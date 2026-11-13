Một lần bị CSGT dừng xe, tài xế ô tô ở Bắc Ninh đối mặt mức phạt dự kiến 34 triệu đồng vì 3 lỗi nhiều người dễ mắc

Bị Cảnh sát giao thông dừng xe vì chạy quá tốc độ 12 km/h, nam tài xế tiếp tục bị phát hiện phương tiện đã hết hạn kiểm định 4 tháng. Đáng chú ý, giấy phép lái xe của người này cũng được xác định đã hết hạn khoảng 5-6 tháng nhưng chưa xuất trình được.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 11/11/2026, tại Km15+100 Quốc lộ 1, thuộc phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh, Tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một ô tô có dấu hiệu vi phạm tốc độ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế N. (sinh năm 1991, trú tại phường Cảnh Thụy, thành phố Bắc Ninh) điều khiển xe với tốc độ 62 km/h. Trong khi đó, đoạn đường này nằm trong khu vực đông dân cư, có tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Như vậy, người điều khiển phương tiện đã chạy quá tốc độ quy định 12 km/h.

Tài xế ô tô bị phát hiện chạy quá tốc độ 12 km/h, phương tiện hết hạn kiểm định 4 tháng. (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan, tổ công tác tiếp tục phát hiện phương tiện có vấn đề về thời hạn kiểm định. Cụ thể, tem kiểm định của chiếc ô tô đã hết hạn 4 tháng nhưng phương tiện vẫn được đưa vào lưu thông.

Chưa dừng lại ở đó, khi được yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, tài xế N. không thể cung cấp giấy tờ này. Người điều khiển phương tiện trình bày giấy phép lái xe đã hết hạn khoảng 5-6 tháng và hiện không tìm thấy.

Như vậy, ngoài lỗi chạy quá tốc độ, tài xế còn để phương tiện hết hạn kiểm định và chưa xuất trình được giấy phép lái xe hợp lệ. Đây là những vấn đề có thể dẫn đến các mức xử phạt riêng theo quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, tình trạng giấy phép lái xe của tài xế hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để xác định chính xác hành vi vi phạm và áp dụng mức xử lý tương ứng.

Sau khi ghi nhận các vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định. Theo thông tin ban đầu, tổng mức tiền phạt dự kiến có thể lên tới 34 triệu đồng, tùy thuộc vào kết quả xác minh và việc xác định đầy đủ các hành vi vi phạm. Đây chưa phải mức phạt cuối cùng được cơ quan chức năng công bố.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi cả 3 vấn đề được phát hiện đều liên quan trực tiếp đến những điều kiện cơ bản khi tham gia giao thông: chấp hành tốc độ, bảo đảm phương tiện còn thời hạn kiểm định và sử dụng giấy phép lái xe hợp lệ.

Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ có thể dễ dàng được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc hoạt động tuần tra của Cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, việc để giấy chứng nhận kiểm định hết hạn hoặc không theo dõi thời hạn giấy phép lái xe lại là những sai sót mà chủ phương tiện có thể chủ động phòng tránh nếu thường xuyên kiểm tra giấy tờ.

Đối với ô tô, đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà còn nhằm đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Khi giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực, chủ xe cần thực hiện kiểm định lại theo quy định trước khi tiếp tục sử dụng phương tiện.

Tương tự, người điều khiển phương tiện cũng cần chủ động theo dõi thời hạn giấy phép lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc gia hạn khi cần thiết. Việc để giấy phép hết hạn có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý và phát sinh chi phí xử phạt khi bị kiểm tra.

Nguồn: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh