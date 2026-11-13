CSGT đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 2/11 đến ngày 8/11.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải thông báo phạt nguội các trường hợp vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông. Danh sách được ghi nhận từ ngày 2/11 đến ngày 8/11, với 376 lượt phương tiện vi phạm.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 8 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 02 phương tiện xe mô tô; 06 phương tiện xe ô tô.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Qua tuần tra kiểm soát, cơ quan Công an ghi nhận 323 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 120 phương tiện xe ô tô; 203 phương tiện xe mô tô.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động đã phát hiện 18 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, bao gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Qua tuần tra kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 27 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Công an cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Tại thông báo này, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên công bố lần này, lỗi vi phạm được phát hiện nhiều nhất là người điều khiển xe máy, ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.