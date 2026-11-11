Hai cựu sinh viên tốt nghiệp trường đại học được ví như "Harvard Việt Nam", nay cùng giữ chức Chủ tịch ngân hàng thuộc nhóm Big 4

Hai trong số những ngân hàng lớn nhất Việt Nam hiện có người đứng đầu từng là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (FTU) - ngôi trường thường được ví von là "Harvard Việt Nam".

Trường Đại học Ngoại thương từ lâu được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước về kinh tế, kinh doanh và tài chính. Bên cạnh chất lượng đầu vào và thế mạnh đào tạo kinh tế đối ngoại, ngôi trường này còn được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên "Harvard Việt Nam".

Không chỉ có mạng lưới cựu sinh viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp và quản lý nhà nước, FTU còn có những gương mặt đang nắm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tài chính lớn. Trong đó, hai cựu sinh viên của trường hiện đang đứng đầu hai ngân hàng thuộc nhóm Big 4 Việt Nam là Vietcombank và Agribank.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương đầu tiên là ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ông Tùng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, đồng thời có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Tổng hợp Paris Dauphine/ESCP (Pháp).

Bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ năm 1997 với vị trí cán bộ Phòng Tín dụng quốc tế tại Hội sở chính, ông Tùng đã trải qua gần 30 năm công tác tại ngân hàng này. Sau gần 4 năm, ông được giao nhiệm vụ Thư ký Ban điều hành và Thư ký HĐQT. Cuối năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, trước khi trở thành Chánh văn phòng Vietcombank vào đầu năm 2008.

Năm 2013, ông Tùng chuyển sang công tác tại Chi nhánh Sở Giao dịch với cương vị Phó Giám đốc. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quyền Giám đốc, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp tại Trụ sở chính và Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Đầu năm 2024, ông chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Đến ngày 26/7/2024, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028 và thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt gần 73.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1%. Riêng quý III, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.218 tỷ đồng, giảm 35,6% so với quý liền trước và gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank

Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank

Cựu sinh viên thứ hai là ông Tô Huy Vũ, sinh năm 1980, hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ông Vũ là cựu sinh viên khóa 37 Đại học Ngoại thương, có trình độ Cử nhân của trường. Sau đó, ông tiếp tục theo học và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản lý và Tiến sĩ Kinh tế tại Pháp.

Khác với ông Nguyễn Thanh Tùng trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong cùng một ngân hàng, con đường sự nghiệp của ông Tô Huy Vũ gắn liền với công tác quản lý, nghiên cứu và hoạch định chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tháng 5/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ thuộc NHNN. Đến tháng 8/2017, ông được điều động và bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, NHNN.

Ngày 3/4/2025, ông Tô Huy Vũ chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi ông Vũ được bổ nhiệm, ông Trần Văn Dũng, Thành viên Hội đồng thành viên, được giao phụ trách hoạt động của Hội đồng thành viên Agribank từ ngày 10/12/2024, sau khi ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Về hoạt động kinh doanh, Agribank là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, có vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, ngân hàng tiếp tục duy trì vị thế là một trong những tổ chức tín dụng có quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống.