“Cậu Tuấn Cửa Ông” bị bắt vẫn nói: “Em xem cho em rồi, em không có số đi tù nào cả!”

Tự nhận có khả năng xem tử vi, tướng số, Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh “Cậu Tuấn Cửa Ông”) đăng tải nhiều video đưa ra những lời phán đoán tiêu cực về người khác, từ mất tiền, gia đình ly tán đến vướng vòng lao lý. Người này còn gợi ý làm lễ giải hạn với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo bản tin của VTV, Nguyễn Văn Tuấn, người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Cậu Tuấn Cửa Ông”, đã đăng tải hàng chục video thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Trong các video, Tuấn đưa ra những lời phán đoán về vận hạn, đời sống và tương lai của nhiều người.

Có người bị Tuấn phán đoán sẽ mất của, vợ chồng ly tán, thậm chí gặp tai họa dẫn đến tử vong. Một số người khác bị cho là có thể vướng vào các vấn đề pháp luật, thậm chí phải đi tù.

Đáng chú ý, ngay cả khi đã bị bắt, Tuấn vẫn tỏ ra bất ngờ trước việc bản thân vướng vòng lao lý.

Tại cơ quan công an, người này khẳng định: “"Em xem cho em rồi, em không có số đi tù nào cả."

"Cho nhiều người lên (TikTok) có ai nói gì đâu. Em cứ tưởng là người ta không thắc mắc gì thì chắc là người ta cũng vui vẻ thôi. Em cũng nghĩ TikTok là vui thì kệ ai thích nói gì nói chứ” - đối tượng giải thích về những hành vi của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan chức năng (Ảnh: VTV24)

Theo tài liệu điều tra được VTV đề cập, trước đây Tuấn từng làm thợ mỏ, sau đó tự cho rằng bản thân có khả năng xem tử vi, tướng số. Người này thừa nhận đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và khiến nhiều người biết đến mình.

Đằng sau những video xem bói là số điện thoại liên hệ để người có nhu cầu tìm đến. Điều tra viên cũng thu thập được nhiều tin nhắn của Tuấn với nội dung: “Ai muốn xem bói toán thì tùy tâm bỏ tiền”.

Không dừng lại ở việc đưa ra những lời phán đoán tiêu cực về vận mệnh, Tuấn còn gợi ý người xem làm lễ giải hạn, trừ tai ách và đưa ra các mức giá cụ thể.

Tại cơ quan công an, đối tượng cũng tiết lộ mức giá làm lễ: “8 triệu là nhà nghèo, nhà giàu là 15 triệu. Nhưng có mấy ai nhận mình là nhà giàu đâu. Đi xe đến nhà em toàn xe 3 tỷ trở lên vẫn cũng chỉ có 8 triệu một người, đều cho giá nhà nghèo”.

Theo Công an TP Quảng Ninh, vì lo sợ những điều Tuấn phán đoán có thể trở thành sự thật, nhiều người đã đưa cho người này số tiền từ hàng triệu đến hàng chục triệu đồng.

Đại úy Lương Văn Thịnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh, nhận định hành vi của Tuấn là lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân để khiến họ tin vào những phán đoán không có thật, không có căn cứ khoa học.

Cũng theo cơ quan công an, nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác đã tìm đến tận nhà Tuấn tại phường Cửa Ông. Trong khi đó, tại địa phương, người dân không tìm đến hay tin theo những lời phán đoán của người này.

Đại tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh, cho biết những người bị hại được Tuấn hướng dẫn lập đàn giải hạn nhằm trừ tai, trừ ách. Hoạt động này khiến số tiền bị chiếm đoạt trong một thời gian trở nên rất lớn.

Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ tiền và nhiều tài sản có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuấn cũng tự nhận có khả năng xem tử vi, tướng số cho người khác, thậm chí dự đoán được việc một người có thể bị bắt giam, khởi tố.

Nguyễn Văn Tuấn bị bắt tối 4/11 (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh)

Trước đó, vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận và điều tra sau khi xuất hiện nhiều đơn tố giác.

Theo thông tin Báo Tiền Phong đăng tải, cơ quan chức năng cho biết, từ ngày 23 đến 27/10, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác Tuấn của một số người, trong đó có nghệ sĩ và người có lượng lớn người theo dõi trên TikTok.

Nội dung tố giác thể hiện, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, Tuấn tạo các clip xem tử vi, đưa thông tin không có thật, quy kết về tính cách, đời sống riêng tư, quan hệ tình cảm của những người này. Tuấn còn phán đoán họ có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa.

Những clip sau đó được đăng lên Facebook, Zalo, YouTube, TikTok để thu hút lượt thích, lượt xem. Theo cơ quan chức năng, các nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và cuộc sống của những người liên quan.

Ngày 4/11, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. VKSND TP Quảng Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính, đồ vật liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi và một bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng.

Theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.