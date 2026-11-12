Khám xét nơi ở của “Cậu Tuấn Cửa Ông”, thu giữ 22 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank... trị giá 31 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” vì bị cáo buộc lợi dụng hoạt động xem tử vi, gieo rắc nỗi sợ hãi để trục lợi, đồng thời thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng và 10 khẩu súng tự chế.

Ngày 12/11, theo công an thành phố Quảng Ninh cho biết, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh (thường gọi là “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”), về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Tuấn đã thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội có hàng nghìn lượt người theo dõi như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”… để thường xuyên livestream, đăng tải các nội dung xem tử vi trực tuyến. Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán, luận giải thiếu căn cứ khoa học về quá khứ, hiện tại và tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Cùng tham gia các hoạt động này còn có hai con trai của Tuấn là Nguyễn Duy Lương, sinh năm 1993 và Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 2021.

Đáng chú ý, tại các video liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng có thật được lan truyền trên mạng xã hội, Tuấn đưa ra những lời giải thích mang màu sắc tâm linh lệch lạc, quy kết nguyên nhân sự việc cho việc người còn sống phạm sao, phạm số hoặc bị thần thánh trừng phạt. Tuấn còn đưa ra những lời phán như “số phải chết”, “số phải cô độc”… rồi khẳng định chỉ khi dâng lễ để Tuấn cúng giải hạn, đổi cung số thì mới có thể hóa giải, thoát khỏi những vận hạn đó.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Tuấn còn lợi dụng các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, trong đó có những vụ việc liên quan đến các đối tượng “giang hồ mạng” bị Cơ quan Công an bắt giữ, để sản xuất, đăng tải video nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Đằng sau những nội dung mang màu sắc tâm linh này là hàng loạt bình luận tiêu cực, xúc phạm, lăng mạ những cá nhân có thật được nhắc đến trong các câu chuyện mà Tuấn khai thác để thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi và phục vụ mục đích vụ lợi. Không ít người xem còn bày tỏ tâm lý hoang mang, lo sợ, thậm chí chủ động đề nghị được dâng lễ cho Tuấn để giải hạn, hóa giải những điều mà Tuấn đã phán truyền.

Quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, gồm: 01 máy quay, 05 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 06 thẻ nhớ, 10 ổ cứng, 06 sổ sách; đặc biệt là 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng; cùng 10 khẩu súng tự chế.

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của mỗi người, cần được tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên, khi niềm tin bị lợi dụng, bóp méo thành công cụ gieo rắc nỗi sợ hãi, trục lợi thì đó không còn là hoạt động tín ngưỡng lành mạnh, mà có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Không có bùa chú hay lễ giải hạn nào có thể thay thế cho sự nỗ lực của mỗi cá nhân; càng không có bất kỳ “ông thầy” nào trên không gian mạng có thể quyết định hay thay đổi vận mệnh của người khác bằng những lời phán vô căn cứ.

Pháp luật sẽ có phán quyết nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm. Nhưng trên hết, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người dân: Hãy tỉnh táo trước những nội dung mê tín dị đoan trên không gian mạng; không nhẹ dạ tin theo những lời phán truyền thiếu căn cứ, không để nỗi sợ hãi bị biến thành công cụ trục lợi. Đừng để niềm tin tâm linh chính đáng bị đánh tráo, lợi dụng bởi những kẻ núp bóng hoạt động tâm linh để kiếm tiền, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh