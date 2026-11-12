Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 69,8 triệu đồng của Nguyễn Thị Kim Chi SN 1985

Sau khi chuyển khoản nhầm 69,8 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Kim Chi đã được Công an xã Đất Nhau, thành phố Đồng Nai, hỗ trợ giải quyết vụ việc và nhận lại số tiền.

Ngày 27/10/2026, chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai), đại diện Công ty TNHH Tổng hợp Kim Chi Cao Nguyên, không may chuyển nhầm 69,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của người khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Chi đã đến Công an xã Đak Nhau trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách nhận lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đak Nhau đã hướng dẫn chị Chi thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình, lực lượng công an đã hỗ trợ chị Chi nhận lại đầy đủ số tiền 69,8 triệu đồng.

Công an xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ chị Chi nhận lại số tiền 69,8 triệu đồng.

Ngày 28/10/2026, sau khi nhận lại tiền, chị Chi đã viết thư gửi Công an xã Đak Nhau, bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm, tận tình hỗ trợ mình trong quá trình giải quyết sự việc.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Công an xã Đak Nhau không chỉ giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp không may chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an Thành phố Đồng Nai)