Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng thực hiện và xác thực giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Các đối tượng đăng tin tuyển dụng với mức lương khoảng 1.000 USD/tháng, yêu cầu người tìm việc mở nhiều tài khoản ngân hàng và xác thực khuôn mặt để chuyển tiền. Công an cảnh báo, việc đứng tên tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền theo chỉ đạo của người khác có thể khiến người dân vướng vào các hoạt động phạm pháp.

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để tuyển dụng, lôi kéo mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động rửa tiền.

Đáng chú ý, những người được tuyển không chỉ phải mở tài khoản và giao cho người khác sử dụng mà còn trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và chuyển tiền theo chỉ đạo.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba người gồm Châu Quốc Việt (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Cà Mau), Trần Tuấn Hải (sinh năm 1983, trú tại TP.HCM) và Huỳnh Văn Long (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tổ chức thành lập công ty, điều hành một trang web đánh bạc trực tuyến tại khu vực Bavet, Campuchia. Người tham gia phải đăng ký tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng, số điện thoại cá nhân.

Để tiếp nhận và luân chuyển tiền, các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời mời gọi như việc nhẹ, không cần kinh nghiệm, thu nhập cao, mức lương khoảng 1.000 USD/tháng.

Thực chất, mục đích là lôi kéo người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân rồi giao cho các đối tượng sử dụng. Khi tiền từ hoạt động đánh bạc được chuyển vào các tài khoản này, người đứng tên phải trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực giao dịch và chuyển tiền theo chỉ đạo. Việc sử dụng nhiều tài khoản đứng tên những người khác nhau tạo ra các giao dịch luân chuyển phức tạp, gây khó khăn cho quá trình truy vết và xác định nguồn gốc dòng tiền.

Trước đó, ngày 18/10, Bộ Công an cũng đăng tải cảnh báo về việc lợi dụng chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ, lương cao để thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Cảnh báo được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự ngày 16/10, khởi tố hai bị can Phạm Thị Miên (sinh năm 1993) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000) về tội rửa tiền, cùng ba bị can khác về hành vi đánh bạc.

Theo đó, các đối tượng thường tiếp cận người có nhu cầu tìm việc qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, đưa ra lời mời làm việc với thu nhập hấp dẫn nhưng yêu cầu đơn giản. Sau đó, người được tuyển có thể bị yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, tài khoản thư điện tử hoặc trực tiếp xác thực sinh trắc học cho các giao dịch chuyển tiền. Một số trường hợp, việc giao tài khoản được che đậy dưới hình thức cho thuê, cho mượn hoặc nhận tiền công để thực hiện giao dịch hộ.

Đáng lưu ý, khi những tài khoản này được sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp, người đứng tên có nguy cơ bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và trách nhiệm liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời tuyển dụng có thu nhập cao nhưng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Đồng thời, không đứng tên hộ thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền khi chưa rõ mục đích và nguồn gốc giao dịch.

Đáng chú ý, khi tài khoản bất ngờ nhận tiền từ người lạ hoặc phát sinh giao dịch bất thường, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển tiếp số tiền đó. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Những người từng cho thuê, cho mượn tài khoản cũng được khuyến nghị chủ động rà soát giao dịch, lưu giữ tài liệu liên quan và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.