là thách thức lớn đối với y học mà còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Đối với mỗi người bệnh, bên cạnh những tổn thất về sức khỏe, chi phí điều trị kéo dài còn tạo áp lực lớn đối với kinh tế gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị Ung thư quốc gia với chủ đề "Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập", diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 05 và 06/11/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết, những năm qua, lĩnh vực ung thư tại Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, các kỹ thuật hiện đại như chẩn đoán phân tử, giải trình tự gen, điều trị đích, liệu pháp miễn dịch, xạ trị tiên tiến và y học chính xác ngày càng được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện cơ hội sống cho người bệnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, sự chênh lệch về năng lực điều trị giữa các tuyến, cùng chi phí cao của nhiều phương pháp điều trị mới vẫn là những thách thức đáng kể. Trong đó, khả năng tiếp cận các loại thuốc tiên tiến của người bệnh có thẻ BHYT là vấn đề cần được quan tâm.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, việc phát triển các phương pháp điều trị hiện đại cần đi đôi với đổi mới quản trị, hoàn thiện chính sách tài chính y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh. Việc sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế cần dựa trên bằng chứng khoa học, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối nguồn lực. Mỗi khoản chi từ ngân sách nhà nước, quỹ BHYT và tiền túi của người dân phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích.

Từ yêu cầu đó, việc mở rộng danh mục thuốc BHYT thanh toán, nhất là các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí điều trị, hạn chế tình trạng người bệnh phải từ bỏ hoặc gián đoạn phác đồ do khó khăn kinh tế.

Dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư vào danh mục BHYT

Thông tin tại hội nghị, GS, TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết Bộ Y tế đang đề xuất quỹ BHYT thanh toán từ 30% đến 70% chi phí một số thuốc điều trị ung thư mới, trong đó có thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch. Nếu được triển khai, chính sách này sẽ giúp người bệnh giảm đáng kể chi phí điều trị, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận các loại thuốc tiên tiến.

Theo GS, TS Lê Văn Quảng, nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư đã mang lại triển vọng tích cực, đặc biệt đối với các trường hợp bệnh ở giai đoạn tiến triển. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị thường đi kèm chi phí lớn. Chẳng hạn, với ung thư tụy giai đoạn muộn, một số phương pháp mới có thể giúp kéo dài thời gian sống gấp 2-3 lần so với trước đây, nhưng chi phí của các loại thuốc thế hệ mới rất cao. Một loại thuốc mới nhất được phê duyệt tại Mỹ có chi phí khoảng 500.000 USD cho một liệu trình điều trị.

Theo Vụ BHYT (Bộ Y tế), ban soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo thông tư quy định danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, thay thế thông tư hiện hành đã ban hành gần 10 năm. Dự thảo dự kiến bổ sung 84 thuốc mới, gồm thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Đáng chú ý, trong số này có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm 35,7% tổng số thuốc dự kiến bổ sung. Đây cũng là nhóm có số lượng thuốc được đề xuất bổ sung nhiều nhất, bao gồm các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và thuốc điều trị miễn dịch.

Việc cập nhật danh mục thuốc BHYT được kỳ vọng sẽ từng bước đưa các thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người bệnh. Bởi trên thực tế, chi phí một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới có thể lên tới 30-100 triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận thuốc mới, ngành y tế cũng chú trọng chuẩn hóa hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã công bố hướng dẫn điều trị đối với ba bệnh ung thư phổ biến. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 10 loại ung thư thường gặp tại Việt Nam trong năm 2027, trong đó có ung thư phổi, gan, đại trực tràng, dạ dày, tuyến giáp và ung thư vú.

Việc kết hợp cập nhật danh mục thuốc BHYT, chuẩn hóa phác đồ điều trị và nâng cao năng lực chuyên môn được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư. Trong đó, chính sách BHYT đóng vai trò quan trọng tiếp tục phát huy vai trò chia sẻ rủi ro tài chính, bảo đảm người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học, đồng thời sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn lực của quỹ.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam