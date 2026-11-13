Công nghệ 3D của Samsung biến hàng chờ tại Everland thành trải nghiệm check-in độc đáo

Khi du khách xếp hàng chờ tham gia "Safari World: The Wild" tại Everland – công viên chủ đề lớn nhất Hàn Quốc nằm ở Yongin, tỉnh Gyeonggi – một trải nghiệm bất ngờ đã khiến khoảng thời gian chờ đợi trở thành phần mở rộng của chính chuyến phiêu lưu safari.

Trên màn hình hiển thị với tỷ lệ chân thực như ngoài đời, những chú hổ và sư tử sống động như thể sắp lao ra khỏi màn hình và tiến thẳng vào khu vực xếp hàng, mang đến cảm giác phấn khích ngay cả trước khi hành trình bắt đầu.

Mới đây, Samsung Electronics đã lắp đặt màn hình 3D Spatial Signage tại khu Safari World vừa được cải tạo của Everland, mở ra một chiều không gian mới cho trải nghiệm tham quan. Được vận hành bằng công nghệ 3D Plate độc quyền của Samsung, màn hình mang lại chiều sâu và độ chân thực ấn tượng mà không cần sử dụng kính 3D – tất cả được tích hợp trong thiết kế mỏng chỉ 52 mm.

Công nghệ Spatial Signage của Samsung biến khoảng thời gian chờ tại Everland thành một phần thú vị trong hành trình khám phá safari, với hình ảnh 3D sống động như thật, đưa du khách đến gần hơn với thế giới động vật hoang dã ngay trước mắt.

Spatial Signage được lắp đặt tại khu vực chờ của Safari World ở Everland

Spatial Signage mở màn cho chuyến phiêu lưu safari

Trước khi chuyến safari bắt đầu, du khách đã được chào đón bởi hình ảnh động vật sống động trên Spatial Signage. Chuyển động chân thực cùng hiệu ứng 3D "xuyên màn hình" giúp tăng cảm giác nhập vai, khơi gợi sự háo hức cho chuyến phiêu lưu phía trước.

Spatial Signage tăng cảm giác mong chờ với hình ảnh 3D không cần kính sống động.

Bà Jiyeon Bae, lãnh đạo đội ngũ Partnership & Alliance, Bộ phận Kinh doanh Resort thuộc Samsung C&T, cho biết. "Sau khi Safari World được tái khai trương như một không gian sinh thái mới với tiêu chuẩn phúc lợi động vật được nâng cao, chúng tôi muốn kết nối mọi điểm chạm trong hành trình trải nghiệm của khách – từ khu vực vào cổng, hàng chờ cho đến chuyến xe safari – dưới cùng một chủ đề xuyên suốt. Chúng tôi nhận thấy Spatial Signage là giải pháp hiệu quả nhất để dẫn dắt du khách bước vào thế giới safari."

"Để tái hiện bầu không khí của một chuyến thám hiểm hoang dã, chúng tôi đã lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật động vật cỡ lớn với kích thước như thật của gấu, sư tử và hổ dọc theo khu vực xếp hàng. Việc mở rộng trải nghiệm thị giác này bằng Spatial Signage - giúp các loài động vật trở nên sống động hơn với chiều sâu ấn tượng - đã góp phần nâng cao cảm giác nhập vai cho du khách.", bà Bae chia sẻ.

Dù sở hữu kích thước lớn tới 85 inch, màn hình vẫn mang lại sự linh hoạt đáng kể trong lắp đặt. "Dựa trên đặc điểm của khu vực chờ, chúng tôi đã thiết kế khung tùy chỉnh để hòa hợp tự nhiên với không gian Safari World," bà Bae nói. "Điều này cho phép màn hình xuất hiện một cách liền mạch trong khu vực xếp hàng mà không phá vỡ tổng thể môi trường xung quanh."

Theo bà Bae, việc trẻ nhỏ dừng lại để ngắm nhìn các loài động vật trên màn hình cho thấy Spatial Signage đã mang đến yếu tố giải trí độc đáo cho khu vực chờ.

"Spatial Signage còn đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng sự mong đợi khi cho du khách xem trước các loài động vật mà họ sắp gặp trước khi lên xe safari," bà Bae cho biết. "Khi những đứa trẻ bất ngờ dừng lại sau khi nhìn thấy hình ảnh gấu hay sư tử trên màn hình, đôi mắt các em thường sáng lên đầy phấn khích. Điều đó cho thấy trải nghiệm nhập vai từ nội dung hiển thị thực sự tạo được sự kết nối với khách tham quan."

Biến thời gian chờ thành trải nghiệm 3D đầy cuốn hút

Du khách tại hiện trường đã phản hồi rất tích cực. Đặc biệt, trải nghiệm 3D đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí tại khu vực chờ, khiến nơi đây không còn đơn thuần là nơi xếp hàng. Thay vì chỉ xem màn hình, nhiều người tương tác với các loài động vật, chụp ảnh và xem chính khoảng thời gian chờ đợi như một phần của trải nghiệm giải trí.

Du khách chụp ảnh cùng các loài động vật trên Spatial Signage, biến thời gian chờ thành một phần của hành trình trải nghiệm tổng thể.

Một du khách đi cùng gia đình chia sẻ: "Cảm giác như những con vật thật đang chuyển động ngay trước mắt chúng tôi. Việc chụp ảnh cùng các con trong lúc chờ khiến thời gian trôi qua rất nhanh." Người này nói thêm: "Thấy bọn trẻ hào hứng ngay cả trước khi gặp các con vật thật khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều." Các học sinh tham gia chuyến dã ngoại cũng tỏ ra ấn tượng không kém. "Em cứ nghĩ phải đeo kính mới xem được 3D, nhưng lúc con hổ như lao ra khỏi màn hình thì thật sự rất bất ngờ," một học sinh cho biết.

Du khách nhận xét chuyển động của các loài động vật trên màn hình sống động như thật.

"Màn hình giúp chúng tôi càng háo hức hơn trước khi gặp các loài động vật hoang dã thực sự," một cặp đôi đang xếp hàng chia sẻ. "Cảm giác như chúng tôi đã bước vào safari ngay cả trước khi lên xe." Một nhóm du khách quốc tế đến Hàn Quốc cũng cho biết: "Những chú hổ, sư tử và gấu hiện lên sống động như thật. Điều đó khiến thời gian chờ trở nên thú vị hơn rất nhiều và giúp tâm trạng mọi người thêm hào hứng trước khi bắt đầu hành trình safari."

Khi công nghệ kết nối với không gian - Một giao diện trải nghiệm mới

Ông Jin, CEO của Klleon – đơn vị phát triển nội dung – nhấn mạnh vai trò của Spatial Signage như một giao diện sáng tạo giúp du khách trực tiếp cảm nhận không gian xung quanh.

"Spatial Signage không chỉ đơn thuần truyền tải thông tin - mà còn đóng vai trò như một giao diện không gian, cho phép du khách trực tiếp cảm nhận nơi họ đang ghé thăm," ông SeungHyuk Jin, CEO của Klleon - công ty phụ trách phát triển nội dung cho Spatial Signage tại Safari World - cho biết. "Chúng tôi tập trung tái hiện chuyển động tự nhiên của các loài động vật và tạo chiều sâu không gian để du khách ngay lập tức hòa mình vào thế giới safari ngay trong lúc xếp hàng."

Tại Safari World của Everland, Samsung Spatial Signage góp phần định hình bản sắc không gian và mang đến một lớp trải nghiệm nhập vai mới trong hành trình tham quan của du khách. Với những đổi mới như Spatial Signage, Samsung tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn mới cho các trải nghiệm hiển thị sống động và tương tác cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.